દાહોદમાં નવા વર્ષે ઉજવાયો ગાય ગોહરીનો તહેવાર, જમીન પર સૂઈ જઈને શરીર પરથી ગાયો દોડાવવાની પરંપરા શું છે?

દાહોદ જિલ્લાના આદિવાસી સમાજમાં નવા વર્ષના દિવસે ઉજવાતો ગાય ગોહરીનો તહેવાર ઉજવાય છે.
દાહોદ: દાહોદ જિલ્લો આદિવાસી બાહુલ્ય ધરાવતો જિલ્લો છે અને જિલ્લાના આદિવાસી સમાજમાં દિવાળી અને નવા વર્ષને લઈને અનોખી પરંપરા છે. વર્ષો જૂની ચાલી આવતી નવા વર્ષના દિવસે ઉજવાતા ગાય ગોહરીના તહેવારની પરંપરા આજે પણ યથાવત છે. નવા વર્ષના દિવસે વહેલી સવારે ખેડૂતો પોતાના પશુઓને નવડાવી અને તેને કલર કરી મોરપીંછ, ફૂમતા ઘૂઘરા સહિતની વસ્તુઓથી શણગાર કરે છે. બાદમાં આસ્થા અને શ્રધ્ધા સાથે લોકો જમીન ઉપર સૂઈ જાય છે અને ગાયોનું ધાડૂ તેમના ઉપરથી પસાર થાય છે.
અનેક ગામોમાં ગાય ગોહરી ઉજવાય છે
શણગારેલા પશુઓને લઈ જવામાં આવે છે અને લોકો રસ્તા ઉપર સૂઈ જાય છે અને તેના ઉપરથી ગાયોનું ધાડું દોડીને પસાર થાય છે. ગાયોને ભડકાવવા માટે ફટાકડાનો ઉપયોગ થાય છે. ગાયોના પગમાં ફટાકડા ફોડવામાં આવે છે. જેથી ગાયો દોડવા લાગે છે. ઢોલ-નગારા સાથે ઉત્સાહભેર આ રીતે ગાયગોહરીના ઉત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે. પ્રાચીન સમયથી ચાલી આવતી પરંપરા આજે પણ યથાવત છે.
શરીર પરથી ગાયો જવા છતાં નથી થતી ઈજા
ઉજવણી પાછળની માન્યતા છે કે, આખું વર્ષ ખેતી સહિતના કામોમાં પશુઓનો ઉપયોગ થતો હોય છે. ત્યારે વર્ષ દરમિયાન જાણે અજાણે પશુઓને દુ:ખ પહોચાડ્યું હોય કે અત્યાચાર થયો હોય તો નવા વર્ષના દિવસે ગાયમાતાને દંડવત પ્રણામ સાથે લોકો જમીન ઉપર સૂઈ જાય છે અને ગાયમાતાની ક્ષમા માંગતા હોય છે. તેમજ આવનારું વર્ષ સારું જાય, ખેતી સારી થાય તેવી આસ્થા અને શ્રધ્ધા સાથે લોકો સૂઈ જાય છે. અને ગાયોનું ઝુંડ તેમના ઉપરથી દોડીને પસાર થાય છે. અનેક લોકો આસ્થા સાથે આ રીતે વારાફરથી જમીન ઉપર સૂઈ જઈ ગાયમાતાની ક્ષમાયાચના માંગતા હોય છે. આટલી ગાયો શરીર ઉપરથી પસાર થયા પછી પણ કોઈને ઇજા નથી પહોંચતી એ પણ એક આસ્થાનું કેન્દ્ર રહેલું છે.
ગાય ગોહરીની ઉજવણી સમય સાથે આજે ઓછી જોવા મળે છે. તેમ છતા પરંપરા જાળવી રાખવામાં આવી છે. દાહોદ જિલ્લાના અનેક વિસ્તારોમાં ગાય ગોહરીની ઉજવણી થતી હોય છે. પરંતુ ગરબાડા અને ગાંગરડી ખાતે સૌથી મોટી ગાયગોહરી થતી હોય છે. અહીં મોટી સંખ્યામાં લોકો આવતા હોય છે. વહેલી સવારથી ભીડ એકત્ર થવા લાગતી હોય છે.
