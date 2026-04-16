દાહોદ: પોલીસ કોન્સ્ટેબલની પત્નીએ બે પુત્રોને મોતને ઘાટ ઉતારી પોતે પણ જીવન ટૂંકાવાનો પ્રયાસ કર્યો

પત્નીએ આજે અગમ્ય કારણોસર પોતાના 12 અને 2 વર્ષીય પુત્રોને મોતને ઘાટ ઉતારી પોતે પણ જીવન ટૂંકાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

દાહોદ ઝાયડસ હોસ્પિટલ
દાહોદ ઝાયડસ હોસ્પિટલ (ETV Bharat Gujarat)
Published : April 16, 2026 at 8:27 PM IST

દાહોદ: મૂળ ભાવનગર જિલ્લાના રહેવાસી અને દાહોદ એ ડિવિઝન પોલીસ મથકે કોન્સ્ટેબલની ફરજ બજાવતા હાર્દિક ઉપાધ્યાયના પત્નીએ આજે અગમ્ય કારણોસર પોતાના 12 અને 2 વર્ષીય પુત્રોને મોતને ઘાટ ઉતારી પોતે પણ આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. પરંતુ સ્થાનિકોએ તાત્કાલિક હોસ્પિટલ ખસેડતા મહિલાનો જીવ બચી ગયો હતો. જો કે આ ઘટનામાં બે બાળકો મૃત્યુ પામ્યા હતા. ગંભીર હાલતમાં મહિલાને દાહોદની ઝાયડસ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર અર્થે ખસેડાઈ છે.

દાહોદના ચાકલીયા રોડ ઉપર ભાડાના મકાનમાં રહેતા હાર્દિકભાઈ આજે પોતાની ફરજ ઉપર હતા. દરમિયાન તેમના પત્નીએ પોતાના બે બાળકો જેમાં 12 વર્ષિય શ્લોક અને 2 વર્ષીય રુદ્ર એમ બંને પુત્રોને પહેલા મોતને ઘાટ ઉતાર્યા હતા, બાદમાં પોતે પણ જીવન ટૂંકાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે ઘટનાની જાણ આસપાસમાં રહેતા લોકોને થતા તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરી 108 બોલાવી હતી અને ત્રણેયને તાત્કાલિક દાહોદની ઝાયડસ હોસ્પિટલ ખસેડાયા હતા. સારવાર બાદ મહિલાનો બચાવ થયો પરંતુ બંને પુત્રોના કરૂણ મોત નીપજ્યા હતા. ગંભીર હાલતમાં મહિલાને ઝાયડસ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ રાખવામાં આવી છે, જ્યારે બંને બાળકોના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમની તજવીજ હાથ ધરાઈ હતી.

દાહોદ: પોલીસ કોન્સ્ટેબલની પત્નીએ બે પુત્રોને મોતને ઘાટ ઉતારી પોતે પણ જીવન ટૂંકાવાનો પ્રયાસ કર્યો (ETV Bharat Gujarat)

હાલ આ પગલું કયા કારણોસર ભર્યું તે જાણી નથી શકાયું પરંતુ ઘટનાને પગલે સમગ્ર દાહોદમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી. કારણ કોઈપણ હોય પરંતુ તેમાં નિર્દોષ નાના ભૂલકાઓનો શું વાંક? વગર વાંકે આજે બે બાળકો મોતને વ્હાલા થતા હોસ્પિટલ પરિસરમાં હાજર સૌ કોઈની આંખો ભીની થઈ ગઈ હતી.

દાહોદ: પોલીસ કોન્સ્ટેબલની પત્નીએ બે પુત્રોને મોતને ઘાટ ઉતારી પોતે પણ જીવન ટૂંકાવાનો પ્રયાસ કર્યો
દાહોદ: પોલીસ કોન્સ્ટેબલની પત્નીએ બે પુત્રોને મોતને ઘાટ ઉતારી પોતે પણ જીવન ટૂંકાવાનો પ્રયાસ કર્યો (ETV Bharat Gujarat)

ઘટનાને પગલે પોલીસ કાફલો ઝાયડસ હોસ્પિટલ ખાતે દોડી આવ્યો હતો. ડીવાયએસપી જગદીશ ભંડારીએ જણાવ્યું હતું કે, આ એક દુઃખદ ઘટના બની છે, જેમાં બે બાળકોના મોત નીપજ્યા છે. પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ મહિલાએ બાળકોને મોત નિપજાવી દીધા છે. હાલ મહિલાને સારવાર હેઠળ રખાઈ છે અને તપાસ ચાલુ છે. સમગ્ર મામલે જે કઈ પુરાવા મળશે તેના આધારે વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.

દાહોદ: પોલીસ કોન્સ્ટેબલની પત્નીએ બે પુત્રોને મોતને ઘાટ ઉતારી પોતે પણ જીવન ટૂંકાવાનો પ્રયાસ કર્યો
દાહોદ: પોલીસ કોન્સ્ટેબલની પત્નીએ બે પુત્રોને મોતને ઘાટ ઉતારી પોતે પણ જીવન ટૂંકાવાનો પ્રયાસ કર્યો (ETV Bharat Gujarat)

