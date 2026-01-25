ETV Bharat / state

દાહોદના પેથાપુરમાં શિક્ષક પ્રેમીએ પ્રેમિકાની હત્યા કરી બાદમાં 60 KM દૂર જઈને આપઘાત કરી લીધો

હત્યા અને આત્મહત્યા પાછળ ઘૂટાઈ રહેલા રહસ્ય અંગે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

દાહોદના પેથાપુરમાં પ્રેમીએ કરી પ્રેમિકાની હત્યા
દાહોદના પેથાપુરમાં પ્રેમીએ કરી પ્રેમિકાની હત્યા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 25, 2026 at 7:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

દાહોદ : ગોવિંદગુરુ લીમડી તાલુકાના પેથાપુર ખાતે પ્રેમિકાની હત્યા કરી મધ્યપ્રદેશમાં જઈ પ્રેમીએ આત્મહત્યા કરી લેતા ચકચાર મચી ગઈ છે. દાહોદ પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોધી તપાસ હાથ ધરી છે. શિક્ષક પ્રેમીએ નર્સ પ્રેમિકાની કરપીણ હત્યા કરી 60 કીમી દૂર જઈ મધ્યપ્રદેશના ઝાબુઆ નજીક આત્મહતા કરી લેતા અનેક તર્ક વિતર્કો સર્જાયા છે.

ગતરોજ દાહોદ જિલ્લાના ગોવિંદગૂરૂ લીમડીતાલુકાના પેથાપુર ખાતે તળાવની નજીક એક યુવતીનો મૃતદેહ મળી આવતા લીમડી પોલીસ અને દાહોદ LCB અને SOG સહિતની પોલીસ ટીમો દોડી આવી હતી અને તપાસ શરૂ કરી હતી. જેમાં યુવતીની હત્યા કરાઇ હોવાનું જણાતા પોલીસે એફએસએલની મદદ પણ લીધી હતી, ગણતરીના સમયમાં પોલીસે મૃતક મહિલાની ઓળખ કરી હતી.

દાહોદના પેથાપુરમાં પ્રેમીએ કરી પ્રેમિકાની હત્યા (ETV Bharat Gujarat)

"દાહોદ જિલ્લાના ચાક્લયા પોલીસ સ્ટેશન પાસે આવેલ ગામના તળાવ પાસે એક મહિલાની હત્યા કરેલી ડેડબોડી મળી હતી. જે અજાણી ડેડબોડી હોવાથી તે બાબતે તપાસ કરતા આ યુવતી સોનલ પણદા જેઓ પીએચસી નર્સિંગ સેન્ટર ખાતે નર્સ તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. આ ઓળખ બાબતે તેમના પિતાજીનો સંપર્ક કરતા તેમણે પોતાની દીકરી હોવાનું પ્રસ્થાપિત કરેલું, જે અનુસંધાને પિતા દ્વારા હત્યાના બનાવ અંગે ભારતીય ન્યાય સંહિતા કલમ 103 મુજબ દાખલ કરવામાં આવેલી છે. હાલ આ ગુનાની તપાસ ચાલુ છે." - ડી.આર પટેલ, ડીવાયએસપી ઝાલોદ

જેમાં યુવતી વરોડ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં નર્સ તરીકે ફરજ બજાવતી સોનલ પણદા હોવાનું સામે આવ્યું, મૃતક યુવતીના પરિવાર પાસેથી પોલીસને એવી માહિતી મળી હતી કે મૃતકને પેથાપુરના ભોલા વાલ્મીકિ સાથે પ્રેમ સંબંધ હોવાનું સામે આવ્યું, તેના આધારે પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી હતી.

દાહોદના પેથાપુરમાં પ્રેમીએ કરી પ્રેમિકાની હત્યા
દાહોદના પેથાપુરમાં પ્રેમીએ કરી પ્રેમિકાની હત્યા (ETV Bharat Gujarat)

આ દરમિયાન પોલીસને જાણ થઈ કે ભોલાએ પણ મધ્યપ્રદેશના ઝાબુઆ નજીક આત્મહત્યા કરી છે. પોલીસે સ્થળ ઉપર જઈને તપાસ કરતાં ભોલો જ હોવાની ઓળખ થઈ હતી. બંને પ્રેમી પંખીડા વચ્ચે કોઈ વિવાદ થયો કે અન્ય કોઈ કારણ છે, હત્યા અને આત્મહત્યા પાછળ ઘૂટાઈ રહેલા રહસ્ય અંગે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

આ પણ વાંચો...

  1. ભાવનગરમાં એક્ટિવા ન આપતા ઉશ્કેરાયા શખ્સો, તિક્ષ્ણ હથિયારોથી યુવાનને ઉતાર્યો મોતને ઘાટ
  2. લીંબડીમાં જાહેરમાં આધેડની હત્યા, 6 લોકોને ઝડપી ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરાયું

TAGGED:

DAHOD NEWS
PETHAPUR IN LOVER KILLS GIRLFRIEND
DAHOD POLICE
LIMDI TALUKA PETHAPUR
DAHOD POLICE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.