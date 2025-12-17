મધ્યપ્રદેશથી દારૂ ભરીને આવતો ટેમ્પો દાહોદ પોલીસે ઝડપ્યો, 75 લાખનો વિદેશી દારૂ મળ્યો
મધ્યપ્રદેશ થી ગુજરાતમાં આવી રહેલા ટેમ્પોમાંથી 75 લાખનો વિદેશી દારૂ પોલીસે ઝડપી પાડ્યો છે.
દાહોદ : રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશની સરહદે દાહોદ જિલ્લો આવેલો છે, ત્યારે બન્ને રાજ્યોમાંથી વિદેશી દારૂનો જથ્થો ગુજરાતમાં ઘૂસાડવા માટે બૂટલેગરો અવનવા કિમિયા અપનાવી દાહોદ જિલ્લાના આંતરરાજ્ય માર્ગો ઉપરથી દારૂ ઘૂસાડતા હોય છે, પરંતુ દાહોદ પોલીસ અનેક વખત બૂટલેગરોના મનસૂબા ઉપર પાણી ફેરવી દીધું છે, ત્યારે ફરી એક વખત મધ્યપ્રદેશ થી ગુજરાતમાં આવી રહેલા આયશર ટેમ્પોમાંથી 75 લાખનો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો છે.
વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઝડપાયો
ઇન્દોર અમદાવાદ હાઈવે ઉપર મધ્યપ્રદેશ થી ગુજરાતમાં પ્રવેશ કરતા જ ખંગેલા ચેકપોસ્ટ ઉપર કતવારા પોલીસ ગુજરાતમાં પ્રવેશ કરી રહેલા વાહનોનું ચેકીંગ કરી રહી હતી, તે દરમિયાન એક આયશર ટેમ્પો પસાર થતા તેને રોકી અંદર તપાસ કરી તો રબરના દાણા ભરેલી થેલીઓ ભરેલી જોવા મળી હતી, પરંતુ પોલીસને શંકા જતા રબરના દાણાની થેલીઓ હટાવીને જોયું તો અંદર એક લોખંડનું મોટું ચોરખાનું નજરે પડ્યું હતું.
પોલીસની કાર્યવાહીથી અંધારાનો લાભ લઈ ચાલક ઝાડીઓમાં ચાલક ફરાર થઈ ગયો હતો. લોખંડનું બંધ બોડીનું બોક્સ ખોલવા માટે પોલીસે વેલ્ડીંગ કટર મશીનનો સહારો લેવો પડ્યો હતો અને કટરથી પતરું કાપી અંદર જોયું તો વિદેશી દારૂની પેટીઓ મળી આવી હતી.
પોલીસે તપાસ શરુ કરી
પોલીસે ગણતરી કરતા 75 લાખની કિંમતની 512 વિદેશી દારૂની પેટીઓ મળી આવી હતી. ટેમ્પો સહિત કુલ 95 લાખનો મુદ્દામાલ કબ્જે કરી ચાલક તેમજ ટેમ્પો માલિક વિરુદ્ધ કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. જથ્થો ક્યાંથી લાવ્યા અને ગુજરાતમાં ક્યાં પહોચાડવાનો હતો તે દિશામાં પોલીસે તપાસ હાથ ધરી રહી છે.
