દાહોદમાં 6 વર્ષની બાળકી સાથે શારીરિક અડપલા, પોલીસે કરી આરોપીની ધરપકડ
દાહોદ A ડિવિઝન પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
Published : February 16, 2026 at 8:14 PM IST
દાહોદ : શહેરના કસ્બા વિસ્તારમાં પાડોશમાં રહેતી બાળકીને બંધ પડી રહેલી ગાડીમાં લઈ જઈ શારીરિક અડપલા કરતા પરિવારે દાહોદ A ડિવિઝન પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
દેશમાં મહિલાઓ સુરક્ષિત હોવાના દાવા થઈ રહ્યા છે, પરંતુ વિકૃત માનસિકતા ધરાવતા હવસખોરોની દાનત નાની બાળકીઓને પણ નથી છોડતી, આવા વિકૃત લોકોથી બાળકીઓ કઈ રીતે સુરક્ષિત રાખવી તે એક મોટો સવાલ છે. જ્યારે પાડોશી જ આવી વિકૃત માનસિકતાવાળા હોય તો બાળકીઓ રમવા ક્યાં જાય કે શાળા એ કઈ રીતે જાય તે પણ વાલીઓ માટે ચિંતાનો વિષય છે. આવો જ ચોંકાવનારો કિસ્સો દાહોદમાં બન્યો જેના પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી જવા પામી છે.
દાહોદના કસ્બા વિસ્તારમાં 6 વર્ષની બાળકીને જોઈ તેના મનમાં હવસ જાગી હતી અને બાળકીને લાલચ આપી પોતાની સાથે લઈ ગયો અને ઘરની નજીક અવાવરુ જગ્યામાં પડી રહેલી બંધ ગાડીમાં બાળકીને લઈ જઈ બાળકી સાથે શારીરિક અડપલા કર્યા હતા, જ્યારે બનાવની જાણ બાળકીના પરિવારને થતા તેમના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ હતી.
"ગઈકાલે દાહોદ એ ડિવિઝન પોસ્ટ વિસ્તારના કસ્બા વિસ્તારમાં ત્યાં એક ઘટના ઘટી હતી, જેમાં ભોગ બનનાર બાળકી છે. એમની બાજુમાં રહેતો જેનું નામ સિદ્દીક ઉર્ફે કાલીયા જેણે ગાડીમાં લઈ જઈને શારીરીક અડપલા કર્યા હતા અને અશોભનિય ભાષાનો ઉપયોગ કર્યો હતો. આ બાબતની ફરીયાદ દાખલ કરતા ઘરપકડ કરવામાં આવી છે." - જગદીશ ભંડારી,ડીવાયએસપી
પરિવારજનોએ દાહોદ ટાઉન A ડિવિઝન પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે સિદ્દીક ઉર્ફે કાલીયા વિરુદ્ધ પોક્સો એક્ટ હેઠળ ફરિયાદ દાખલ કરી તેની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
આ પણ વાંચો...