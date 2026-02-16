ETV Bharat / state

દાહોદમાં 6 વર્ષની બાળકી સાથે શારીરિક અડપલા, પોલીસે કરી આરોપીની ધરપકડ

દાહોદ A ડિવિઝન પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

6 વર્ષની બાળકી સાથે શારીરિક અડપલા
6 વર્ષની બાળકી સાથે શારીરિક અડપલા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 16, 2026 at 8:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

દાહોદ : શહેરના કસ્બા વિસ્તારમાં પાડોશમાં રહેતી બાળકીને બંધ પડી રહેલી ગાડીમાં લઈ જઈ શારીરિક અડપલા કરતા પરિવારે દાહોદ A ડિવિઝન પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

દેશમાં મહિલાઓ સુરક્ષિત હોવાના દાવા થઈ રહ્યા છે, પરંતુ વિકૃત માનસિકતા ધરાવતા હવસખોરોની દાનત નાની બાળકીઓને પણ નથી છોડતી, આવા વિકૃત લોકોથી બાળકીઓ કઈ રીતે સુરક્ષિત રાખવી તે એક મોટો સવાલ છે. જ્યારે પાડોશી જ આવી વિકૃત માનસિકતાવાળા હોય તો બાળકીઓ રમવા ક્યાં જાય કે શાળા એ કઈ રીતે જાય તે પણ વાલીઓ માટે ચિંતાનો વિષય છે. આવો જ ચોંકાવનારો કિસ્સો દાહોદમાં બન્યો જેના પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી જવા પામી છે.

પોલીસે કરી કાર્યવાહી (ETV Bharat Gujarat)

દાહોદના કસ્બા વિસ્તારમાં 6 વર્ષની બાળકીને જોઈ તેના મનમાં હવસ જાગી હતી અને બાળકીને લાલચ આપી પોતાની સાથે લઈ ગયો અને ઘરની નજીક અવાવરુ જગ્યામાં પડી રહેલી બંધ ગાડીમાં બાળકીને લઈ જઈ બાળકી સાથે શારીરિક અડપલા કર્યા હતા, જ્યારે બનાવની જાણ બાળકીના પરિવારને થતા તેમના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ હતી.

પોલીસે કરી કાર્યવાહી
પોલીસે કરી કાર્યવાહી (ETV Bharat Gujarat)

"ગઈકાલે દાહોદ એ ડિવિઝન પોસ્ટ વિસ્તારના કસ્બા વિસ્તારમાં ત્યાં એક ઘટના ઘટી હતી, જેમાં ભોગ બનનાર બાળકી છે. એમની બાજુમાં રહેતો જેનું નામ સિદ્દીક ઉર્ફે કાલીયા જેણે ગાડીમાં લઈ જઈને શારીરીક અડપલા કર્યા હતા અને અશોભનિય ભાષાનો ઉપયોગ કર્યો હતો. આ બાબતની ફરીયાદ દાખલ કરતા ઘરપકડ કરવામાં આવી છે." - જગદીશ ભંડારી,ડીવાયએસપી

પરિવારજનોએ દાહોદ ટાઉન A ડિવિઝન પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે સિદ્દીક ઉર્ફે કાલીયા વિરુદ્ધ પોક્સો એક્ટ હેઠળ ફરિયાદ દાખલ કરી તેની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

આ પણ વાંચો...

  1. Dahod Rape Case: છ વર્ષની બાળકી પર કુકર્મ કરી હત્યાના કેસમાં આરોપીને મૃત્યુ દંડ અને આજીવન કેદ
  2. Rajkot crime: હવસ સંતોષવા સગીરાને બે વ્યક્તિઓએ પીંખી નાખી, સગા બનેવીએ ત્રણવાર ગર્ભપાત કરાવ્યો

TAGGED:

DAHOD POLICE
DAHOD CRIME
DAHOD NEWS
DAHOD A DIVISION POLICE
DAHOD CRIME

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.