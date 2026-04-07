આવી રીતે ભણશે ગુજરાત ? લીમખેડાની આ શાળામાં ધો.1થી 8 વચ્ચે માત્ર એક જ ઓરડો
Published : April 7, 2026 at 8:18 PM IST
દાહોદ: પ્રગતિશીલ ગુજરાતના દરેક ગામ, દરેક વિસ્તારમાં ઉચ્ચ અને સુવિધાયુક્ત શિક્ષણના સરકાર દાવા કરે છે, પરંતુ દાહોદ જિલ્લામાં આવેલી લીમખેડા તાલુકાની પીપળાપાણી પ્રાથમિક શાળાના દ્રશ્યો સરકારના આ તમામ દાવા પોકળ સાબિત કરી રહ્યાં છે.
ધોરણ 1 થી 8ની પ્રાથમિક શાળામાં વિશેષ સુવિધા અદ્યતન રૂમ, લાઇટ, પંખા, પાણી માટે કૂલર, બેન્ચ જેવી આધુનિક સુવિધા તો દૂરની વાત છે, પરંતુ અહીંના 150થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને બેસવા માટે જમીન પણ સમતલ નથી. પથ્થરો અને ઉબડ-ખાબડ જમીન પર પતરાના શેડ નીચે એક સાથે ચાર વર્ગના બાળકો બેસીને ભણવા માટે મજબૂર બન્યા છે.
જૂના ઓરડા જર્જરીત થતા તંત્રએ નવા 6 ઓરડા મંજૂર કરી, જૂના ઓરડા તોડી પાડ્યા અને નવા ઓરડા માટેનું ખાતમુહૂર્ત કર્યુ, ખાતમુહૂર્ત થયાને પણ આશરે બે મહિનાનો સમય વીતી ગયો, છતાં પણ કોઈજ પ્રકારની કામગીરી શરૂ નથી થઈ, અને શાળામાં માત્ર એક જ ઓરડામાં કોમ્પ્યુટર સહિતનો શાળાની ઓફિસનો તમામ સામાન પડેલો છે, અને તેની વચ્ચે જ બાળકો બેસે છે. જ્યારે બીજા બાળકો ઓટલા ઉપર ખુલ્લામાં અભ્યાસ કરે છે, અને બાકીના ચાર વર્ગના બાળકો ખુલ્લા પતરાના શેડ નીચે બેસે છે, જ્યાં નીચે જમીન પણ સમતલ નથી, પ્લાસ્ટર પણ નથી થયેલું અને પથ્થરો તેમજ ખાડા ટેકરા ઉપર તાડપત્રી પાથરી બાળકો બેસીને શિક્ષણ મેળવવા મજબૂર બન્યા છે.
અહીંના અંતરિયાળ વિસ્તારના ભૂલકાઓ આધુનિક સુવિધા નહીં, પરંતુ વ્યવસ્થિત રીતે બેસી શકાય તેવા રૂમની અપેક્ષા રાખીને અસહ્ય ગરમીમાં પણ ખુલ્લામાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, ત્યારે તંત્ર દ્વારા નવા ઓરડા તૈયાર થાય, ત્યાં સુધી વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ગોઠવી બાળકોને બેસવા માટેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે તેવી આશા રાખી રહ્યાં છે.
શાળાના આચાર્ય વિનોદભાઈ સાથે વાતચીત કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે, શાળામાં ધોરણ 1થી 8ના 168 બાળકો રજીસ્ટર્ડ છે. ચોમાસા પછી જુના ઓરડા જર્જરીત હોવાનું પ્રમાણપત્ર મળ્યું હતું અને ત્યારબાદ ઓરડાઓ તોડી નાખવામાં આવ્યા હતા, અને નવા 6 ઓરડા મંજૂર થયા છે. ખાતમુહૂર્ત કર્યાને બે મહિના થયા પરંતુ હજુ કામ શરૂ નથી થયું. બાળકોને થોડા દિવસ બહાર ખુલ્લામાં ઝાડ નીચે બેસાડ્યા પછી હાલ પતરાનો શેડ બની જતા શેડમાં બેસાડીએ છીએ.