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અંગ્રેજોના જમાનાની શાળા બંધ થવાને આરે, 1885માં વઢવાણમાં નિર્માણ પામી હતી દાજીરાજ હાઈસ્કૂલ

141 વર્ષ જેટલો સમય પસાર કરી ચુકેલી આ શાળાને હાલમાં પૂરતા વિદ્યાર્થીની સંખ્યા ન મળવાના કારણે શાળા બંધ કરવા અંગે શિક્ષણ વિભાગને કહેવામાં આવ્યું છે.

1885માં વઢવાણમાં નિર્માણ પામી હતી દાજીરાજ હાઈસ્કૂલ
1885માં વઢવાણમાં નિર્માણ પામી હતી દાજીરાજ હાઈસ્કૂલ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 30, 2026 at 2:07 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: અંગ્રેજી હકૂમત દરમિયાન બનેલી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના વઢવાણની 141 વર્ષ જૂની શાળા હાલ બંધ થવાની અણીએ છે. વઢવાણમાં આવેલી દાજીરાજ હાઇસ્કુલની સ્થાપના 1885માં કરવામાં આવી હતી. અંગ્રેજ શાસન દરમિયાન આ શાળાનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું અને તેનું સંચાલન વઢવાણ સ્ટેટ દ્વારા કરવામાં આવતું હતું.

તે સમયે ગુજરાતમાં માત્ર બેથી ત્રણ હાઇસ્કુલ હતી જેમાંથી વઢવાણમાં પણ દાજીરાજ નામની હાઇસ્કુલ સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી અને ત્યાં ઈંગ્લીશ મીડીયમમાં પણ ક્લાસો ચલાવવામાં આવતા હતા. પરંતુ હવે સમયાંતરે આ શાળાને 141 વર્ષ જેટલો સમય થઈ ગયો છે અને પૂરતા વિદ્યાર્થીની સંખ્યા ન હોવાના કારણે વઢવાણ કેળવણી મંડળ દ્વારા આ શાળા બંધ કરવા અંગે લેખિતમાં શિક્ષણ વિભાગને જાણ કરવામાં આવી છે.

સૌરાષ્ટ્રની સૌથી જૂની શાળા બંધ થવાને આરે (Etv Bharat Gujarat)

દાજીરાજ હાઇસ્કુલ બચાવો અભિયાન શરૂ

દાજીરાજ હાઈસ્કૂલ બંધ કરવાના વઢવાણ કેળવણી મંડળના લેખિત પત્રને લઈ અને લોકોમાં અને ખાસ કરીને આ હાઈસ્કૂલ સાથે સંકળાયેલા પૂર્વ વિદ્યાર્થીઓમાં રોષ ભભૂકી ઊઠ્યો છે. કારણ કે વર્ષ 1885માં નિર્માણ પામેલી આ શાળા અત્યાર સુધીમાં અનેક વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણના સિંચન સાથે જીવન ઘડતરનો પણ પાયો બની છે. આજ શાળામાંથી અભ્યાસ કરીને કેટલાંય વિદ્યાર્થીઓ સરકારી નોકરીયાત બન્યા તેમાંથી હવે તો કેટલાંય નિવૃત પણ થઈ ગયા છે. તો કેટલાંય ઉદ્યોગકારો, રાજકારણીઓ અને અસંખ્ય વિદ્યાર્થીઓ વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સફળ થયા છે. હવે આ શાળા બંધ કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવતા પૂર્વ વિદ્યાર્થીઓએ દાજીરાજ હાઇસ્કુલ બચાવો અભિયાન શરૂ કર્યું છે. જેમાં દાજીરાજ હાઈસ્કૂલમાં અભ્યાસ કરી અને આગળ વધેલા 500 થી વધુ પૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ જોડાયેલા છે.

