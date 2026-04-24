દાહોદ: 26 એપ્રિલે યોજાનાર સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે 322 બેઠકો માટે મતદાન, 11 હજારથી વધુ કર્મચારી અને 5 હજાર પોલીસ તૈનાત
જિલ્લા પંચાયતની 49, 11 તાલુકા પંચાયતની 244 અને નગરપાલિકાની 29 બેઠકો માટે 26મી એપ્રિલે મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે.
Published : April 24, 2026 at 5:38 PM IST
દાહોદ: આગામી 26 એપ્રિલના રોજ દાહોદ જિલ્લા પંચાયત, 11 તાલુકા પંચાયત અને દાહોદ નગરપાલિકાની સામાન્ય ચૂંટણી યોજાવાની છે. શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં ચૂંટણી પ્રક્રિયા પાર પાડવા દાહોદ જિલ્લા વહીવટી તંત્રએ સંપૂર્ણ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી છે. આ અંગે કલેક્ટર યોગેશ નીરગુડે અને જિલ્લા પોલીસ વડાએ સંયુક્ત રીતે પત્રકાર પરિષદ યોજીને વિગતો આપી હતી.
બેઠકોની સ્થિતિ એવી છે કે, દાહોદ જિલ્લા પંચાયતની એક બેઠક બિનહરીફ જાહેર થતાં 49 બેઠકો માટે મતદાન થશે. આ ઉપરાંત 11 તાલુકા પંચાયતની કુલ 249 બેઠકોમાંથી પાંચ બેઠકો બિનહરીફ થઈ છે, જેથી બાકીની 244 બેઠકો પર ચૂંટણી લડાશે. દાહોદ નગરપાલિકાની 36 બેઠકોમાંથી 7 બિનહરીફ જાહેર થતાં 29 બેઠકો માટે મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે.
કલેક્ટર યોગેશ નીરગુડેએ જણાવ્યું કે, ચૂંટણી શાંતિપૂર્ણ રીતે યોજાય તે માટે વહીવટી તંત્ર અને પોલીસ દ્વારા તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. મતદાન કેન્દ્રો પર મતદારો અને કર્મચારીઓ માટે જરૂરી તમામ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે. તેમણે મતદારોને અપીલ કરતાં કહ્યું કે, “તમામ મતદારો ઘરની બહાર નીકળે અને અવશ્ય મતદાન કરે. એક પણ મત અમૂલ્ય છે. ઘણીવાર માત્ર એક મતથી હાર-જીત થતી હોય છે. મતદાન એ આપણો મહત્વનો અધિકાર છે.”
આ ચૂંટણી માટે સમગ્ર જિલ્લામાં 11 હજારથી વધુ કર્મચારીઓને કામગીરીમાં જોડવામાં આવ્યા છે, જ્યારે સુરક્ષાની જવાબદારી માટે 5000 થી વધુ પોલીસ કર્મીઓ તહેનાત કરાશે.
જિલ્લા પોલીસ વડાએ કાયદો-વ્યવસ્થા અંગે માહિતી આપતાં જણાવ્યું કે, લોકો નિષ્પક્ષ અને ન્યાયપૂર્ણ વાતાવરણમાં મતદાન કરી શકે તે માટે દાહોદ પોલીસ સંપૂર્ણ રીતે સજ્જ છે. ચૂંટણી દરમિયાન અર્ધલશ્કરી દળ, અલગ-અલગ પોલીસ ટીમો, હોમગાર્ડ સહિત 5000થી વધારે પોલીસ કર્મચારીઓ તૈનાત રહેશે. આ ઉપરાંત ક્વિક રિસ્પોન્સ ટીમ, ક્રાઈમ બ્રાન્ચ, એસઓજી પણ કાર્યરત રહેશે.
પોલીસ દ્વારા સમગ્ર જિલ્લામાં પહેલેથી જ ફૂટ પેટ્રોલિંગ, એરિયા ડોમિનેશન, જનજાગૃતિ અભિયાન જેવા કાર્યક્રમો હાથ ધરાયા છે. સુરક્ષા માટે ડ્રોન કેમેરા, સીસીટીવી કેમેરા સહિતની આધુનિક ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરાશે અને આધુનિક વાહનો પણ તહેનાત રહેશે. શાંતિપૂર્ણ ચૂંટણી માટે અલગ-અલગ ડ્રિલ પણ યોજવામાં આવી છે. પોલીસ વડાએ વિશ્વાસ વ્યકત કર્યો કે 26 એપ્રિલના રોજ સંપૂર્ણ શાંતિમય માહોલમાં ચૂંટણી પાર પડશે અને લોકોને વધુમાં વધુ મતદાન કરવા અપીલ કરી હતી.
