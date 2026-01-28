દાહોદની યુવતીને ‘નેશનલ યુથ આઇકોન’નું બિરુદ પ્રાપ્ત થયું, વિવિધ ક્ષેત્રે 500 થી વધુ પુરસ્કારો પ્રાપ્ત કર્યા છે
દિલ્હી ખાતે યોજાયેલ રાષ્ટ્રીય યુવા મહોત્સવમાં દાહોદની રાજવી કડિયાને ‘રાષ્ટ્રીય યુવા આઈકોન – પાથ બ્રેકર’ તરીકે વિશેષ આમંત્રણ મળ્યું હતું.
દાહોદ: ગુજરાતનું ગૌરવ એવી દાહોદની એકમાત્ર દીકરીને ભારત સરકાર દ્રારા નેશનલ યૂથ આઈકોનનું બિરુદ પ્રાપ્ત કરનાર રાજવી કડિયાએ વિવિધ ક્ષેત્રે 500 થી વધુ પુરસ્કારો પ્રાપ્ત કર્યા છે.
દાહોદની 22 વર્ષીય રાજવી કડિયા એ રાષ્ટ્રીય સ્તરે દાહોદ અને ગુજરાતનું ગૌરવ વધાર્યું છે. દિલ્હી ખાતે યોજાયેલ રાષ્ટ્રીય યુવા મહોત્સવમાં દાહોદની રાજવી કડિયાને ‘રાષ્ટ્રીય યુવા આઈકોન – પાથ બ્રેકર’ તરીકે વિશેષ આમંત્રણ મળ્યું હતું, જ્યાં કાર્યક્ર્મમાં પ્રધાનમંત્રી નરેંદ્ર મોદી તેમજ મંત્રીમંડળ અને અવકાશયાત્રી શુભાંશું શુકલા સહિતના મહાનુભાવો સાથે સંવાદ કર્યો હતો. રાજવી કડિયાએ કાર્યક્ર્મમાં દેશભરમાંથી આવેલા 3000 યુવાઓને પ્રેરણારૂપ તરીકે સ્ટાર્ટઅપ કેપિટલ બનાવવાનું માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. કાર્યક્ર્મમાં રાજવી કડિયાએ રાજ્યસ્તરે પ્રથમ ક્રમાંક પ્રાપ્ત કર્યો હતો.
સામાન્ય પરિવારમાંથી આવતી રાજવી કડીયા ઇતિહાસ અને રાજકીય શાસ્ત્રમાં સ્નાતકના છેલ્લા વર્ષમાં અભ્યાસ કરે છે. રાજવીએ યંગ નેતૃત્વ, વક્તૃત્વ, સામાજિક પ્રભાવ અને સમુદાય વિકાસ ક્ષેત્રે 500 થી વધુ પુરસ્કાર, સન્માન પત્રો પ્રાપ્ત કર્યા છે. ગ્રામ્યથી લઈ શહેરી શાળા - કોલેજો માં 650 થી વધુ વકતવ્ય આપ્યા છે. શાળા કોલેજોમાં સેમિનાર, માર્ગદર્શન સેમિનાર અને સંચાલન કર્યું છે. રાજ્ય સ્તરે દાહોદ વતી 48 વખત રાષ્ટ્રીય સ્તરે ગુજરાત વતી 18 વખત પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. રાષ્ટ્રીય યુવા સાંસદ મહોત્સવમાં રાજ્ય વિજેતા તરીકે દિલ્હી ખાતે સંસદ ભવનમાં સંસદીય વક્તા તરીકે પ્રતિનિધત્વ કર્યું હતું. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, મુખ્યમંત્રી, ઉપરાષ્ટ્રપતિએ પણ રાજવીને પ્રશંસાપત્ર પાઠવવામાં આવ્યો હતો. ગુજરાતના ગવર્નર અને મુખ્યમંત્રીએ પણ રાજવીનું સન્માન કર્યું હતું. વિકસિત ભારત અંતર્ગત પાર્લામેન્ટમાં ટોપ 20 માં રાજવીએ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. સફળતાના શિખરો સર કરનારી રાજવી કહે છે વૈશ્વિક સ્તર ઉપર ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા સાથે જ વિકસિત ભારતને સફળ બનાવવા પ્રયત્નો કરવા એ જ મારો ઉદ્દેશ્ય છે.
આટલી નાની ઉમરે રાષ્ટ્રીય સ્તરે ડંકો વગાડનાર રાજવીના માતા કહી રહ્યા છે કે, અમે ક્યારેય તેને રોકી નથી અને આજે આ સ્તરે પહોંચી છે, તો એટલી ખુશી છે કે તે શબ્દોમાં વર્ણવી નથી શકાતી.
