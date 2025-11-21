દાહોદ: SIRની કામગીરી દરમિયાન ઝાલોદના BLO શિક્ષકની તબિયત લથડી, હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ
કામગીરી દરમિયાન ચક્કર આવ્યા અને બેભાન થઈ જતા 108 મારફતે દાહોદની ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડ્યા હતા.
Published : November 21, 2025 at 6:33 PM IST
દાહોદ: હાલ રાજ્યભરમાં SIRની કામગીરી ચાલી રહી છે ત્યારે BLO સહિતના કર્મચારીઓ દિવસરાત એક કરીને SIRના ફોર્મ ભરવામાં વ્યસ્ત છે. ત્યારે આ કામગીરીના દબાણને લઈ દેશભરમાં BLOના હાર્ટ અટેકથી મોતના કિસ્સા પણ સામે આવ્યા છે. કામના ભારણને લીધે ગીર સોમનાથમાં એક BLO એ આત્મહત્યા કરી છે ત્યારે આજે દાહોદ જિલ્લાના ઝાલોદ તાલુકાના સાદેડા વર્ગ પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષક બચુભાઈ ડામોર પણ BLOની ફરજ ના ભાગરૂપે SIR ની કામગીરીમાં જોતરાયેલા હતા. આજે અચાનક કામગીરી દરમિયાન ચક્કર આવ્યા અને બેભાન થઈ જતા 108 મારફતે દાહોદની ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડ્યા હતા.
તેમના પુત્ર જયદીપએ આક્ષેપ કર્યા હતા કે, માત્ર પિતા છેલ્લા થોડા દિવસથી આખો દિવસ અને મોડી રાત સુધી SIRની કામગીરી કરતા હતા અને આ કામગીરીને લઈ માનસિક તણાવમાં પણ રહેતા હતા. ગમે તે સમયે અધિકારીઓ મિટિંગ માટે બોલાવે, કામગીરી માટે સતત ફોન આવતા રહેતા હતા. આજે પણ ફરજ દરમિયાન ચક્કર આવીને બેભાન થયા હોવાના સમાચાર મળતા જ પરિવારજનો દોડી આવ્યા હતા અને દાહોદની ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડ્યા હતા.
હોસ્પિટલમાં લાવ્યા બાદ તબીબોએ પ્રાથમિક સારવાર શરૂ કરી કાર્ડિયોગ્રામ, સિટીસ્કેન સહિતના રિપોર્ટ પણ કર્યા છે. તબીબ નું કહેવું છે કે, હૃદય ઉપર કોઈ અસર નથી જણાતી પરંતુ બ્રેઇન સ્ટ્રોકની આશંકાઓ લાગી રહી છે જેના કારણે લકવાની અસર થવાની શક્યતાઓ રહેલી છે અને સીટીસ્કેન અને એમઆરઆઈના રિપોર્ટના આધારે ન્યૂરોલોજિસ્ટની જરૂર જણાય છે, જેથી ન્યૂરોસર્જન પાસે રિફર કરવાની તજવીજ હાથ ધરાઈ છે.
આ પણ વાંચો: