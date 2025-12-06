ETV Bharat / state

શનિવાર 6 ડિસેમ્બર 2025નું રાશિફળ: મિથુન રાશિના લોકોને આજે મળશે ભેટ, મિત્રોનો મળશે સહયોગ

મિથુન રાશિ માટે આજનો દિવસ આર્થિક રીતે ફાયદાકારક છે. શારીરિક અને માનસિક રીતે આપ તાજગી અને ખુશીનો અનુભવ કરશો.

શનિવાર 6 ડિસેમ્બર 2025નું રાશિફળ
શનિવાર 6 ડિસેમ્બર 2025નું રાશિફળ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 6, 2025 at 6:55 AM IST

|

Updated : December 6, 2025 at 7:10 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

મેષ: આજે શનિવાર, 6 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. વિચારોની અસ્થિરતા આપને મૂંઝવણભરી પરિસ્થિતિમાં મૂકશે. નોકરી અને વ્યવસાયમાં સ્પર્ધાત્મક વાતાવરણ રહેશે. તમે નવા કાર્યો કરવા માટે પ્રેરિત થશો. કોઈ ટૂંકી યાત્રાની શક્તાય છે. બૌદ્ધિક અને લેખન કાર્ય માટે આજનો દિવસ સારો છે. કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવાનું ટાળો. તમારા લક્ષ્યોને સમયસર પૂર્ણ કરવા માટે તમે દબાણ અનુભવી શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથેના તમારા સંબંધો સામાન્ય રહેશે, પરંતુ તમારા જીવનસાથી સાથેના મતભેદો તમને પરેશાન કરી શકે છે.

વૃષભ: આજે શનિવાર, 6 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે તમારા કામ પર સંપૂર્ણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે. જો તમે આવું નહીં કરો, તો તમે સારી તકો ગુમાવી શકો છો. મુસાફરીની યોજનાઓ અસફળ રહેશે. તમને તમારા ભાઈ-બહેનો તરફથી પ્રેમ અને ટેકો મળશે. કલાકારો, કારીગરો અને લેખકોને તેમની પ્રતિભા દર્શાવવાની તક મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. વિરોધીઓ હારશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

મિથુન: આજે શનિવાર 6 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. આ દિવસ આર્થિક રીતે ફાયદાકારક રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે તાજગી અને ખુશી અનુભવશો. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજન અને સારા કપડાંનો આનંદ માણશો. તમે મિત્રો અને પરિવાર સાથે દિવસનો આનંદ માણશો. તમને તેમના તરફથી ભેટ મળી શકે છે. નાણાકીય લાભ શક્ય બનશે. આજે નકારાત્મક વિચારો ટાળો. તમારું લગ્નજીવન સારું રહેશે.

કર્ક: આજે શનિવાર 6 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. તમારું મન બેચેન અને અશાંત રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ ઘરમાં પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓનું નિર્માણ કરશે. આપની નિર્ણયશક્તિ નબળી રહેશે, વાતચીતમાં સાવધાની રાખો, નહીં તો કોઈ સાથે ઘર્ષણ થઈ શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. બિનજરૂરી ખર્ચ થવાની અને આત્મસન્માનને ઠેસ પહોંચવાની શક્યતા છે. ગેરસમજ દૂર થતાં તમારું મન હળવું થશે.

સિંહ: આજે શનિવાર 6 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે સારો રહેશે. જોકે, અનિર્ણાયક માનસિકતાને કારણે, તમે કોઈ તક ગુમાવી શકો છો. તમારું મન ક્યાંક ખોવાઈ જશે. આજે નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. બપોર પછી મિત્રોને મળવું સુખદ હોઈ શકે છે અને ફાયદાકારક પણ રહેશે. મિત્રો સાથે ક્યાંક બહાર જવાની યોજના બનાવવામાં આવશે. તમે ખરીદી પણ કરી શકો છો. વ્યવસાયમાં લાભ થશે. નાણાકીય લાભની શક્યતા છે.

કન્યા: આજે શનિવાર 6 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. નવું સાહસ શરૂ કરવા માટે બનાવેલી યોજનાઓ સાકાર થશે. તમને તમારા પિતા તરફથી લાભ મળશે. ઉદ્યોગપતિઓ અને નોકરી કરતા લોકો તેમના ક્ષેત્રમાં આગળ વધવાની સંભાવના ધરાવે છે. સંપત્તિ અને માન-સન્માનમાં વધારો થશે. તમને સરકાર તરફથી લાભ થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં શાંતિ અને ખુશી રહેશે. તમારે સ્વસ્થતા અથવા વ્યવસાયિક કાર્ય માટે બહાર જવું પડી શકે છે.

