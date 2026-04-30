જૂનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં કેરીના રોજના 7000 બોક્સની આવક, બોક્સના 1500-1600 ભાવ બોલાયા

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 30, 2026 at 5:00 PM IST

જૂનાગઢ: જૂનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં કેસર કેરીની આવકમાં તેજી જોવા મળી રહી છે. જૂનાગઢ સહિત સૌરાષ્ટ્રના નાના-મોટા તમામ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં કેસર કેરીની આવક થઇ રહી છે. જૂનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં છેલ્લા પાંચ દિવસમાં સરેરાશ 7થી 8 હજાર બોક્સ (10 કિલો)ની આવક થઇ છે, જે ગત વર્ષની સરખામણીએ અડધા કરતા પણ ઓછી છે. આ વર્ષે કેસર કેરીની ઓછી આવકને કારણે કેરીના બોક્સના સારા ભાવ મળતા વેપારી અને ખેડૂતો બન્ને ખુશ છે.

કેરીની ઓછી આવકને કારણે બજાર ભાવ ડબલ

સૌરાષ્ટ્રના મોટાભાગના માર્કેટિંગ યાર્ડમાં અત્યારે કેસર કેરીની આવક ઓછી છે. મે મહિનાની 10 તારીખ પછી મોટાભાગના માર્કેટિંગ યાર્ડમાં કેરીની આવકમાં વધારો જોવા મળી શકે છે. જૂનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો કેસર કેરીના દરરોજના 7થી 8 હજાર બોક્સ (10 કિલો)ની આવક થઇ રહી છે. છેલ્લા પાંચ દિવસ દરમિયાન કેરીના બોક્સની આવક હરાજીમાં નીચામાં નીચા 1000 રૂપિયા અને ઊંચામાં ઊંચા 2600 રૂપિયા બોલાયા હતા, જે ગત વર્ષ કરતા 400 રૂપિયા વધારે હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે.

ગત વર્ષે આ જ દિવસો દરમિયાન માર્કેટ યાર્ડમાં 10 હજાર કેરીના બોક્સ (10 કિલો)ની આવક હતી જ્યારે આ વખતે પાંચથી સાત હજાર જેટલા બોક્સ જ આવી રહ્યા છે જેને કારણે બજાર ભાવમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.

જૂનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં કેરીની આવકમાં 50%નો ઘટાડો

જૂનાગઢ ફળ અને શાકભાજી માર્કેટિંગ યાર્ડના સચિવ હરેશ પટેલે ETV ભારત સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, "આ વર્ષે કેરીનો પાક પાછળ ઠેલાયો હોવાને કારણે કેરીની આવકમાં 50% કરતાં પણ વધારેનો ઘટાડો નોંધાતા આ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. આ વર્ષે બજાર ભાવ ગત વર્ષની સરખામણીએ ડબલ જોવા મળી રહ્યા છે. છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી પ્રતિ દિવસ જૂનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં 5થી 7 હજાર કેરીના બોક્સ (10 કિલો)ની આવક થઇ રહી છે, જે ગત વર્ષે 10થી 12 હજાર પ્રતિ દિવસ કેરીના બોક્સની હતી."

જૂનાગઢમાં કેરીના બોક્સના 1500-1600 ભાવ બોલાયા
કેરીની આવક અંગે ખેડૂતેએ શું કહ્યું?

બે પેઢીથી કેરીની ખેતી સાથે સંકળાયેલા વિસાવદરના ખેડૂત સુમિત પટેલે ETV ભારતને ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, "બગીચામાંથી પ્રતિ દિવસે જૂનાગઢ સહિત આસપાસના માર્કેટિંગ યાર્ડમાં અને ખુલ્લા બજારોમાં 10 કિલો કેરીના બોક્સને વેચાણ માટે મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. ગત વર્ષે જે બોક્સનો ભાવ 300થી 400 રૂપિયા હતો, તે બોક્સનો આજે ભાવ 700થી લઇને 2000 અને કેટલાક કિસ્સામાં 2500 રૂપિયા સુધી પણ મળી રહ્યો છે. હજુ એક અઠવાડિયા બાદ કેરીનો ઉતારો પુષ્કળ પ્રમાણમાં થશે."

કેરીના સારા ભાવ મળતા વેપારી અને ખેડૂતો પણ ખુશ
