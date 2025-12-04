દાહોદના ઘુઘસમાં હડકાયા શ્વાને ભરઊંઘમાં રહેલા 22થી વધુ લોકોને બચકા ભરી લેતા હાહાકાર મચ્યો
બૂમાબૂમથી ભાગી ગયેલા શ્વાન એ એક પછી એક 22 થી વધુ લોકો ઉપર હુમલો કરી બચકા ભરી લેતા સમગ્ર પંથકમાં હાહાકાર મચી ગઈ હતી.
દાહોદ : ફતેપુરા તાલુકાના ઘુઘસ ખાતે હોળી ફળિયા વિસ્તારમાં રહેતા ખેડૂત અને મજૂર પરિવારો મોડી રાત્રે ગાઢ નિંદ્રામાં હતા, તે દરમિયાન અચાનક હડકાયા શ્વાને ઊંઘી રહેલા મહિલા ઉપર હુમલો કરી મોઢાના ભાગે તેમજ શરીરના ભાગે બચકા ભરી લેતા બૂમાબૂમ મચી ગઈ હતી, બૂમાબૂમથી ભાગી ગયેલા શ્વાન એ એક પછી એક 22 થી વધુ લોકો ઉપર હુમલો કરી બચકા ભરી લેતા સમગ્ર પંથકમાં હાહાકાર મચી ગઈ હતી.
હડકાયા શ્વાને 22થી વધુ લોકો ઉપર કર્યો હુમલો
મધરાત્રે શ્વાનના આતંકથી ગામ આખું ભયભીત બની ગયું હતું. એક તરફ ઘાયલ થયેલા લોકોની સારવાર માટે દોડાદોડ તો બીજી તરફ લોકો હડકાયા શ્વાનથી પોતાને બચાવવા સાવચેતી રાખી રહ્યા હતા. એક પછી એક ઘાયલોને ઘૂઘસ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે લઈ જવાયા, ત્યારબાદ ફતેપુરા લઈ જવાયા હતા. જ્યાં સારવાર બાદ બે થી ત્રણ લોકોને ગંભીર ઇજાઓ જણાતા દાહોદની ઝાયડસ હોસ્પિટલ ખાતે લઈ જવામાં આવ્યા હતા.
હાલ તમામ ઇજાગ્રસ્તોની તબિયત સુધારા પર છે. હતી રાતની આ ઘટના બાદ શ્વાન કઈ દિશા તરફ ભાગ્યું તે કોઈને ખબર રહી નહોતી. સવાર પડતા ગામના લોકો દ્વારા તેને શોધવાની શોધખોળ હાથ શરુ કરી હતી, પરંતુ ક્યાંય ન દેખાતા ગ્રામજનોએ હાશકારો અનુભવ્યો હતો.
મોડી રાત્રે ઘાયલો ઘુઘસ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે પહોંચ્યા, ત્યારે ત્યાં ડોક્ટર નહોતા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે રાત્રીના સમયે ડોક્ટરની નોકરી નથી હોતી. જેને પગલે સ્થાનિકોની માંગ છે કે ઘુઘસ ગામ ફતેપુરા થી દૂર આવેલું છે. રાજસ્થાન રાજ્યની સરહદે આવેલું ગામ છે, તો આ સ્થળે 24 કલાક ડોક્ટર હાજર રહે તેવી વ્યવસ્થાની માંગ સ્થાનિકોએ કરી હતી. જેથી આવી પરિસ્થિતિમાં લોકોને તાત્કાલિક સારવાર મળી રહે અને ફતેપુરા સુધીના જવું પડે.