તુલા: આજે શનિવાર 6 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે કોઈ પવિત્ર સ્થાનની યાત્રા કરી શકો છો અથવા મુલાકાત લઈ શકો છો. વિદેશ પ્રવાસ કરવા માંગતા લોકો અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ મેળવી શકે છે. બાળકોની ચિંતા તમને પરેશાન કરશે. નોકરી કરતા લોકોને તેમના ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી ટેકો મળશે નહીં. કોઈની સાથે દલીલ કરવાનું ટાળો. અણધાર્યા ખર્ચાઓ પણ થવાની શક્યતા છે. તમારા જીવનસાથી સાથે તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે.

વૃશ્ચિક: આજે શનિવાર 6 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમારી વાણી અને વર્તનમાં સંયમ રાખવો મહત્વપૂર્ણ છે. તમારી દિનચર્યા ઉપરાંત નવા કાર્યો હાથ ધરવા યોગ્ય નથી. તમે બીમાર પડી શકો છો. આજે તમારા આહારનું ધ્યાન રાખો. તમને અણધાર્યો નાણાકીય લાભ થશે. ચિંતા કરવાને બદલે, ધ્યાન કરો. આધ્યાત્મિકતામાં સમય વિતાવવાથી માનસિક શાંતિ મળશે. તમારા સ્વાસ્થ્યને જાળવવા માટે, બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળો. જો તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ હોય, તો તેને જાતે ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરો.

ધનુ: આજે શનિવાર 6 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. પાર્ટીઓ, પિકનિક, મુસાફરી, સારો ખોરાક અને કપડાં આ દિવસના મુખ્ય લક્ષણો હશે. તમે મનોરંજનની દુનિયામાં વ્યસ્ત રહેશો. નવા મિત્રોને મળવાથી રોમાંચક રહેશે. લગ્નજીવન ખુશીઓથી ભરેલું રહેશે. જાહેર સન્માન અને ખ્યાતિ પ્રાપ્ત થશે. બૌદ્ધિક વિચારોનું આદાન-પ્રદાન થશે. ભાગીદારી નફાકારક રહેશે. તમે મોટા રોકાણોની યોજના બનાવી શકશો. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે નહીં.

મકર: આજે શનિવાર 6 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. વ્યવસાય વિકાસ અને નાણાકીય આયોજન માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ છે. સંગ્રહ અથવા નાણાકીય વ્યવહારોમાં સફળતા મળશે. આયાત અને નિકાસ નફાકારક રહેશે. પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. નાણાકીય લાભ શક્ય છે. કાનૂની ગૂંચવણોથી સાવધ રહો. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમારા વિરોધીઓની ચાલાકી નિરર્થક રહેશે.

કુંભ: આજે શનિવાર 6 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમારી બૌદ્ધિક ક્ષમતા તમને લેખન અને સર્જનાત્મક કાર્ય સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવામાં સક્ષમ બનાવશે. તમારા વિચારો એક વસ્તુ પર સ્થિર રહેશે નહીં અને સતત બદલાતા રહેશે. સ્ત્રીઓએ પોતાની વાણી પર નિયંત્રણ રાખવું જોઈએ. જો શક્ય હોય તો, મુસાફરી મુલતવી રાખવી જોઈએ. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. આજે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરશો નહીં. તમારે અણધાર્યા ખર્ચ માટે તૈયાર રહેવાની જરૂર પડશે.

મીન: આજે શનિવાર 6 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમારા ઘર અને વાહનને લગતા દસ્તાવેજો ખૂબ કાળજીથી સંભાળવા જોઈએ. તણાવપૂર્ણ પારિવારિક વાતાવરણ ટાળવા માટે દલીલો ટાળો. તમારી માતાનું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. સંપત્તિ અને પ્રતિષ્ઠાનું નુકસાન થઈ શકે છે. સ્ત્રીઓ સાથેની તમારી વાતચીતમાં સાવચેત રહો. તમને તાજગી અને ઉર્જાનો અભાવ લાગશે. મુસાફરી ટાળો. પાણીવાળી જગ્યાઓ ટાળો. ઉપરાંત, વધુ પડતી ભાવનાત્મકતા ટાળો.

Last Updated : December 6, 2025 at 7:10 AM IST

TAGGED:

DAILY HOROSCOPE
6TH DEC 2025 RASHIFAL
આજનું રાશિફળ
RASHIFAL
AAJNU RASHIFAL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.