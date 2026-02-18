દાહોદના સોલાર ટાઇલ પ્રોજેકટને રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ, જાણો આ પ્રોજેકટની ખાસિયત
Published : February 18, 2026 at 7:12 PM IST
દાહોદ : જિલ્લાના ઈજનેરી કોલેજના વિધાર્થીએ તૈયાર કરેલા સોલાર ટાઈલ સ્ટાર્ટઅપનો દેશભરના 79 પ્રોજેકટ પૈકી શ્રેષ્ઠ 10 સ્ટાર્ટઅપમાં સ્થાન મળ્યું છે અને જીટીયુ દ્ર્રારા રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ અપાયો છે.
ગુજરાત ટેક્નોલૉજી યુનિવર્સિટી દ્રારા આયોજિત પ્રતિષ્ઠિત વેન્ચર આઇડીયા ટુ ઇનોવેટ સ્પર્ધામાં દેશભરમાંથી 79 જેટલા સ્ટાર્ટઅપ નોધાયા હતા. જેમાં શ્રેષ્ઠ 10 સ્ટાર્ટઅપમાં દાહોદના સોલાર ટાઇલ પ્રોજેકટને GTUના વાઈસ ચાન્સેલર ડૉ. રાજુલ ગુજ્જરની ઉપસ્થિતિમાં મિશન ડાયરેક્ટર ઓફ અટલ ઇનોવેશનના ડાયરેક્ટર આર. રામાનંથનના હસ્તે એવોર્ડ રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો.
દાહોદની સરકારી ઈજનેરી કોલેજમાંથી બીઈ સિવિલનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરનાર સમોઈલ ચુનાવાલાએ 2022થી દાહોદ કોલેજના પ્રોફેસર ડો. નીરવ ઉમરાવીયાના માર્ગદર્શન હેઠળ સોલાર ટાઈલ બનાવવાનો પ્રોજેકટ શરૂ કર્યો હતો અને 2023માં ગુજરાત હેકાથોનમાં ફાઇનલ સુધી આ પ્રોજેકટ પહોંચ્યો હતો, ત્યારબાદ પ્રોજેકટ માટે સરકારની એસએસઆઇપી યોજના હેઠળ કોલેજ તરફથી અઢી લાખની ગ્રાન્ટ પણ ફાળવવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ આઈહબ ગુજરાતમાં આ પ્રોજેકટ રિપ્રેજેન્ટ કરાયો હતો, તેમાથી પણ અઢી લાખની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી હતી.
"મેં અને મારા મિત્રોએ 2022થી આ પ્રોજેક્ટની શરૂઆત કરી હતી. જેમાં મને દાહોદ સરકારી ઇજનેરી કોલેજ તરફથી ખૂબ સહકાર મળ્યો અને પ્રોફેસર ડૉ. નીરવ ઉમરાવિયા સરનું સારું માર્ગદર્શન મળ્યું, જ્યારે પણ અમને જે પણ જરૂર પડી સાધન સામગ્રી કે કંઈપણ જરૂર પડી તો અમને મદદ મળી છે અને આ પ્રોજેક્ટમાં અમે રિસાયકલ પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ કર્યો છે. જેથી ઓછા ખર્ચમાં લાંબુ આયુષ્ય ધરાવતી સોલાર પેનલ કે જે અનબ્રેકેબલ અને વોટરપ્રૂફ છે.
કોલેજ તરફથી અઢી લાખ ગ્રાન્ટ મળી છે, જેમાંથી અમે 14 હજાર વાપર્યા છે અને આઈ હબ ગુજરાતમાં રિપ્રેજેન્ટ કર્યું, તેમાંથી પણ અઢી લાખની ગ્રાન્ટ મળી તે આ સ્ટાર્ટઅપમાં વાપરી હતી. આવનાર સમયમાં સરકારના સહયોગથી કંપનીઓ સાથે ભાગીદારી કરી પાયલોટ પ્રોજેક્ટ હેઠળ આ સોલર પેનલ બજારમાં મૂકીશું. આખા પ્રોજેક્ટમાં ડિઝાઇનમાં અન્ય રીતે મારા મિત્રો અકીલ ભાટીયા અને લલિત પરમારની ખૂબ મદદ મળી. આ સિવાય ડૉ. નીરવ ઉમરાવિયા સાહેબનું માર્ગદર્શન અમને ટેક્નિકલ પડકારો સામે લડવાની શક્તિ આપી હતી." - સમોઈલ ચુનાવાલા, પ્રોજેકટ તૈયાર કરનાર
સમોઈલ અને તેમની ટીમ દ્રારા સોલાર ટાઇલના પ્રોજેકટની ખાસિયત એ છે કે, રિસાયકલ પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ થાય છે, તે વજનમાં ઓછી અને તેનું આયુષ્ય પણ વધારે છે અને વોટરપ્રૂફ છે. પ્રોજેકટને એક પેટન્ટ મળી ચૂકી છે, હવે બાકી બે પેટન્ટ મેળવવાની પ્રક્રિયા હાલમાં ચાલુ છે, ટિમ દ્રારા સરકારી મદદ મારફતે તેના ઉત્પાદન અને માર્કેટમાં આ પેનલ જલ્દીથી ઉપલબ્ધ થાય તે દિશામાં કામ કરી રહી છે.