શાળાને હાલમાં પૂરતા વિદ્યાર્થીની સંખ્યા ન મળવાના કારણે શાળા બંધ કરવાનો લેવાાયો નિર્ણય
શાળાને હાલમાં પૂરતા વિદ્યાર્થીની સંખ્યા ન મળવાના કારણે શાળા બંધ કરવાનો લેવાાયો નિર્ણય (Etv Bharat Gujarat)

વિદ્યાર્થીઓની પુરતી સંખ્યા ન થતાં લેવાયો નિર્ણય

હાલમાં દાજીરાજ હાઈસ્કૂલમાં અત્યારે 89 જેટલા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા છે. શહેરી વિસ્તારમાં જ્યારે શાળા શરૂ રાખવી હોય ત્યારે પ્રત્યેક વર્ગમાં 36 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ હોવા જરૂરી છે, અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા આ અંગે નિયમ પણ કરવામાં આવ્યો છે. પરંતુ દાજીરાજ શાળામાં પ્રત્યેક વર્ગમાં 36 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ નથી થઈ રહ્યા, જેને લઈને હવે વઢવાણ કેળવણી મંડળ દ્વારા આ શાળા ચલાવી શકાય તેમ ન હોવાનું દર્શાવી અને બંધ કરવાના નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. આ નિર્ણયને લઈને લેખિતમાં શિક્ષણ વિભાગને જાણ કરવામાં આવી છે. જેને લઈને હવે આ શાળા ચાલુ રાખવાની ચળવળ શરૂ કરવામાં આવી છે.

ઐતિહાસિક અને ગૌરવશાળી આ શૈક્ષણિક સંસ્થા દાજીરાજ હાઇસ્કુલ સૌરાષ્ટ્રની સૌથી જૂની શાળા પણ છે, ત્યારે હવે આ જે શાળા બંધ કરી દેવા અંગેનો નિર્ણય કરવામાં આવતા હાલમાં સમગ્ર વઢવાણ વાસીઓમાં પણ રોષ ફેલાયો છે અને ગમે તે પરિસ્થિતિમાં આ શાળા ચાલુ રહે તે અંગેની ચળવળ શરૂ કરવામાં આવી છે અને સ્વયંભૂ વઢવાણ વાસીઓ આ ચળવળમાં જોડાયા છે.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના વઢવાણની 141 વર્ષ જૂની દાજીરાજ શાળા હાલ બંધ થવાની અણી
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના વઢવાણની 141 વર્ષ જૂની દાજીરાજ શાળા હાલ બંધ થવાની અણી (Etv Bharat Gujarat)

શાળાનું પરિણામ

ચાલુ વર્ષે દાજીરાજ હાઈસ્કૂલમાં 30થી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ ધોરણ 12ની પરીક્ષા આપી હતી અને 31 જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ ધોરણ 10ની પરીક્ષા આપી હતી, જેમાં હાઈસ્કૂલનું પરિણામ સારું આવ્યું છે. ધોરણ 12 બોર્ડનું પરિણામ 97 ટકા જેવું આવ્યું છે અને ધોરણ 10નું પરિણામ 87 ટકા જેટલું આવ્યું છે તે છતાં પણ હવે આ શાળા બંધ કરવાના નિર્ણય સામે વાલીઓમાં પણ રોષ છે કારણ કે આજુબાજુની દીકરીઓ અને દીકરાઓ આ શાળામાં અભ્યાસ કરે છે ત્યારે કુલ 89 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે ત્યારે હવે આ અંગે શિક્ષણ વિભાગ નિર્ણય કરી અને શાળા ચાલુ રાખવા દે તેવી પણ હાલ ઉગ્ર માંગ ઊઠી છે.

વઢવાણ કેળવણી મંડળના ઉપપ્રમુખ વિક્રમ દવે દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે હાલના તબક્કામાં વિદ્યાર્થીઓની પૂરતી સંખ્યા નથી જેણે લઈને હવે આ શાળા બંધ કરવા અંગેનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે વર્ષો જૂની હાઈસ્કૂલ છે ત્યારે અમે પણ એવું ઈચ્છીએ છીએ કે આ શાળા ચાલુ રહે પરંતુ સંખ્યા ન હોવાના કારણે સંસ્થા ઉપર અને કેળવણી મંડળ ઉપર પણ તેનો ભાર આવે તેવી પરિસ્થિતિ છે ત્યારે હવે આ અંગે શિક્ષણ વિભાગમાં તો જાણ કરવામાં આવી છે પરંતુ આ શાળા ચાલુ રાખવામાં થોડી બાંધછોડ આપી અને વિદ્યાર્થીઓની ભલે પૂરતી સંખ્યા નથી છતાં પણ હાઈસ્કૂલ ચાલુ રહે તે અંગેના પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યા છે.

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