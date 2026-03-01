ETV Bharat / state

દાહોદમાં કસ્બા નજીક ગૌ રક્ષકની ટીમ ઉપર હુમલો, પોલીસે શરુ કરી તપાસ

ગૌરક્ષકની ટીમ ઉપર હુમલો કરતા 2 લોકો ઘાયલ થયા હતા. પોલીસે 12 લોકોની નામજોગ ફરિયાદ દાખલ કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

દાહોદમાં કસ્બા નજીક ગૌ રક્ષકની ટીમ ઉપર હુમલો
દાહોદમાં કસ્બા નજીક ગૌ રક્ષકની ટીમ ઉપર હુમલો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 1, 2026 at 6:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

દાહોદ : જિલ્લામાં ગૌરક્ષકની ટીમે ભેંસો ભરેલી પીકઅપનો પીછો કરી કસ્બા પટડી ચોક આગળ પિકઅપને રોકતા બોલાચાલી બાદ 50થી વધુ લોકોના ટોળાએ ગૌરક્ષકની ટીમ ઉપર હુમલો કરતા 2 લોકો ઘાયલ થયા હતા. પોલીસે 12 લોકોની નામજોગ ફરિયાદ દાખલ કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

દાહોદ ગૌરક્ષક સેવા સમિતિની ટીમને ગતરોજ બાતમી મળી હતી કે લીમખેડા તરફથી એક પીકઅપ ટેમ્પોમાં પશુઓ ભરીને લઈ જવાઈ રહ્યા છે. જે આધારે ગૌરક્ષકની ટીમે પોલીસને જાણ કરી હાઈવે ઉપર વોચમાં હતા, તે દરમિયાન પિકઅપ ટેમ્પો પસાર થતા તેનો પીછો કર્યો હતો. જેથી પીકઅપના ચાલકે પૂરપાટ ટેમ્પો ભગાવી કસ્બામાં પહોંચી ગયો હતા.

દાહોદમાં કસ્બા નજીક ગૌ રક્ષકની ટીમ ઉપર હુમલો (ETV Bharat Gujarat)

જ્યાં પટડી ચોક આગળ ટેમ્પોને અટકાવી ઝડપી લીધો હતો. જે ટેમ્પોમાં 7 જેટલી ભેંસો ભરેલી હતી, તે દરમિયાન બોલાચાલી અને ઝપાઝપી થઈ હતી અને અચાનક 50થી વધુના ટોળાએ પથ્થરમારો કરી સ્કોર્પિયોના કાચ તોડી નાખી ગૌરક્ષકની ટીમ ઉપર હુમલો કરતા 2 લોકો ઘાયલ થયા હતા.

ગૌ રક્ષકની ટીમ ઉપર હુમલો
ગૌ રક્ષકની ટીમ ઉપર હુમલો (ETV Bharat Gujarat)

આ બનાવને પગલે મોડી રાત્રે પોલીસની ટીમો ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને ઘાયલોને સારવાર અર્થે ખસેડી ભેંસ ભરેલ ટેમ્પો અને ગૌરક્ષકની ટીમના વાહનો પોલીસ મથકે લઈ જવાયા હતા. પોલીસે 12 લોકોના નામજોગ પ્રાણીક્રૂરતા અધિનિયમ હેઠળ તેમજ રાયોટિંગ સહિતની વિવિધ કલમો હેઠળ ફરિયાદ દાખલ કરી તમામની ધરપકડના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

આ પણ વાંચો...

  1. ગૌ માસના વેપારીઓનો પોલીસે કર્યો પદાર્ફાશ
  2. પાલીતાણામાં ઘૂસતા જ ગોપાલ ઈટાલિયાએ જવું પડ્યું પાછું, ગૌરક્ષકોએ કર્યો વિરોધ

TAGGED:

DAHOD POLICE
DAHOD COW VIGILANTE TEAM ATTACK
DAHOD KASBA
DAHOD NEWS
COW VIGILANTE TEAM ATTACK

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.