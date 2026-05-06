દાહોદ: રળિયાતી વિસ્તારની કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ પર ચોકીદારની હત્યા, બે બાળકોનું ભવિષ્ય અંધારામાં
Published : May 6, 2026 at 5:52 PM IST
દાહોદ: રળિયાતી વિસ્તારમાં આવેલી એક કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ પર ચોકીદાર તરીકે ફરજ બજાવતા દાહોદ તાલુકાના નવાગામ વિસ્તારના મનુભાઈ પરમારનો મૃતદેહ લોહીલુહાણ હાલતમાં મળી આવતા સનસનાટીભર્યો કિસ્સો સામે આવ્યો છે.
નિત્યક્રમ મુજબ ગતરોજ સાંજે સાઇટ પર પહોંચેલા મનુભાઈ આજે સવારે કામદારો પહોંચતાં જ તેમનો મૃતદેહ માથા પર બોથડ પદાર્થ કે તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા સાથે પડેલો મળી આવ્યો હતો. આ જોઈને સાઇટ પર હાજર કામદારો ચોંકી ઊઠ્યા હતા.
ઘટનાની તાત્કાલિક જાણ થતાં દાહોદ ડીવાયએસપી જગદીશ ભંડારીની આગેવાની હેઠળ ડિવિઝન પોલીસ, એલસીબી, એસઓજી, ડોગ સ્ક્વોડ અને ફોરેન્સિક ટીમ સહિતની પોલીસ ટીમો ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી. પોલીસે હત્યાની કલમ હેઠળ ગુનો નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે અને હત્યારાને શોધવા માટે અલગ-अલગ ટીમો કામે લાગી છે.
નવાગામના રહેવાસી ચિરાગ પરમારે જણાવ્યું કે, "ફોન દ્વારા જાણ થતાં અમે ગામના આગેવાનો સાથે ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા. પોલીસ પણ આવી પહોંચી હતી, પરંતુ કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટના માલિક કોઈ આવ્યા નહોતા."
મનુભાઈ પરમારની પત્નીનું અવસાન થઈ ચૂક્યું છે. તેઓ બે નાના બાળકોની જવાબદારી એકલા ઉપાડીને રાત્રે ચોકીદારીની ફરજ સાથે દિવસે છૂટક મજૂરી અને ખેતીનું કામ કરીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા હતા. આ ઘટના બાદ બે નિરાધાર બાળકોના ભવિષ્ય સામે સવાલ ઊભો થયો છે.
સ્થાનિકો અને પરિવારના સભ્યો પોલીસને તટસ્થ તપાસ કરીને હત્યારાને જલદી પકડવા અને બાળકોને યોગ્ય વળતર આપવાની માંગ કરી રહ્યા છે.