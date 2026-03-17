દાહોદમાં લોકોને વાતોમાં ફોસલાવી પહેરેલા દાગીના પડાવી લેનાર બંટી-બબલી ઝડપાયા

ગોધરા રોડ ઉપર મહિલાને હોસ્પિટલનું સરનામું પૂછીને છેતરીને દાગીના અને મોબાઈલ લઈ ફરાર થઈ ગયેલા બંટી-બબલીની ધરપકડ.

વાતોમાં ફોસલાવી પહેરેલા દાગીના પડાવી લેનાર બંટી-બબલી ઝડપાયા
વાતોમાં ફોસલાવી પહેરેલા દાગીના પડાવી લેનાર બંટી-બબલી ઝડપાયા (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 17, 2026 at 12:20 PM IST

દાહોદ: શહેરના ગોધરા રોડ ઉપર બે દિવસ પહેલા એક ચોંકાવનારી ઘટના બની હતી. એક રાહદારી મહિલા પાસે એક યુવકે આવીને હોસ્પિટલનું સરનામું પૂછ્યું, થોડી વાત કરીને જતો રહ્યો. તરત જ એક મહિલા આવી અને તે રાહદારી મહિલા સોનલબેન સાથે વાતની શરૂઆત કરી. આ મહિલાએ કહ્યું કે, "હું પણ ગોધરા રોડ જ રહું છું. આગળ એક ભાઈએ કહ્યું કે અમુક ખરાબ માણસો અહીં ફરી રહ્યા છે. જેથી સોનાના દાગીના અંદર મૂકી દો."

આ રીતે વાતોમાં ફોસલાવી મહિલાએ કાનની વાળી, મંગળસૂત્ર, નાકનો કાંટો, પગમાં પહેરેલી વીંછુડી અને મોબાઈલ એક રૂમાલમાં મુકાવી દીધી. ત્યારબાદ મહિલાને બાજુમાં છાંયડે ઉભા રહો એમ કહી વાતોમાં ફોસલાવી યુવક અને મહિલા બધા દાગીના અને મોબાઈલ લઈને રફુચક્કર થઈ ગયા હતા.

દાહોદ પોલીસને મોટી સફળતા (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસની કાર્યવાહી:

આ બનાવને પગલે સોનલબેને દાહોદ એ ડિવિઝન પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસની ટીમો સક્રિય થઈ હતી. ડીવાયએસપી જગદીશ ભંડારીએ જણાવ્યું હતું કે, "ઘટનાને પગલે એ ડિવિઝન પોલીસની ટીમોએ ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને ખાનગી બાતમીદારોના આધારે તપાસ શરૂ કરી બંન્ને ગઠિયાઓને ઝડપી પાડ્યા હતા."

ઝડપાયેલ આરોપીઓ:

ઝડપાયેલ વસીમ શેખ મૂળ મહારાષ્ટ્રના માલેગાંવ જિલ્લાનો વતની છે અને હાલ ખેડા જિલ્લાના મહેમદાવાદ ખાતે રહે છે. સલમા ઇકબાલ શેખ મૂળ સુરત જિલ્લાના જૂના કોસંબાની વતની છે અને મહારાષ્ટ્રના માલેગાંવ જિલ્લામાં રહેતી હતી. બંને જણા એકબીજાના સંપર્કમાં આવીને આ રીતે છેતરપિંડી આચરતા હતા. સલમા ઉપર અગાઉ ગાંધીનગર, અમદાવાદ, ભરૂચ સહિત અલગ અલગ જિલ્લામાં 8 ગુના નોંધાયેલા છે.

બંટી-બબલીની જોડી
બંટી-બબલીની જોડી (Etv Bharat Gujarat)

કોર્ટનો નિર્ણય:

બંન્ને આવી રીતે અલગ અલગ વિસ્તારોમાં ફરી એકલી જતી મહિલાઓને ટાર્ગેટ બનાવીને દાગીના તફડાવી ફરાર થઈ જતા હતા. હાલ કોર્ટે 2 દિવસની રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે. પોલીસ આવી રીતે અન્ય કેટલી જગ્યાએ છેતરપિંડી કરી છે અને અન્ય કોણ કોણ સામેલ છે તે દિશામાં તપાસ હાથ ધરી છે.

ભોગ બનનારનું વર્ણન:

સોનલબેને જણાવ્યું હતું કે, "હું ઘરકામ કરીને જઈ રહી હતી ત્યારે એક માણસે આવીને હોસ્પિટલનું સરનામું પૂછ્યું. મેં સમજાવ્યું. પછી એટલામાં એક મહિલા આવી અને મને બીજું સરનામું પૂછ્યું. બધી વાતો કરીને પછી મને કહ્યું કે, 'તું પહેલા બીમાર પડી હતી.' એમ કરીને વાતોમાં ફોસલાવી મને કહ્યું કે, 'તું છાંયડે આવી જા. તાપમાં ના ઉભી રહેતી.' પછી કીધું કે, 'તને વશીકરણ કરેલું છે.' એમ કહીને પાણી જેવું કઈ કાઢ્યું ને મને કીધું કે, 'તું આ બધું પહેરેલું એક રૂમાલમાં મૂકી દે.' પછી મને નીચે બેસાડી, 'બીજી બાજુ જોવા માટે' કહ્યું. અને એટલામાં એ લોકો બધું લઈને જતા રહ્યા. મને કંઈ ખબર જ ન પડી."

