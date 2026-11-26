ફરી ઝડપાયું ગાંજાનું ખેતર! દાહોદમાં SOGએ ₹2.30 કરોડની કિંમતનો જથ્થો ઝડપ્યો, 1ની ધરપકડ
ધાનપુર તાલુકાના દુધામલી ગામમાં ખેતરોની અંદર ચાલી રહેલી ગાંજાની ખેતીનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે.
Published : November 26, 2026 at 10:51 AM IST
દાહોદ: જિલ્લામાં નશાના કારોબાર સામે દાહોદ SOGએ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. ધાનપુર તાલુકાના દુધામલી ગામમાં ખેતરોની અંદર ચાલી રહેલી ગાંજાની ખેતીનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. SOG પોલીસે બાતમીના આધારે એકસાથે ત્રણ ખેતરોમાં દરોડા પાડીને ગાંજાના 378 લીલા છોડ ઝડપી પાડ્યા છે. આ છોડનું કુલ વજન 460 કિલોગ્રામથી પણ વધુ હોવાનું સામે આવ્યું છે.
સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ છે કે, પોલીસે ઝડપી પાડેલા આ ગાંજાના છોડ સહિતના મુદ્દામાલની કુલ કિંમત 2 કરોડ 30 લાખ 41 હજાર 500 રૂપિયા જેટલી આંકવામાં આવી છે. આ કાર્યવાહી દરમિયાન પોલીસે એક આરોપીની પણ ધરપકડ કરી છે.
મળતી માહિતી અનુસાર, દાહોદ SOGને બાતમી મળી હતી કે, ધાનપુર તાલુકાના દુધામલી ગામના સ્ટેશન ફળિયામાં રહેતા કોલાભાઈ વિરાભાઈ બારીયાએ પોતાના ખેતરોમાં ગાંજાના લીલા છોડનું વાવેતર કર્યું છે. બાતમી મળ્યા બાદ SOGની ટીમે બાતમીની ખરાઈ કરી દરોડો પાડવાનું આયોજન કર્યું હતું અને બાતમીવાળી જગ્યાએ દરોડો પાડ્યો હતો.
દરોડા દરમિયાન ખેતરના માલિક કોલાભાઈ વિરાભાઈ બારીયા સ્થળ પર હાજર મળી આવતાં પોલીસે તેમને સાથે રાખીને તેમના ત્રણેય ખેતરોમાં તપાસ હાથ ધરી હતી. આ તપાસ દરમિયાન ત્રણેય ખેતરોમાંથી ગાંજાના લીલા છોડ મળી આવ્યા હતા. જેથી પોલીસે તાત્કાલિક FSLના અધિકારીને સ્થળ પર બોલાવ્યા હતા. FSL અધિકારી દ્વારા છોડનું પરીક્ષણ કરવામાં આવતાં તે ગાંજાના છોડ હોવાનું સકારાત્મક પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું.
પોલીસે તમામ છોડનો કબજો મેળવી કાર્યવાહી હાથ ધરી
આ સમગ્ર કાર્યવાહીમાં પોલીસને ગાંજાના કુલ 378 લીલા છોડ મળી આવ્યા હતા, જેનું કુલ વજન 460.830 કિલોગ્રામ નોંધાયું છે. જ્યારે જપ્ત કરવામાં આવેલા મુદ્દામાલની કુલ કિંમત 2 કરોડ 30 લાખ 41 હજાર 500 રૂપિયા આંકવામાં આવી છે.
આ મામલે પોલીસે દુધામલી ગામના સ્ટેશન ફળિયામાં રહેતા કોલાભાઈ વિરાભાઈ બારીયાની ધરપકડ કરી છે. આરોપી વિરુદ્ધ ધાનપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
આમ, દાહોદ SOGની સતર્કતા અને બાતમીના આધારે કરવામાં આવેલી આ મોટી કાર્યવાહીમાં દુધામલી ગામના ત્રણ ખેતરોમાંથી ગાંજાની ખેતીનો પર્દાફાશ થયો છે. બે કરોડથી વધુની કિંમતના 378 લીલા ગાંજાના છોડ ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે અને એક આરોપીને પોલીસ સકંજામાં લેવામાં આવ્યો છે.
હવે આ સમગ્ર મામલે પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે કે, આરોપી આ ગાંજાની ખેતી કયા હેતુથી કરતો હતો અને આ નશીલા પદાર્થોના નેટવર્કમાં અન્ય કોઈની સંડોવણી છે કે કેમ, દાહોદ જિલ્લામાં નશીલા પદાર્થો વિરુદ્ધ પોલીસની આ કાર્યવાહીથી નશાના કારોબાર સાથે સંકળાયેલા તત્ત્વોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે.
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