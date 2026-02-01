ઉચ્છલથી સોનગઢ તરફ દારૂ ભરીને આવતી એમ્બયુલન્સ તાપી LCB પોલીસે ઝડપી, 1ની ધરપકડ
Published : February 1, 2026 at 7:02 PM IST
તાપી : જિલ્લામાં આંતર રાજ્યથી વિદેશી દારૂની હેરાફેરી પર મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. તાપી LCB પોલીસને મળેલી ચોક્કસ બાતમીના આધારે ઉચ્છલથી સોનગઢ તરફ આવી રહેલી એમ્બ્યુલન્સમાંથી મોટી માત્રામાં વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. આ કાર્યવાહીમાં એક આરોપીની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે, જ્યારે અન્ય આરોપીઓને વોન્ટેડ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.
તાપી જિલ્લા LCB પોલીસને બાતમી મળી હતી કે ઉચ્છલ તરફથી એક સફેદ કલરની ટેમ્પો ટ્રાવેલર એમ્બ્યુલન્સ, રજીસ્ટ્રેશન નંબર GJ-10-W-7227માં વિદેશી દારૂનો મોટો જથ્થો ભરીને સોનગઢ તરફ આવી રહી છે. મળેલી બાતમીના આધારે LCB પોલીસે નેશનલ હાઈવે નંબર 53 પર પાખરિયા ગામની સીમમાં નાકાબંધી ગોઠવી હતી. થોડા સમય બાદ ઉચ્છલ તરફથી આવતી શંકાસ્પદ એમ્બ્યુલન્સને રોકી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી.
તાપી પોલીસ દ્વારા એમ્બ્યુલન્સની ચકાસણી કરતા પાછળના ભાગમાં સ્ટ્રેચર લગાવેલ હોવાનું જોવા મળ્યું, પરંતુ વધુ તપાસમાં ડ્રાઈવરની કેબિન પાછળ લોખંડની પટ્ટીના સપોર્ટથી લાકડાનું ગુપ્ત બોક્સ બનાવેલ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ ગુપ્ત બોક્સ ખોલતા તેમાં વિદેશી દારૂના કુલ 67 બોક્સ મળી આવ્યા હતા. પોલીસે સ્થળ પર જ ચાલકની ધરપકડ કરી હતી. આરોપીનું નામ રામચંદ્ર આત્મારામ માલી, ઉંમર 27 વર્ષ, રહેવાસી ઢોલીવાડી કા વાસ, સોજત તાલુકો, પાલી જિલ્લો, રાજસ્થાનનો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
આ ઝડપાયેલા દારૂમાં કુલ 2736 બોટલ અને ટીનનો સમાવેશ થાય છે, જેની કુલ કિંમત રૂપિયા 6,32,496/- થાય છે. ઉપરાંત એમ્બ્યુલન્સની કિંમત અંદાજે રૂપિયા 5 લાખ અને એક મોબાઇલ ફોન રૂપિયા 5 હજાર મળી કુલ રૂપિયા 11,37,496/- નો મુદ્દામાલ કબજે લેવામાં આવ્યો છે.
તાપી પોલીસે આરોપી વિરુદ્ધ પ્રોહિબિશન એક્ટ હેઠળ કલમ 65(A)(E), 81, 98(2), 116(2) મુજબ ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. વધુ તપાસ અને કાર્યવાહી માટે સમગ્ર કેસ ઉચ્છલ પોલીસ સ્ટેશનને સોંપવામાં આવ્યો છે.
