દાહોદ: ઝાલોદ રોડ કુમાર શાળાનું મકાન જર્જરીત હાલતમાં, લોકોએ કરી આ માંગણી

જૂના મકાનને ડિમોલિશન કરવાની કે નવા મકાનના બાંધકામની કોઈ કામગીરી શરૂ ન થતા બાળકો હાલાકીનો સામનો કરી રહ્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 30, 2026 at 5:17 PM IST

દાહોદ : શહેરમાં ચાલતી ઝાલોદ રોડ કુમાર શાળાનું મકાન જર્જરીત થતા, 2020માં મકાનને જર્જરિત જાહેર કરીને તંત્ર દ્રારા બાળકો માટે વૈકલ્પીક વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે શહેરમાં આવેલી ટેકનિકલ સ્કૂલના મકાનમાં બેઠક વ્યવસ્થા કરાઈ હતી, પરંતુ આટલા વર્ષો વિત્યા છતાં હજુ પણ તંત્ર દ્રારા જૂના મકાનને ડિમોલિશન કરવાની કે નવા મકાનના બાંધકામની કોઈ કામગીરી શરૂ ન થતા બાળકો હાલાકીનો સામનો કરી રહ્યા છે.

બાળકોને સરકાર દ્રારા વાહન વ્યવસ્થા કરાઈ પરંતુ દૂર સુધી જવું પડે છે. ટેકનિકલ સ્કૂલમાં અમુક રૂમ ફાળવવામાં આવ્યા છે. જ્યાં જૂનો સામાન એક તરફ પડેલો જોવાય છે તેમજ આજ બિલ્ડિંગમાં સખી વન સ્ટોપ સેન્ટર પણ ચાલે છે. જેથી બાળકોને ખલેલ પહોંચે સાથે જ ઓછા રૂમના કારણે ગેલેરીમાં પણ બાળકોને બેસાડવા પડે છે.

શહેરના સ્ટેશન રોડ ઉપર 1970થી ઝાલોદ રોડ કુમાર શાળા શરૂ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ મકાનની હાલત જર્જરીત થતા તંત્ર એ સાવચેતીના ભાગરૂપે બાળકોને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે નવું બિલ્ડિંગ બનાવવાની તજવીજ હાથ ધરી નવું મકાન બને ત્યાં સુધી બાળકો ટેક્નિકલ સ્કૂલના બિલ્ડિંગમાં બેસાડવા માટે વાલીઓને સંમત કર્યા હતા. શાળાનું નવું મકાન બનશે તેવી આશામાં વાલીઓએ પણ સંમતિ આપી, પરંતુ 6 વર્ષ વિત્યા છતાં નવા મકાન માટે કોઈજ કામગીરી ન થતા સમસ્યા સર્જાઈ છે.

વાલી પ્રકાશભાઈ પરમાર એ જણાવ્યું કે, "શાળા જર્જરિત જાહેર થઈ ત્યારબાદ શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારમાં નવી શાળાઓ બની, પરંતુ આ શાળા એ જ પરિસ્થિતિમાં છે. આ શાળામાં મારા દાદા, પિતા અને હું પોતે ભણ્યો છું, સૌથી જૂની શાળા છે. આ વિશે અમે ભેગા થઈને ડીડીઓ, કલેક્ટર સહિતના અધિકારીઓને રજૂઆતો કરી છે, પરંતુ કયા કારણોસર કામ નથી થઈ રહ્યું તે ખબર નથી પડતી. સરકારે બાળકોને જવા આવવા માટે વાહનની વ્યવસ્થા કરી છે. સમય કરતા વહેલા બાળકોને મોકલવા પડે છે અને શાળા છૂટ્યા પહોંચી બાળકો ઘરે પણ મોડા પહોંચે છે. વહેલી તકે શાળાનું નિર્માણ થાય તે જરૂરી છે."

"1970માં ઝાલોદ રોડ કુમાર શાળાનું બાંધકામ થયું, ત્યારથી તે શાળા ત્યાં જ ચાલુ હતી, પરંતુ 2020માં મકાન જર્જરીત થતા બાળકોની સલામતીને ધ્યાને રાખી બાળકોને અહીં શિફ્ટ કર્યા હતા. અહીં અમે બે પાળીમાં શાળા ચલાવીએ છીએ. ઝાલોદ રોડ કુમાર શાળા અને ઝાલોદ રોડ કન્યા શાળા એમ પાળી પધ્ધતિથી ચલાવીએ છીએ. અન્ય મકાનની માંગણી અમે કરી હતી. હાલ પણ માંગણી ચાલુ જ છે, જે મૂળ બિલ્ડિંગ હતું ત્યાં એજ સ્થિતિમાં છે." - ચીરાગ પટેલ, આચાર્ય ઝાલોદ રોડ કુમારશાળા

વાલી મુકેશભાઈ મોહનીયા એ જણાવ્યું કે, "અમે પણ આ શાળામાં અભ્યાસ કર્યો છે. શાળાનું મકાન જર્જરીત હાલતમાં છે. છતના પોપડા પડે તેવી પરિસ્થિતિ વચ્ચે અમને એવું જણાવવામાં આવ્યું કે હાલ અન્ય શાળામાં બાળકોને બેસાડીશું. નવું બિલ્ડિંગ તૈયાર થાય એટલે ફરીથી અહીં આવી જશે, પરંતુ આજદિન સુધી કોઈજ કામગીરી થઈ નથી. કલેક્ટરને પણ રજૂઆત કરી છે, પરંતુ કોઈ જવાબ નથી મળતો. આસપાસના વિસ્તારોમાં અનેક નવી શાળાઓ બની પરંતુ, આ શાળાનું કામ હજુ શરૂ નથી થયું."

આ મામલે જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી આરતસિંહ બારીય ના ટેલિફોનીક સંપર્ક કરતા તેમને જણાવ્યું કે,આ વિશે કંઈ જાણકારી નથી. ક્યાં અટકેલું છે તપાસ કરીને જણાવીશું."

