દાહોદમાં ધૂળેટીના દિવસે યોજાતો ચૂલનો મેળો શું છે? ધગધગતા અંગારામાં ચાલવાની અનોખી પરંપરા
હોળી પર્વને લઈને દાહોદ જિલ્લાના ઠેર ઠેર અનેક મેળાઓનું આયોજન થતું હોય છે, તેવો જ એક મેળો છે ચૂલનો મેળો.
Published : March 5, 2026 at 9:25 AM IST
દાહોદ: દાહોદ જિલ્લો એટલે આદિવાસી બાહુલ્ય ધરાવતો જિલ્લો છે અને જિલ્લામાં રહેતા આદિવાસી પરિવારોમાં હોળીનું મહત્વ વધારે હોય છે. આદિવાસી પરિવાર હોળીના પર્વને ઉજવવા મોટી સંખ્યામાં વતન આવતા હોય છે અને વિવિધ પરંપરાઓ મુજબ હોળીની ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરતાં હોય છે. સાથે જ જિલ્લામાં અનેક સ્થળોએ લોકમેળા પણ યોજાતા હોય છે. ભરપૂર મનોરંજનની સાથે કેટલીક આસ્થા અને શ્રધ્ધા સાથે મેળાનો લહાવો લોકો લેતા હોય છે. તેવા જ મેળાઓમાંનો એક મેળો એટલે ચૂલનો મેળો.
દાહોદ જિલ્લાના કેટલાય ગામમાં ચૂલનો મેળો જે હોળીના બીજા દિવસે એટલે કે ધૂળેટીના દિવસે યોજાતો હોય છે. વર્ષોથી ચાલી આવતી પરંપરા મુજબ ચૂલના મેળામાં લોકો શ્રદ્ધા અને આસ્થા સાથે ગરમ અંગારાની ચૂલમાં ચાલી પોતાની માનતા પૂર્ણ કરતાં હોય છે.
ચૂલના મેળામાં અંગારામાં ચાલવાની પરંપરા
જિલ્લાના અનેક ગામોમાં 15-20 જગ્યાએ ચૂલના મેળા ભરાય છે. તેમાં ઝાલોદ તાલુકાનાં રણિયાર ખાતે રણછોડરાયના મંદિરના પટાંગણમાં યોજાતો ચૂલનો મેળો પ્રખ્યાત છે. ગામ લોકો દ્વારા ઘરે ઘરેથી લાકડાઓ ઉઘરાવીને એકઠા કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ સવા પાંચ હાથ લાંબો સવા હાથ પહોળો અને સવા પાંચ ફૂટ ઊંડો એક ખાડો ખોદવામાં આવે છે અને તેમાં લાકડા સળગાવી અંગારા કરવામાં આવે છે અને લોકો પોતાની માનતા સાથે હાથમાં શ્રીફળ અને પાણીનો લોટો લઈ સૌ પ્રથમ ઠંડી ચૂલમાં ચાલે છે ત્યારબાદ તેમાં લાકડા સળગાવી અંગારા કરવામાં આવે છે, ધગધગતા અંગારામાં ઘીની આહુતિ અપાય છે અને એ અંગારા ( ચૂલ ) ઉપરથી લોકો પોતાની માનતા સાથે ચાલતા હોય છે.
ધૂળેટીના દિવસે ભરાય છે ચૂલનો મેળો
ચૂલમાં ચાલનાર મહેશભાઈ પટેલે જણાવ્યું કે, રણીયાર ગામમાં હોળીના બીજા દિવસે ધૂળેટીએ ચૂલનો મેળો ભરાય છે. આ મેળામાં વર્ષોની પરંપરા મુજબ મહત્વ જળવાતું આવ્યું છે. રણછોડ રાયજી મંદિરના પટાંગણમાં સવા પાંચ હાથ લાંબી, સવા હાથ પહોળી અને સવા હાથ ઊંડી ચૂલ ખોદવામાં આવે છે. આ ચૂલમાં બે પ્રકારની ચૂલ ચાલવામાં આવે છે, ઠંડી ચૂલ અને ગરમ ચૂલ. ઠંડી ચૂલ સળગાવતા પહેલા ચાલવામાં આવે છે અને ગરમ ચૂલમાં 12થી 15 મણ લાકડા સળગાવવામાં આવે છે, પછી તેના અંગારા પર ઘી હોમવામાં આવે છે જેથી તેમાં જ્વાળા થાય છે. આ જ્વાળાની અંદર માનતા સાથે આવેલા ભક્તજનો હાથમાં જળ અને શ્રીફળ લઈને ધગધગતા અંગારામાં ખુલ્લા પગે ચાલતા હોય છે.
લોકોમાં એવી આસ્થા છે કે અહીં જે કંઈ માનતા રાખી અને ચૂલમાં ચાલવામાં આવે તો તેઓની માનતા અવશ્ય પૂર્ણ થાય છે. પોતાની માનતા સાથે રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ સહિતના અનેક ગામોમાંથી લોકો અહીં મોટી સંખ્યામાં આવે છે અને ચૂલમાં ચાલ્યા બાદ મેળાનો પણ આનંદ લેતા હોય છે.
આ વિશે મંદિરના પૂજારીનું અલ્કેશ મહારાજ કહે છે, રણછોડજી મંદિરમાં હોળીના બીજા દિવસે ધૂળેટીના દિવસે ચૂલનો મેળો ભરાય છે. એમાં હજારો ભક્તો રાજસ્થાન, મધ્ય પ્રદેશ ગુજરાતથી પોતાની માનતા લઈને આવે છે. જેમાં ચામડી, શરીરની કોઈપણ બીમારી, કોઈપણ તકલીફ હોય તે દૂર થઈ જાય છે. મંદિરની આગળ સળગતા અગ્નિમાં નાળિયેર લઈને આગળ ચાલીને ભગવાનના દર્શન કરે છે અને ભગવાન તેમની મનોકામના પૂર્ણ કરે છે.
આ એક ચમત્કારિક કહી શકાય તેમ લોકો શ્રદ્ધા અને આસ્થા સાથે પોતાની માનતા પૂર્ણ કરવા ધગધગતા અંગારામાં ખુલ્લા પગે ચાલવા છતાં લોકોને પગમાં કોઈ પણ જાતની ઇજા જોવા નથી મળતી. વર્ષોથી ચાલી આવતી આ પરંપરા આજે પણ યથાવત છે.
