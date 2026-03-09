ETV Bharat / state

દાહોદના જેસાવાડા ગામે પરંપરાગત ગોળગધેડાનો મેળો ભરાયો, સોટીઓના વરસાદ વચ્ચે યુવકો હિંમતભેર ઝાડ પર ચઢ્યા

જેમાં યુવતીઓ યુવકો પર સોટીઓનો મારો ચલાવે છે, તેમ છતાય યુવકો હિંમત દાખવીને ગોળ મેળવે છે.

ગોળગધેડાનો મેળો
ગોળગધેડાનો મેળો
March 9, 2026

દાહોદ : જીલ્લામાં એક અનોખો ગોળ ગધેડાનો મેળો યોજવામાં આવે છે. જેમાં યુવતીઓ યુવકો પર સોટીઓનો મારો ચલાવે છે, તેમ છતાય યુવકો હિંમત દાખવીને ગોળ મેળવે છે. પ્રાચીન સમયમાં સ્વયંવરની પ્રથા હતી, પરંતુ હવે માત્ર સંસ્કૃતિ જાળવી રાખવા યોજાય છે આ 'ગોળ ગધેડાનો મેળો'.

દાહોદ જીલ્લો આદિવાસી બાહુલ્ય ધરાવતો જીલ્લો છે. ખુબજ અનોખી રીતે આદિવાસીઓ હોળીનો તહેવાર મનાવતા હોય છે. આદિવાસી લોકોની પરંપરાઓ અને પ્રથાઓ પણ અનેરી છે. આદિવીસીઓની એક પરંપરા એટલે કે 'ગોળ ગધેડાનો મેળો'. દાહોદ નજીક જેસાવાડા ગામે આ પરંપરાગત ગોળ ગધેડા નોમેળો યોજાય છે.

આ મેળો જોવા માટે લોકો દૂર દૂરથી આવે છે. આ અનોખા મેળાનો ભરપૂર આનંદ ઉઠાવે છે, અનેક આદિવાસી યુવકો હાથોમાં ઢોલ લઈને ગામની વચ્ચો વચ્ચ એક સીમળાના ઝાડનું થડ રોપેલું હોય છે. જેને લીસ્સું કરવા માટે તેની છાલ કાઢી નાખવામાં આવે છે, તેની ટોચ પર એક ગોળ ભરેલી પોટલી લટકાડવામાં આવે છે. આજુબાજુના તમામ ગામના યુવકો તથા યુવતીઓ આ સિમળાના થડની આજુબાજુ ઢોલ નગારા સાથે ફરે છે.

યુવકો અને યુવતીઓ આદિવાસી નૃત્ય કરે છે, હાથોમાં સોટીઓ લઈને યુવતીઓ નૃત્ય કરે છે. ઉભેલા યુવકો પર સોટીઓનો મારો પણ ચલાવે છે. જોકે આ રીતે ઢોલ વગાડીને નૃત્ય કરવાનું કેટલાય કલાકો સુધી ચાલે છે, ત્યારબાદ ગામના કુંવારા યુવકો સિમળાના ઝાડના થડની આજુબાજુ ગોઠવાઈ જાય છે. યુવતીઓ પણ હાથમાં સોટીઓ લઈને આ યુવકોને ઘેરી લે છે.

જો કોઈ પણ યુવક આ થડ પર ચઢવાની કોશીશ કરે કે તરતજ યુવતીઓ સોટીઓનો અસહ્ય મારો ચલાવે છે. તેમ છતાય જો કોઈ યુવક ટોચ પર ચડીને ગોળની પોટલી મેળવી લે તો તેને મનપસંદ યુવતી સાથે લગ્ન કરવાનો મોકો મળે છે. જોકે હાલ આ પ્રથા રહી નથી, પરંતુ વર્ષો પહેલા જે કોઈ યુવક ગોળની પોટલી લેવામાં સફળ નીવડે તે ગામની કોઈપણ યુવતી સાથે લગ્ન કરી શકતો હતો. હાલ તો ગોળ ગધેડાનો મેળો માત્ર મનોરંજન પુરતો જ રહ્યો છે.

આમ ગોળ ગધેડાનો મેળો રાજા રજવાડાઓના સમયથી ચાલતો આવ્યો છે. કારણકે એવી માન્યતા છે કે કોઈ વિરલોજ આટલી સોટી ઓના માર વચ્ચે આ થડની ટોચ પર પહોંચી શકે છે. તે પોતાની પત્નીને તથા પરિવારને રક્ષણ આપી શકે છે. આજે પણ આ વર્ષો જૂની પરંપરાને ટકાવી રાખવા માટે આ ગોળ ગધેડાના મેળાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. જોકે આજે આ મેળો પોતાની જૂની અને આગવી પરંપરાઓ ભૂલી ગયો છે, પરંતુ આજે પણ આ મેળાને જોવા માટે લોકો દૂર દૂરથી અહીંયા ઉમટી પડે છે.

