ETV Bharat / state

દાહોદમાં AAP નેતા વિરુદ્ધ મહિલાના અપહરણની ફરિયાદ, નોકરીના બહાને કારમાં બેસાડી અભદ્ર માંગણી કરી

દાહોદ બી ડિવિઝન પોલીસ મથકે મહિલાએ અપહરણ અને છેડતીની ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે દેવેન્દ્ર મેડાની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી.

આપ નેતા વિરુદ્ધ મહિલાના અપહરણની ફરિયાદ
આપ નેતા વિરુદ્ધ મહિલાના અપહરણની ફરિયાદ (ETV bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 30, 2025 at 9:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

દાહોદ : જિલ્લામાં આદિવાસી નેતા તરીકેની ઓળખ ઉભી કરનાર તેમજ BTPના પૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષ રહી ચૂકેલા દેવેન્દ્ર મેડા થોડા દિવસ અગાઉ જ અરવિંદ કેજરીવાલના હસ્તે આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા હતા. આ આપ નેતાની વિરુદ્ધ દાહોદ બી ડિવિઝન પોલીસ મથકે મહિલાએ અપહરણ અને છેડતીની ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે દેવેન્દ્ર મેડાની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

મહિલાના જણાવ્યા મુજબ, દાહોદમાં આવેલી રેલ્વે એન્જિન બનાવતી સિમેન્સ કંપનીમાં મહિલાને નોકરી અપાવવાની વાતથી તેને ભ્રમિત કરાઈ હતી. નોકરી અપાવવાની લાલચ આપી મહિલાને કારમાં બેસાડી દેવેન્દ્ર મેડા લઈ ગયો હતો અને કારમાં મહિલા સાથે શારીરિક અડપલા કરી અભદ્ર માંગણીઓ કરી હતી.

આપ નેતા વિરુદ્ધ મહિલાના અપહરણની ફરિયાદ (ETV bharat Gujarat)

આ બાબતે મહિલાના પતિ સહિત પરિવારજનોનો સંપર્ક થતા પરિવારજનોએ તે કારનો પીછો કર્યો, ત્યારે દેવેન્દ્ર મેડા દાહોદ આસપાસના અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં પૂરઝડપે કાર ભગાડી નીકળી ગયો હતો, ત્યારબાદ બી ડિવિઝન પોલીસ મથક વિસ્તારમાં મહિલાને ઉતારી ભાગી ગયો હતો. આ મામલે મહિલાએ પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે દેવેન્દ્ર મેડાની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી.

પોલીસે કરી ધરપકડ
પોલીસે કરી ધરપકડ (ETV bharat Gujarat)

દેવેન્દ્ર મેડા સામે ગુનો નોંધાતા દાહોદ જિલ્લાના રાજકારણમાં ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે. ભૂતકાળમાં પણ દેવેન્દ્ર મેડા વિરુદ્ધ અલગ અલગ પ્રકારના ગુના નોંધાયા હતા, જેમાં દેવેન્દ્ર મેડાના જામીન ઉપર છુટકારો થયો હતો.

આપ નેતા વિરુદ્ધ મહિલાના અપહરણની ફરિયાદ
આપ નેતા વિરુદ્ધ મહિલાના અપહરણની ફરિયાદ (ETV bharat Gujarat)

"મારી બહેનનો ફોન આવ્યો અને કહ્યું કે મને ગાડીમાં લઈ જાય છે, મેં કહ્યુ કે મને કોલ કરજે એટલે કોર્ટ બાજુ લઈ ગયા અને હેલીપેડ બાજુ લઈ ગયા મેં પીછો કર્યો એટલે એ પોલીસ સ્ટેશન બાજુ છોડીને નાસી ગયો, મારી બહેનને કહ્યુ નોકરી અપાવીશ, મારે એટલું જ કહેવું છે કે આદીવાસીના નામ પર આવા નેતાઓ શોષણ કરે છે એ ના થવું જોઈએ" - પીડિતાના ભાઈ

આ પણ વાંચો...

  1. મહિલા પોલીસ અધિકારી વિરુદ્ધ વાંધાજનક કોમેન્ટ મામલે વધુ 5 ઝડપાયા, અત્યાર સુધીમાં 11 જેલ હવાલે
  2. સોશિયલ મીડિયા પર ટિપ્પણી પડી ભારે, પોલીસે અભદ્ર ટિપ્પણી કરનાર 5ને ઝડપ્યા, 1 વકીલ પણ ભરાયા

TAGGED:

DAHOD AAP
DAHOD POLICE
DEVENDRA MAIDA
DAHOD CRIME
AAP LEADER WOMEN KIDNAPPING

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.