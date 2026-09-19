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આત્મનિર્ભરતાની મિસાલ: વાંસકામથી 10 બહેનોને રોજગારી આપતું દાહોદનું દંપતી

વાંસ અને દૂધીમાંથી ટોકરી, લેમ્પ, પેન સ્ટેન્ડ અને રમકડા જેવી વસ્તુઓ બનાવતા તેમની આવક વધી અને આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો આવ્યો.

વાંસકામથી 10 બહેનોને રોજગારી આપતું દાહોદનું દંપતી
વાંસકામથી 10 બહેનોને રોજગારી આપતું દાહોદનું દંપતી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 19, 2026 at 4:15 PM IST

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દાહોદ: જિલ્લાના લીમખેડા તાલુકાના મંગલમહુડી ગામમાં પતિ-પત્નીની મહેનત અને કૌશલ્ય આજે માત્ર તેમના પરિવાર પૂરતું સીમિત નથી રહ્યું, પરંતુ ગામની અન્ય બહેનો માટે પણ રોજગારીનું સાધન બની ગયું છે.

એક સમયે તાલીમ મેળવીને પોતાનું કામ શરૂ કરનાર આ પતિ-પત્નીએ પોતાની આવડત અને મહેનતથી વાંસકામમાં એવી કુશળતા વિકસાવી કે આજે તેમની સાથે ગામની અન્ય 10 બહેનો પણ જોડાઈને રોજગારી મેળવી રહી છે. પોતે આત્મનિર્ભર બનવાની સાથે અન્ય બહેનોને પણ આત્મનિર્ભર બનાવવાની આ સફર ખરેખર પ્રેરણાદાયી છે.

દાહોદ જિલ્લાના લીમખેડા તાલુકાના મંગલમહુડી ગામના હોળી ફળિયામાં આવેલા એક નાનકડા રૂમમાં આજે સતત કંઈક ને કંઈક બનાવવાનો અવાજ સંભળાય છે. આ રૂમમાં વિછિયા ભાઈ ભાભોર અને તેમની પત્ની સાથે ગામની અન્ય બહેનો પણ પોતાની કારીગરીને આકાર આપી રહી છે. પરંતુ આ કારીગરીની શરૂઆત પાછળ સંઘર્ષની એક કહાની પણ છે.

વાંસકામથી 10 બહેનોને રોજગારી આપતું દાહોદનું દંપતી
વાંસકામથી 10 બહેનોને રોજગારી આપતું દાહોદનું દંપતી (Etv Bharat Gujarat)

વાંસકામ શરૂ કરતા પહેલા વિછિયા ભાઈ ભાભોર ખેતીવાડીનું કામ કરતા હતા. ખેતીની આવકમાંથી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવવું મુશ્કેલ બનતું હતું. આવક મર્યાદિત હોવાના કારણે પરિવારની આર્થિક સ્થિતિ પણ સારી નહોતી. આ દરમિયાન કંઈક નવું શીખીને પોતાની આવક વધારવાનો વિચાર આવ્યો અને વિછિયા ભાઈ તથા તેમની પત્નીએ વાંસકામની તાલીમ લેવાનું નક્કી કર્યું.

વાંસકામથી 10 બહેનોને રોજગારી આપતું દાહોદનું દંપતી
વાંસકામથી 10 બહેનોને રોજગારી આપતું દાહોદનું દંપતી (Etv Bharat Gujarat)

તેમણે ટ્રેનર પાસેથી ચાર મહિનાની તાલીમ મેળવી હતી. આ તાલીમ દરમિયાન તેમણે વાંસ અને દૂધીમાંથી વિવિધ પ્રકારની હસ્તકલાની વસ્તુઓ બનાવવાની કળા શીખી. તાલીમ બાદ તેમણે શરૂઆતમાં પોતાની રીતે જ અલગ-અલગ વસ્તુઓ બનાવવાનું શરૂ કર્યું. ધીમે ધીમે તેમની બનાવેલી વસ્તુઓની માંગ વધવા લાગી અને કામનો વ્યાપ પણ વધતો ગયો.

મંડળમાં જોડાઈને કામ કરતી મહિલાઓ
મંડળમાં જોડાઈને કામ કરતી મહિલાઓ (Etv Bharat Gujarat)

વાંસકામમાંથી આવક મળવા લાગતા પરિવારની આર્થિક સ્થિતિમાં પણ ધીમે ધીમે સુધારો આવ્યો અને ખેતીની સાથે આ કામ તેમની આવકનો મહત્વનો આધાર બન્યું. પરંતુ અહીંથી આ કહાની માત્ર પોતાના રોજગાર પૂરતી અટકી નહીં.

પોતાની સાથે ગામની અન્ય બહેનોને પણ રોજગાર મળે તેવા વિચાર સાથે તેમણે તેમને તાલીમ આપવાનું શરૂ કર્યું અને પાર્વતી સખી મંડળની સ્થાપના કરી. આજે આ મંડળ સાથે ગામની 10 બહેનો જોડાયેલી છે, જેઓ આ હસ્તકલા દ્વારા રોજગારી મેળવી રહી છે.

