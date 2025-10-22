ઝેરી કોબ્રાએ ડંખ મારતા 70 વર્ષીય વૃદ્ધાનું મોત, દાહોદના વરમખેડામાં બન્યો બનાવ
દાહોદના વરમખેડા ખાતે 70 વર્ષીય વૃદ્ધાને ઝેરી કોબ્રાએ ડંખ માર્યો હતો, જે બાદ સારવાર દરમિયાન તેઓનું મોત થયું હતું.
Published : October 22, 2025 at 8:26 AM IST|
Updated : October 22, 2025 at 8:41 AM IST
દાહોદ : દાહોદ જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં જંગલ વિસ્તાર અને ખેતરોની વચ્ચે છૂટા છવાયા મકાનો આવેલા હોય છે. ત્યારે ઝેરી જાનવરના ભય વચ્ચે ખેડૂતો ખેતી કામ કરતા હોય છે. ઝેરી કે બિનઝેરી સાપ નીકળવાની ઘટના વારંવાર બનતી હોય છે. આવો જ એક બનાવ હાલમાં વરમખેડાના ડુંગરી ફળિયામાં બન્યો છે.
70 વર્ષીય વૃદ્ધાને કરડ્યો સાપ : વરમખેડાના ડુંગરી ફળિયામાં રહેતા 70 વર્ષીય નાથલીબેન પરમાર વહેલી સવારે પોતાના ખેતર નજીક એક વૃક્ષ નીચે મકાઈની કડપ સરખી કરવા માટે ગયા હતા. કડપને ખસેડતા જ નીચે રહેલા બખોલમાંથી અચાનક ઝેરી કોબ્રાએ મોઢું બહાર કાઢીને નાથલીબેનના હાથની આંગળી પર ડંખ માર્યો હતો. વૃદ્ધાએ બુમરાણ મચાવી હતી, જેને પગલે પરિવારજનો સહિત આસપાસમાંથી લોકો દોડી આવ્યા હતા.
સારવાર દરમિયાન થયું મોત : વૃદ્ધાના હાથમાંથી લોહી વહેતું થવા લાગ્યું હતું. તાત્કાલિક તેઓને 108 મારફતે દાહોદની ઝાયડસ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ઝાયડસ હોસ્પિટલ ખાતે હાજર તબીબોએ જરૂરી ઇન્જેક્શન આપી સારવાર શરૂ કરી હતી. સાથે જ જરૂરી રિપોર્ટ કરી આગળની સારવાર માટે તૈયારીઓ શરૂ કરી હતી. આશરે સાડા ત્રણ કલાક સુધી સારવાર હેઠળ રહ્યા બાદ અચાનક નાથલીબેને દમ તોડ્યો હતો.
મૃતકના પરિવારજનોમાં શોકનું મોજું : વૃદ્ધાના મોતના સમાચાર સાંભળી પરિવારજનોમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું હતું. એક પછી એક અન્ય સંબંધીઓને જાણ થતા સબંધીઓ અને ગામના લોકો ઝાયડસ હોસ્પિટલ ખાતે દોડી આવ્યા હતા. બનાવ અંગે દાહોદ ગ્રામ્ય પોલીસને જાણ થતા પોલીસે અકસ્માત અન્વયે ગુનો દાખલ કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે મોકલ્યો હતો.
પરિવારજનો ETV Bharat ને જણાવ્યા મુજબ સારવાર શરૂ થઈ ત્યારે વૃદ્ધા સ્વસ્થ જણાતા હતા, બધા સાથે વ્યવસ્થિત વાતચીત પણ કરતા હતા. તબીબોએ કહ્યું હતું કે હવે વાંધા જેવું નથી, પ્રાથમિક સારવાર આપી છે. બીજા રિપોર્ટ આવશે એ પ્રમાણે આગળની સારવાર કરીશું. જે બાદ વૃદ્ધાનું અચાનક મોત થયું હતું.
સાપનું કર્યું રેસ્ક્યુ : વૃદ્ધાને ડંખ માર્યા બાદ કોબ્રા પાછો દરમાં જતો રહ્યો હતો. પરંતુ ગામલોકોએ રેસ્ક્યુ કરનાર ટીમને બોલાવી, જેમણે દરમાં પાણી નાખ્યું અને કોબ્રા ફરી બહાર આવ્યો હતો. જે બાદ સાપને પકડીને જંગલ વિસ્તારમાં છોડી મૂકવામાં આવ્યો હતો.
આ પણ વાંચો...