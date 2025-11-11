ETV Bharat / state

દાહોદ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા સમગ્ર જિલ્લામાં ચેકીંગ, રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશને જોડતી સરહદો પર નાકાબંધી

જેને પગલે બંને રાજ્યોમાંથી ગુજરાતમાં પ્રવેશતા રસ્તાઓ ઉપર હથિયારધારી પોલીસ જવાનો તૈનાત કરી દેવામાં આવ્યા છે.

દાહોદ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા સમગ્ર જિલ્લામાં ચેકીંગ (ETV Bharat Gujarat)
Published : November 11, 2025 at 12:00 PM IST

દાહોદ : દિલ્હીમાં થયેલી બોમ્બ વિસ્ફોટની ઘટના બાદ દાહોદ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશને જોડતી સરહદો સહિત સમગ્ર જિલ્લામાં ચેકીંગ હાથ ધર્યુ છે. દાહોદ જિલ્લો રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશની સરહદે આવેલો જિલ્લો છે, જેને પગલે બંને રાજ્યોમાંથી ગુજરાતમાં પ્રવેશતા રસ્તાઓ ઉપર હથિયારધારી પોલીસ જવાનો તૈનાત કરી દેવામાં આવ્યા છે.

દિલ્હીમાં બનેલી બોમ્બ બ્લાસ્ટની ઘટનાને પગલે ગુજરાતમાં પણ હાઈ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું હતું. જેને પગલે દાહોદ જિલ્લા પોલીસ સતર્ક બની હતી અને દાહોદ શહેરમાં પ્રવેશતા રસ્તાઓ તેમજ શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં નાકાબંધી કરી પસાર થતા વાહનોનું સઘન ચેકીંગ હાથ ધરાયું છે.

દાહોદ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા સમગ્ર જિલ્લામાં ચેકીંગ (ETV Bharat Gujarat)

ચેકીંગમાં ડીવાયએસપી સહિત સ્થાનિક પોલીસ મથકના પોલીસ જવાનો, એલસીબી, એસઓજી, પેરોલ ફર્લો સ્ક્વોડ, બીડીડીએસ સહિતની પોલીસ ટીમોએ બસસ્ટેશન, રેલ્વે સ્ટેશન ખાતે મુસાફરો તેમજ સામાનનું ચેકીંગ કરી શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં તપાસ હાથ ધરી હતી, તકેદારીના ભાગરૂપે પોલીસે રાતભર નાકાબંધી અને ચેકીંગ કરી હતી.

દાહોદ જિલ્લામાં વાહનોનું સઘન ચેકીંગ (ETV Bharat Gujarat)

દાહોદ જિલ્લો રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશની સરહદે આવેલો જિલ્લો છે. જેને પગલે બંને રાજ્યોમાંથી ગુજરાતમાં પ્રવેશતા રસ્તાઓ ઉપર હથિયારધારી પોલીસ જવાનો તૈનાત કરી દેવામાં આવ્યા હતા. નાકાબંધી કરી ગુજરાતમાં પ્રવેશતા તમામ વાહનોનું ઝીણવટભરી રીતે તપાસ હાથ ધરી હતી. મધ્યપ્રદેશને જોડતી સરહદ ઉપર ખંગેલા ચેકપોસ્ટ તેમજ રાજસ્થાનને જોડતી સરહદ ઝાલોદ તાલુકાના ધાવડીયા ચેકપોસ્ટ ઉપર નાકાબંધી કરી ચેકીંગ હાથ ધરાયુ હતું.

દાહોદ જિલ્લામાં વાહનોનું સઘન ચેકીંગ (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસ દ્વારા જાહેર જનતાને અપીલ કરાઈ હતી કે, આસપાસમાં કોઈ અજાણી વ્યક્તિ અથવા શંકાસ્પદ વ્યક્તિ જણાય અથવા કોઈ બિનવારસી સામાન કે વાહન પડેલું જોવા મળે તો તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરે દરેક નાગરિકને સાવચેત રહેવા અપીલ કરાઈ હતી.

દાહોદ જિલ્લામાં વાહનોનું સઘન ચેકીંગ (ETV Bharat Gujarat)
દાહોદ જિલ્લામાં વાહનોનું સઘન ચેકીંગ (ETV Bharat Gujarat)

