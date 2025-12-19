નશીલા પદાર્થ સામે દાહોદ પોલીસની ઝુંબેશ: ગાંજા-અફીણ સાથે ત્રણ ઝડપાયા, નવ લોકો સામે FIR
નશીલા પદાર્થોની ચેકીંગમાં દાહોદ પોલીસે 9 ગુના દાખલ કર્યા છે. દાહોદ પોલીસે NDPS અને ગોગો પેપર મામલે મોટી કાર્યવાહી છે.
Published : December 19, 2025 at 8:07 AM IST
દાહોદ : ગુજરાત પોલીસે નશીલા પદાર્થ સામે કમર કસી છે, જે અંતર્ગત રાજ્યભરમાં હાલ ખાસ ઝુંબેશ ચાલી હતી છે. દાહોદ પોલીસે પણ અલગ અલગ સ્થળોએ કોમ્બિંગ હાથ ધરી એક જ દિવસમાં બે ઇસમો પાસેથી ગાંજો અને એક ઇસમ પાસેથી અફીણ ઝડપી પાડ્યું છે. તેમજ 6 જગ્યા પરથી ગોગો પેપર ઝડપી પાડી કુલ 9 ગુના દાખલ કરી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
ગોગો પેપરના વેચાણ સામે કાર્યવાહી
હાલના તબક્કે યુવાધન નશાના રવાડે ચઢેલું જોવા મળી રહ્યું છે. ત્યારે દાહોદ પોલીસની A ડીવીઝન, B ડીવીઝન અને SOG સહિતની અલગ અલગ ટીમોએ નશીલા પદાર્થોનું સેવન અને વેચાણ તેમજ ગોગો પેપર મામલે દાહોદ શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં કોમ્બિંગ હાથ ધર્યું હતું. જેમાં અલગ અલગ 6 જગ્યા પરથી ગોગો પેપર ઝડપાઈ જતા પોલીસે 6 લોકો સામે ગુનો દાખલ કરી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
નશીલા પદાર્થો સાથે ત્રણ શખ્સો ઝડપાયા
દાહોદના મોટા ઘાંચીવાડા વિસ્તારમાં રહેતા અનવરહુસૈન લખારા પાસેથી રૂ. 1.30 લાખની કિંમતનો 2.6 કિલો ગાંજો મળી આવતા પોલીસે તેની ધરપકડ કરી અને ગાંજો કબ્જે કર્યો હતો. બીજી તરફ જુના વણકરવાસ વિસ્તારમાં રહેતા મોહમ્મદ ઇકરામ અરબ પાસેથી રૂ. 35 હજારની કિંમતનો 71 ગ્રામ અફીણનો જથ્થો મળી આવતા પોલીસે તેની પણ ધરપકડ કરી હતી. તેવી જ રીતે મારવાડી ચાલમાં રહેતા મહેશ વર્મા પાસેથી રૂ. 57 હજારની કિંમતનો 1.1 કિલો ગાંજો મળી આવતા પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
પોલીસે ત્રણેય ઇસમો વિરુદ્ધ NDPS એક્ટ મુજબ ગુનો દાખલ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર આ પ્રકારના નશીલા પદાર્થોનું વેચાણ કે સેવન કરનાર ઇસમો સામે પોલીસ કોમ્બિંગ સતત ચાલુ રહેશે. તેમજ આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિમાં સંકળાયેલા કે શકમંદ ઇસમોની પૂછપરછ અને તપાસ આગામી સમયમાં પણ ચાલુ રહેશે.
