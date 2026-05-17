દાહોદ: લીમખેડા પોલીસે કારમાં લઈ જવાતા બિનહિસાબી 2.55 કરોડ રૂપિયા ઝડપી પાડ્યા

લીમખેડા પોલીસ મથકની ટીમ ધાનપુર ચોકડી પર વાહન ચેકિંગમાં હતી ત્યારે દાહોદ તરફથી આવતી અર્ટિગા કારને રોકી તપાસ કરતા 2.56 કરોડ રૂપિયા મળ્યા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 17, 2026 at 7:44 PM IST

દાહોદ: લીમખેડા પોલીસે કારમાં લઈ જવાતા બિનહિસાબી 2.55 કરોડ રૂપિયા ઝડપી પાડ્યા છે. ઈન્દોર-અમદાવાદ હાઈવે પર લીમખેડાની ધાનપુર ચોકડી પર લીમખેડા પોલીસની ટીમ વાહન ચેકિંગમાં હતી, તે દરમિયાન દાહોદ તરફથી આવી રહેલી અર્ટિગા કારને રોકી તપાસ કરતા કારમાંથી 2.56 કરોડની ચલણી નોટો મળી આવતા પોલીસે ટ્રેઝરી ઓફિસમાં નાણા જમા કરાવી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

કારને જ્યારે રોકી અંદર તપાસ કરતા બે મોટા પાર્સલ મળી આવ્યા હતા. આ બાબતે ચાલક રાજુ નિનામાને પૂછતા તે ગલ્લા તલ્લા કરવા લાગ્યો હતો. જ્યારે પોલીસે પાર્સલ ખોલ્યા તો તેઓ ચોંકી ઉઠ્યા, કારણ કે થેલાઓમાં 500, 200 અને 100ની દરની ચલણી નોટોના બંડલો ભરેલા હતા. આટલી માતબર રકમ રસ્તા વચ્ચે ગણતરી કરવી શક્ય ન હતી, જેથી કાર સાથે રોકડના થેલા લઈ પોલીસ મથકે લઈ જવાયો. ત્યાં ગણતરી કરતા 2.56 કરોડ રૂપિયા થયા હતા.

"લીમખેડા પોલીસ મથકના પી.આઈ. સહિત પોલીસ ટીમ વાહન ચેકિંગમાં હતી, તે દરમિયાન અર્ટિગા કારને રોકી તપાસ કરતા અંદર પાર્સલ મળી આવ્યા હતા. ચાલક રાજુ નિનામાને પૂછપરછ કરતા તેણે યોગ્ય જવાબ ન આપ્યો. તેથી બે પંચો બોલાવી તેમની હાજરીમાં પાર્સલ ખોલતા અંદર ચલણી નોટો મળી હતી. આટલી બધી રકમ રસ્તા ઉપર ગણતરી કરવી શક્ય ન હતી, જેથી વિડિયોગ્રાફી સાથે પોલીસ મથકે લાવી ગણતરી કરતા કુલ બે કરોડ 56 લાખ 80 હજાર રૂપિયા મળી આવ્યા હતા." - એસ.કે. કલાસવા, DYSP, દાહોદ

આ બાબતે ચાલકે કોઈ યોગ્ય જવાબ ન આપતા પોલીસે ટ્રેઝરી ઓફિસને જાણ કરી અને નાણા ટ્રેઝરી કચેરીમાં જમા કરાવ્યા હતા. ઇન્કમટેક્ષ વિભાગને પણ જાણ કરાઈ છે. ચાલકને વધુ પૂછપરછ માટે નોટિસ આપી જવા દીધો હતો.

