દાહોદના પેથાપુરમાં શિક્ષક પ્રેમીએ પ્રેમિકાની હત્યા કરી બાદમાં 60 KM દૂર જઈને આપઘાત કરી લીધો
હત્યા અને આત્મહત્યા પાછળ ઘૂટાઈ રહેલા રહસ્ય અંગે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
Published : January 25, 2026 at 7:05 PM IST
દાહોદ : ગોવિંદગુરુ લીમડી તાલુકાના પેથાપુર ખાતે પ્રેમિકાની હત્યા કરી મધ્યપ્રદેશમાં જઈ પ્રેમીએ આત્મહત્યા કરી લેતા ચકચાર મચી ગઈ છે. દાહોદ પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોધી તપાસ હાથ ધરી છે. શિક્ષક પ્રેમીએ નર્સ પ્રેમિકાની કરપીણ હત્યા કરી 60 કીમી દૂર જઈ મધ્યપ્રદેશના ઝાબુઆ નજીક આત્મહતા કરી લેતા અનેક તર્ક વિતર્કો સર્જાયા છે.
ગતરોજ દાહોદ જિલ્લાના ગોવિંદગૂરૂ લીમડીતાલુકાના પેથાપુર ખાતે તળાવની નજીક એક યુવતીનો મૃતદેહ મળી આવતા લીમડી પોલીસ અને દાહોદ LCB અને SOG સહિતની પોલીસ ટીમો દોડી આવી હતી અને તપાસ શરૂ કરી હતી. જેમાં યુવતીની હત્યા કરાઇ હોવાનું જણાતા પોલીસે એફએસએલની મદદ પણ લીધી હતી, ગણતરીના સમયમાં પોલીસે મૃતક મહિલાની ઓળખ કરી હતી.
"દાહોદ જિલ્લાના ચાક્લયા પોલીસ સ્ટેશન પાસે આવેલ ગામના તળાવ પાસે એક મહિલાની હત્યા કરેલી ડેડબોડી મળી હતી. જે અજાણી ડેડબોડી હોવાથી તે બાબતે તપાસ કરતા આ યુવતી સોનલ પણદા જેઓ પીએચસી નર્સિંગ સેન્ટર ખાતે નર્સ તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. આ ઓળખ બાબતે તેમના પિતાજીનો સંપર્ક કરતા તેમણે પોતાની દીકરી હોવાનું પ્રસ્થાપિત કરેલું, જે અનુસંધાને પિતા દ્વારા હત્યાના બનાવ અંગે ભારતીય ન્યાય સંહિતા કલમ 103 મુજબ દાખલ કરવામાં આવેલી છે. હાલ આ ગુનાની તપાસ ચાલુ છે." - ડી.આર પટેલ, ડીવાયએસપી ઝાલોદ
જેમાં યુવતી વરોડ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં નર્સ તરીકે ફરજ બજાવતી સોનલ પણદા હોવાનું સામે આવ્યું, મૃતક યુવતીના પરિવાર પાસેથી પોલીસને એવી માહિતી મળી હતી કે મૃતકને પેથાપુરના ભોલા વાલ્મીકિ સાથે પ્રેમ સંબંધ હોવાનું સામે આવ્યું, તેના આધારે પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી હતી.
આ દરમિયાન પોલીસને જાણ થઈ કે ભોલાએ પણ મધ્યપ્રદેશના ઝાબુઆ નજીક આત્મહત્યા કરી છે. પોલીસે સ્થળ ઉપર જઈને તપાસ કરતાં ભોલો જ હોવાની ઓળખ થઈ હતી. બંને પ્રેમી પંખીડા વચ્ચે કોઈ વિવાદ થયો કે અન્ય કોઈ કારણ છે, હત્યા અને આત્મહત્યા પાછળ ઘૂટાઈ રહેલા રહસ્ય અંગે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
