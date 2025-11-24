ETV Bharat / state

દાહોદ પોલીસની મોટી કાર્યવાહી, એક જ દિવસમાં ત્રણ ટ્રકમાંથી બે કરોડથી વધુનો દારૂ ઝડપ્યો

દાહોદ જિલ્લો મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનની સરહદે આવેલો જિલ્લો છે, જેને પગલે બૂટલેગરો બંને રાજ્યોમાંથી વિદેશી દારૂ દાહોદ જિલ્લામાંથી પસાર કરી ગુજરાતમાં ઘુસાડતા હોય છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 24, 2025 at 8:45 PM IST

દાહોદ: દાહોદ જિલ્લો મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનની સરહદે આવેલો જિલ્લો છે, જેને પગલે બૂટલેગરો બંને રાજ્યોમાંથી વિદેશી દારૂ દાહોદ જિલ્લામાંથી પસાર કરી ગુજરાતમાં ઘુસાડતા હોય છે. બંને રાજ્યોમાંથી આવતા વાહનો ઉપર દાહોદ પોલીસની સતત વોચ રહેતી હોય છે જેના પગલે ગત મોડી રાત્રે દાહોદ એલસીબીની ટીમને મોટી સફળતા મળી હતી.

દાહોદ પોલીસને બાતમી મળી હતી કે મધ્યપ્રદેશ તરફથી એક બંધ બોડીના કન્ટેનરમાં વિદેશી દારૂ આવે છે. બાતમી મળતા પોલીસે હાઈવે ઉપર વોચ ગોઠવી દાહોદના ગરબાડા ચોકડી નજીક હરિયાણા પાર્સિંગના કન્ટેનરને રોકી તપાસ કરતા તેમાંથી રમકડાના બોક્ષની વચ્ચેથી 32.52 લાખનો વિદેશી દારૂનો જથ્થો મળી આવતા પોલીસે ચાલકની અટકાયત કરી 52.57 લાખનો મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો હતો.

તેમજ પેટ્રોલિંગ દરમિયાન બાતમી મળતા મધ્યપ્રદેશ તરફથી આવતા અન્ય એક ટ્રકને કતવારા પોલીસ મથકની હદમાં રોકી તપાસ કરતા ટ્રકમાંથી પશુ માટેના દાણના થેલાની આડમાં ભરેલો 91.47 લાખની કિંમતનો વિદેશી દારૂ મળી આવતા પોલીસે ટ્રક અને દાણ સહિત એક કરોડથી વધુનો મુદ્દામાલ કબ્જે કરી ચાલકની અટકાયત કરી હતી.

તેવી જ રીતે મધ્યપ્રદેશથી ગુજરાતમાં આવી રહેલા અન્ય એક ટ્રકમાંથી પણ પશુદાણની આડમાં ભરેલો 78.32 લાખનો વિદેશી દારૂ મળી આવતા કુલ 93.56 લાખનો મુદ્દામાલ કબ્જે કરી ચાલકની અટકાયત કરી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

આમ એલસીબીએ એક જ દિવસમાં ત્રણ ટ્રકમાંથી બે કરોડથી વધુના વિદેશી દારૂ સહિત અઢી કરોડ ઉપરાંતનો મુદ્દામાલ કબ્જે કરી ત્રણેય ટ્રક ચાલકોની અટકાયત કરી જથ્થો ક્યાંથી લાવ્યા હતા અને ગુજરાતમાં ક્યાં લઈ જવાનો હતો તે દિશામાં તપાસ હાથ ધરી છે.

