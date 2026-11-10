ખેડૂતોના શરીર ઉપરથી પસાર થાય છે દોડતાં પશુઓનું ધણ, દાહોદમાં નવા વર્ષની ઉજવણીની અનોખી પરંપરા શું છે?
દિવાળીના પર્વ બાદ નવા વર્ષના દિવસે અહીં ગાય ગોહરીના અનોખા લોકોત્સવની ઉજવણી વર્ષોથી કરવામાં આવે છે.
Published : November 10, 2026 at 4:50 PM IST
હર્ષવર્ધન ચૌધરી, દાહોદ: દાહોદ જિલ્લામાં નવા વર્ષની ઉજવણી એક અનોખી અને રોમાંચક પરંપરા સાથે કરવામાં આવે છે. અહીં ગાય ગોહરીના પર્વમાં સજાવેલા પશુધનના ધણની નીચે ખેડૂતો જમીન પર દંડવત સૂઈ જાય છે અને દોડતા પશુઓ તેમના શરીર ઉપર પગ મૂકીને પસાર થાય છે. આ દિલધડક દૃશ્ય નિહાળવા માટે હજારોની સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડે છે. ત્યારે દાહોદની આ અનોખી પરંપરા આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે.
દાહોદ જિલ્લો આદિવાસી બાહુલ્ય ધરાવતો જિલ્લો છે અને અહીં દરેક તહેવારની ઉજવણી પોતાની આગવી પરંપરા અને સંસ્કૃતિ પ્રમાણે કરવામાં આવે છે. દિવાળીના પર્વ બાદ નવા વર્ષના દિવસે અહીં ગાય ગોહરીના અનોખા લોકોત્સવની ઉજવણી વર્ષોથી કરવામાં આવે છે.
કિરીટ પટેલ નામના સ્થાનિકે જણાવ્યું કે, ગાય ગોહરીએ પારંપરિક તહેવાર છે. વર્ષોથી ગરબાડા મુકામે આ તહેવાર નવા વર્ષે યોજાય છે. જે આદિવાસી ખેડૂતો છે તે ગાય માતાને પોતાની માતા તરીકે માને છે અને આશીર્વાદ લેવા માટે તેઓ નીચે સૂઈ જાય છે અને આખા વર્ષમાં જે ભૂલ થઈ હોય તેનું પ્રયાશ્ચિત કરવા માટે નીચે સૂઈને ત્યાગ કરે છે.
ગાયને પગમાં ઘુઘરા-માથે મોરપીંછથી શણગારાય છે
દાહોદ જિલ્લાના ગરબાડા, ગાંગરડી, અભલોડ, દાહોદ અને લીમડી સહિતના વિસ્તારોમાં આ પરંપરા આજે પણ જળવાઈ રહી છે. આ પર્વ નિમિત્તે ખેડૂતો પોતાના પશુધનને રંગબેરંગી રીતે શણગારે છે. ગાયોના પગમાં ઘુઘરા, માથે મોરપીંછ, મોરિંગા, ફુગ્ગા, રંગ અને મહેંદી સહિતની વિવિધ વસ્તુઓથી પશુઓને આકર્ષક રીતે તૈયાર કરવામાં આવે છે.
નવા વર્ષના દિવસે સૌપ્રથમ પશુધનની પૂજા કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ મુખ્ય બજારમાં આવેલા માતાજીના મંદિરે અન્નકૂટ અને આરતી કરીને ગાય ગોહરીના ઉત્સવની શરૂઆત કરવામાં આવે છે. ઢોલ-નગારાંના તાલ અને ફટાકડાના ગડગડાટ વચ્ચે શણગારેલા પશુઓને દોડાવવામાં આવે છે.
શા માટે ગાયોને ખેડૂતો પરથી પસાર કરવામાં આવે છે?
આ ઉત્સવનું સૌથી રોમાંચક અને દિલધડક દૃશ્ય ત્યારે જોવા મળે છે, જ્યારે અનેક ખેડૂતો જમીન પર ઊંધા દંડવત સૂઈ જાય છે. ત્યારબાદ દોડતા પશુઓનું આખું ધણ ખેડૂતોના શરીર ઉપરથી પસાર થાય છે અને પશુઓ તેમના શરીર ઉપર પગ મૂકીને આગળ વધે છે. આ દરમિયાન ખેડૂતો પોતાની શ્રદ્ધા અને આસ્થા સાથે જમીન પર અડગ સૂઈ રહે છે. ગાય ગોહરીની આ અનોખી પરંપરા નિહાળવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો એકત્રિત થાય છે.
શૈલેષભાઈ નામના સ્થાનિક ખેડૂતે જણાવ્યું કે, અમારા અહીં ગાય ગોહરી એટલે નવા વર્ષે ગાયને નવડાવવામાં આવે પછી તેને મહેંદી ઘોળીએ, કલર લગાવીએ, મોર પીંછાથી સારી રીતે શણગારીએ છીએ. પછી ગામની અંદર તેને લઈ જઈએ છીએ અને નીચે ઊંઘી જઈને ઉપરથી 15-20 ગાયો પસાર કરવામાં આવે છે. આ વર્ષોથી ચાલતી પરંપરા છે. 15-20 લોકો નીચે ઊંઘી જાય છે અને ઉપરથી ગાયો પસાર થાય છે, પણ કોઈને કંઈ ઈજા થતી નથી. આજ સુધી ઈજાની કોઈ ઘટના બની નથી.
સ્થાનિક માન્યતા અનુસાર, વર્ષ દરમિયાન ખેડૂતો પશુઓ પાસે ખેતી સહિતનાં વિવિધ કામ કરાવે છે. આ દરમિયાન અજાણતાં થયેલી ભૂલો અને પશુઓને આપવામાં આવેલી તકલીફના પ્રાયશ્ચિતરૂપે નવા વર્ષના દિવસે તેમની પૂજા કરવામાં આવે છે. પશુઓ પ્રત્યે આદર વ્યક્ત કરવા માટે ખેડૂતો તેમના પગ નીચે દંડવત સૂઈને પ્રાયશ્ચિત કરે છે. સાથે જ આવનારું નવું વર્ષ સુખ, સમૃદ્ધિ અને સારા પાક સાથે પસાર થાય તેવી પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે.
વર્ષોથી ચાલી આવતી આ પરંપરાને નિહાળવા માટે દાહોદ ઉપરાંત દેશ-વિદેશમાંથી પણ હજારોની સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડે છે. ગરબાડા અને ગાંગરડીમાં આ ઉત્સવનો માહોલ વિશેષ જોવા મળે છે.
આમ, ગાય ગોહરીનો આ અનોખો લોકોત્સવ માત્ર નવા વર્ષની ઉજવણી નથી, પરંતુ આદિવાસી સંસ્કૃતિ, પશુપ્રેમ, શ્રદ્ધા અને વર્ષો જૂની પરંપરાનું જીવંત પ્રતીક છે. આધુનિક યુગમાં પણ દાહોદના લોકોએ પોતાની આ આગવી પરંપરાને જાળવી રાખી છે, જે આજે દેશ-વિદેશના લોકો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની રહી છે.
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