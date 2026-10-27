દાહોદના સિંગવડમાં પતિએ પત્નીની કુહાડીના ઘા ઝીંકી હત્યા કરી, ગણતરીના કલાકોમાં આરોપી પતિની ધરપકડ
સામાન્ય બોલાચાલી બાદ પતિએ પત્ની પર કુહાડીથી હુમલો કરતાં મહિલાને માથાના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી, સારવાર દરમિયાન મોત નીપજ્યું
Published : October 27, 2026 at 8:56 AM IST
દાહોદ: જિલ્લામાંથી એક ચોંકાવનારી અને કરુણ ઘટના સામે આવી છે. સિંગવડ તાલુકાના તારમી ગામે પતિ-પત્ની વચ્ચે થયેલા ઝઘડાએ હિંસક સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. સામાન્ય બોલાચાલી બાદ પતિએ પત્ની પર લોખંડની કુહાડીથી હુમલો કરતાં મહિલાને માથાના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. ગંભીર હાલતમાં મહિલાને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી હતી, પરંતુ સારવાર દરમિયાન તેમનું મોત નીપજતાં સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. આ મામલે પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધી ગણતરીના કલાકોમાં જ આરોપી પતિની ધરપકડ કરી છે.
મળતી માહિતી મુજબ, સમગ્ર ઘટના દાહોદ જિલ્લાના સિંગવડ તાલુકાના તારમી ગામના નિશાળ ફળિયામાં બની હતી. અહીં રહેતા રવિન્દ્રભાઈ ભાવસિંગભાઈ માલીવાડ અને તેમનાં પત્ની શકુંતલાબેન વચ્ચે કોઈ કારણોસર ઝઘડો થયો હતો. આ દરમિયાન વિવાદે ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરતાં પતિ રવિન્દ્રભાઈએ પોતાની પાસે રહેલી લોખંડની કુહાડીથી પત્ની શકુંતલાબેનના માથાના ભાગે ઘા ઝીંક્યા હોવાનો આરોપ છે. કુહાડીના ઘા વાગતાં શકુંતલાબેનને ગંભીર અને જીવલેણ ઈજાઓ પહોંચી હતી.
ઘટના બાદ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલાં શકુંતલાબેનને તાત્કાલિક સારવાર માટે દાહોદની ઝાયડસ હોસ્પિટલ ખાતે લઈ જવામાં આવ્યાં હતાં. જોકે, તેમની ઈજાઓ ગંભીર હોવાના કારણે સારવાર દરમિયાન તેમનું મોત નીપજ્યું હતું. આ ઘટનાને પગલે પરિવારજનોમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો, જ્યારે તારમી ગામ સહિત સિંગવડ પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી.
બીજી તરફ, આ મામલે રણધીકપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતા-2023ની કલમ 103(1) હેઠળ હત્યાનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરી હતી. મળતી માહિતી અનુસાર, ઘટનાના ગણતરીના કલાકોમાં જ પોલીસે આરોપી પતિ રવિન્દ્રભાઈ માલીવાડની ધરપકડ કરી હતી.
હાલ આ સમગ્ર મામલે પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. પતિ-પત્ની વચ્ચે કયા કારણોસર ઝઘડો થયો હતો અને આ ઝઘડો આટલી ગંભીર હિંસક ઘટનામાં કેવી રીતે પરિણમ્યો, તે અંગે તપાસ બાદ વધુ વિગતો સામે આવી શકે છે. ઘરેલું વિવાદે એક મહિલાનો જીવ લીધો હોવાની આ ઘટના ફરી એકવાર ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા કરે છે કે ગુસ્સા અને આવેશમાં લેવાયેલું હિંસક પગલું કેટલું કરુણ પરિણામ લાવી શકે છે. હાલ પોલીસની તપાસ પર સૌની નજર છે.
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