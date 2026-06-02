દાહોદ: વાવાઝોડામાં મહાકાય સાઈન બોર્ડ પડતાં ત્રણ લોકોના મોત, એક ઘાયલ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 2, 2026 at 5:20 PM IST

દાહોદ: દાહોદ શહેરમાં મોડી રાત્રે આવેલા વાવાઝોડામાં ગરબાડા ચોકડી નજીક સ્માર્ટ સિટીના મહાકાય સાઈન બોર્ડ ધરાશાયી થતાં ત્રણ લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે એક યુવક ઘાયલ થયો છે.

ઘટનાસ્થળે જ શક્કરિયાભાઈનું મોત નીપજ્યું હતું. અન્ય ત્રણ લોકો ઘાયલ થતાં તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. સારવાર દરમિયાન હિમસિંહભાઈ પરમાર અને બાબુભાઈ બારીયાનું મોત થયું હતું. આમ કુલ ત્રણ લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે એક યુવક હજુ પણ સારવાર હેઠળ છે.

મૃતકના સ્વજન શાલીન પરમારે જણાવ્યું કે, “આ ઘટનામાં ત્રણ લોકોના મોત થયા છે અને એક વ્યક્તિ હજુ ગંભીર હાલતમાં છે. સ્માર્ટ સિટીના કામમાં ભ્રષ્ટાચાર થયો હોવાનું સ્પષ્ટ દેખાય છે. આ મામલે ન્યાયિક તપાસ થવી જોઈએ અને મૃતકોના પરિવારજનોને સરકાર તરફથી યોગ્ય સહાય આપવામાં આવે તે જરૂરી છે.”

દાહોદના અધિક કલેક્ટર જે. એમ. રાવલે જણાવ્યું હતું કે, “રાત્રિના સમયે સાઈન બોર્ડ ધરાશાયી થવાની ઘટના બનતાં પ્રાંત અધિકારી, મામલતદાર, ચીફ ઓફિસર સહિત તંત્રની અલગ-अલગ ટીમો ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને બચાવ કાર્ય હાથ ધર્યું હતું.”

પ્રાથમિક તપાસમાં સાઈન બોર્ડ તેના ફાઉન્ડેશનમાંથી જ ઉખડીને પડી ગયું હોવાનું સામે આવ્યું છે. ઘટનામાં કુલ ચાર વ્યક્તિઓ ભોગ બની હતી, જેમાં એકનું ઘટના સ્થળે અને બેનું સારવાર દરમિયાન મોત થયું છે.

અધિક કલેક્ટરે વધુમાં જણાવ્યું કે આ મામલે ટેકનિકલ તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે. મૃતકોના પરિવારજનોને સરકાર તરફથી મળતી સહાય જલ્દી મળી રહે તે માટે જરૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે પ્રિમોન્સનની બેઠકમાં વિવિધ વિભાગના અધિકારીઓ સાથે જર્જરિત મકાનો અને હોર્ડિંગ્સના મુદ્દે ચર્ચા કરવામાં આવી છે અને જરૂરી પગલાં લેવામાં આવશે.

