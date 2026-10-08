દારુ ભરેલી ટ્રક ઝડપાઈ, દાહોદની ખંગેલા ચેકપોસ્ટ પરથી પોલીસે 1 કરોડથી વધુનો દારુ ઝડપી પાડયો
ખંગેલા ચેકપોસ્ટ નજીક પોલીસ વાહન ચેકિંગમાં હતી તે દરમિયાન એક ટ્રકને રોકીને તેની તપાસ કરતા તેમાં દારૂનો મોટો જથ્થો હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.
Published : October 8, 2026 at 1:40 PM IST
દાહોદ: અન્ય રાજ્યોમાંથી ગુજરાતમાં ઘુસાડાતા દારૂને લઈને પોલીસ સતર્કતા દાખવી રહી છે, તેના જ પરિણામે અવાર નવાર દારૂનો મસમોટો જથ્થો ઝડપાતો રહે છે. ત્યારે દાહોદ જિલ્લામાં પ્રોહિબિશનની ગેરકાયદે હેરાફેરી સામે પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે.
દાહોદની ખંગેલા ચેકપોસ્ટ પરથી વાહન ચેકિંગ દરમિયાન પોલીસે ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂનો જંગી જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે. પોલીસે ટ્રક સહિત કુલ રૂ.1 કરોડ 40 લાખ 25 હજાર 800નો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે અને એક આરોપીની ધરપકડ કરી છે.
દારૂ ભરેલી ટ્રક ઝડપાઈ
દાહોદ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમને મળેલી બાતમીના આધારે ખંગેલા ચેકપોસ્ટ નજીક વાહન ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. દરમિયાન હિમાચલ પ્રદેશ પાસિંગની એક ટ્રક આવતા તેને રોકવામાં આવી હતી.
દારૂની 1,459 પેટીમાંથી કુલ 37,632 બોટલ મળી
ટ્રકને રોકવાનો ઈશારો કરતા ટ્રક ચાલક અને ક્લીનર ટ્રકમાંથી ઉતરીને ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે પોલીસે એક આરોપીને ઝડપી પાડ્યો હતો. ત્યારબાદ ટ્રકની તપાસ કરતા તેમાં ભારતીય બનાવટની ઇંગ્લિશ દારૂની 1,459 પેટીમાંથી કુલ 37,632 બોટલ મળી આવી હતી. દારૂના જથ્થાની કિંમત આશરે રૂ.1 કરોડ 20 લાખ 6 હજાર 840, જ્યારે દારૂની હેરાફેરીમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલ ટ્રકની કિંમત આશરે રૂ.20 લાખ હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ ઉપરાંત ત્રણ મોબાઇલ ફોન, ભારતીય ચલણી નોટો સહિતનો મુદ્દામાલ મળી કુલ રૂ.1 કરોડ 40 લાખ 25 હજાર 800નો મુદ્દામાલ પોલીસે કબજે કર્યો છે.
કુલ રૂ.1.40 કરોડથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત
દાહોદના Dy.SP જગદીશ ભંડારીએ આ વિશે જણાવ્યું હતું કે, ખંગેલા ચેકપોસ્ટ ખાતે વાહન ચેકિંગ દરમિયાન એક ટ્રકને રોકીને તપાસ કરવામાં આવી હતી. ટ્રકમાંથી ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂનો મોટો જથ્થો મળી આવતા પોલીસે ટ્રક સહિત કુલ રૂ.1.40 કરોડથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે અને એક આરોપીની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
હાલ પોલીસે સમગ્ર મામલે પ્રોહિબિશન એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. દારૂનો આ જથ્થો ક્યાંથી લાવવામાં આવ્યો હતો, ક્યાં પહોંચાડવાનો હતો અને આ હેરાફેરીમાં અન્ય કોણ-કોણ સંડોવાયેલું છે તે દિશામાં પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.
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