વાંસમાંથી તૈયાર કરેલ વસ્તુઓ
વાંસમાંથી તૈયાર કરેલ વસ્તુઓ (Etv Bharat Gujarat)

અહીં વાંસ અને દૂધીમાંથી ટોકરી, પેન સ્ટેન્ડ, મોબાઈલ સ્ટેન્ડ, હેર સ્ટીક, વોટર બોટલ, લેમ્પ, કપ, પક્ષીઓ માટેના માળા, તોરણ, લટકણિયા, તીર-કામઠું, બળદ ગાડું અને રમકડાં સહિતની વિવિધ આકર્ષક વસ્તુઓ બનાવવામાં આવે છે.

દૂધીને લગભગ એક મહિના સુધી સુકવીને તેના અંદરનો ગર કાઢીને તેને ખાલી કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેમાં નાના-નાના કાણાં કરી બલ્બ લગાવી આકર્ષક લેમ્પ તૈયાર કરવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે વાંસમાંથી પણ વિવિધ આકારના લેમ્પ બનાવવામાં આવે છે. તૈયાર વસ્તુઓને ઊન, મોતી અને અન્ય સામગ્રીથી શણગારવામાં આવે છે. વાંસ અને દૂધી ગામમાંથી જ મળી રહે છે, જ્યારે શણગાર માટેનું કાચું મટીરિયલ અમદાવાદ અને વડોદરાથી લાવવામાં આવે છે.

વાંસમાંથી તૈયાર કરેલ વસ્તુઓ
વાંસમાંથી તૈયાર કરેલ વસ્તુઓ (Etv Bharat Gujarat)

વિવિધ જિલ્લાઓમાં યોજાતા મેળાઓમાં સ્ટોલ લગાવીને તેઓ પોતાની બનાવેલી વસ્તુઓનું વેચાણ કરે છે. જેના કારણે ગામમાં બનાવેલી હસ્તકલાને મોટા બજાર સુધી પહોંચાડવાની તક મળે છે અને સારી આવક પણ થઈ રહી છે.

વાંસમાંથી બનાવેલ રમકડાં
વાંસમાંથી બનાવેલ રમકડાં (Etv Bharat Gujarat)

સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે વિછિયા ભાભોર અને તેમની પત્નીએ પોતાના કૌશલ્યથી રોજગાર મેળવ્યો, પરંતુ પોતાનો વિકાસ માત્ર પોતાના સુધી સીમિત રાખ્યો નહીં. પોતાની સાથે ગામની અન્ય બહેનોને જોડીને તેમને પણ તાલીમ આપી રોજગારીની તક ઊભી કરી.

ગાયના છાણમાંથી બનાવેલ ઉપલા અને રૂ ની પૂણીઓ
ગાયના છાણમાંથી બનાવેલ ઉપલા અને રૂ ની પૂણીઓ (Etv Bharat Gujarat)

મંગલમહુડી ગામની આ કહાની સાબિત કરે છે કે આત્મનિર્ભર બનવાનો સાચો અર્થ માત્ર પોતે રોજગાર મેળવવો નથી, પરંતુ પોતાની સાથે અન્ય લોકો માટે પણ રોજગારની તકો ઊભી કરવી છે. વાંસ અને દૂધી જેવી ગામમાં સરળતાથી ઉપલબ્ધ વસ્તુઓને પોતાની કારીગરી અને મહેનતથી આકર્ષક પ્રોડક્ટમાં ફેરવીને વિછિયા ભાભોર અને તેમની પત્નીએ પોતાને આત્મનિર્ભર બનાવ્યા છે.

વાંસના ઝાડમાંથી બનાવેલ ટોપલીઓ
વાંસના ઝાડમાંથી બનાવેલ ટોપલીઓ (Etv Bharat Gujarat)

ખેતીવાડીમાંથી મુશ્કેલીથી ચાલતું ગુજરાન અને ત્યાંથી વાંસકામ થકી સુધરેલી આર્થિક સ્થિતિ - વિછિયા ભાઈની આ સફર મહેનત અને કૌશલ્યની તાકાત દર્શાવે છે. સાથે જ, પોતાની કળા અને કૌશલ્ય અન્ય બહેનો સાથે વહેંચીને 10 બહેનોને પણ રોજગાર સાથે જોડવામાં સફળ રહ્યા છે. એક નાનકડા રૂમથી શરૂ થયેલી આ સફર આજે 10 બહેનો માટે રોજગારીનું માધ્યમ બની છે - જે સાબિત કરે છે કે જો કૌશલ્ય સાથે મહેનત અને બીજાને આગળ લાવવાની ભાવના હોય, તો આત્મનિર્ભરતાની સફર માત્ર પોતાની નહીં, પરંતુ અન્ય પરિવારોની પણ બની શકે છે.

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