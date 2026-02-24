ETV Bharat / state

દાહોદ: ગરબાડાના ઝરીબુઝર્ગ ગામમાં ખુલ્લા કૂવામાં પડવાથી ભાઈ-બહેનનું મોત, ગામ આખું શોકમગ્ન

બે સગા ભાઈ-બહેન રમતા રમતા ખેતર નજીક આવેલ બોડા કૂવામાં પડી ગયા હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 24, 2026 at 9:10 PM IST

દાહોદ: ખેતર કે ગામમાં ખુલ્લા કૂવા કેટલા જીવલેણ હોય છે તે સાચા અર્થમાં સામે આવ્યું છે. દાહોદ જિલ્લાના ગરબાડા તાલુકાના ઝરીબુઝર્ગ ગામમાં રમવા ગયેલા બે સગા ભાઈ-બહેન રમતા રમતા કૂવામાં પડી જતા 5 વર્ષ અને 3 વર્ષના ભાઈ-બહેનનું કરૂણ મોત નીપજતા ગામમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યુ હતું.

ગરબાડા તાલુકાના ઝરીબુઝર્ગ ગામના આમલી ફળીયામાં રહેતા અને મજૂરી કામ કરી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા ગોવિંદભાઈ ગણાવાના પુત્ર 5 વર્ષીય રોનક અને 3 વર્ષીય પુત્રી આરાધના ઘર નજીક રમતા હતા. રમતા રમતા ખેતર નજીક આવેલ બોડા કૂવામાં પડી ગયા હતા. આ વાતની જાણ કોઈને પણ ન થઈ. સમય વિતવા છતાં બાળકો ન આવતા પરિવારજનોએ ફળિયામાં અને આસપાસ ગામમાં શોધખોળ હાથ ધરી હતી. પરંતુ બંને માસૂમ બાળકોની ક્યાંય ભાળ નહોતી મળી. બાળકોની ચિંતામાં પરિવાર સહિત ગ્રામજનો આમતેમ શોધતા રહ્યા અને તેની આશમાં આખી રાત વીતી ગઈ. બીજા દિવસે બપોર પછી 3 વર્ષીય આરાધનાનો મૃતદેહ કૂવામાં તરતો જોતા પરિવારના માથે આભ તૂટી પડ્યું હતું. જોત જોતામાં ગામલોકો એકઠા થયા અને પોલીસની ટીમ પણ ઘટનાસ્થળે આવી પહોંચી હતી અને પાણી ખેંચવાના મશીનથી કુવાનું પાણી ખાલી કર્યું તો અંદર 5 વર્ષીય રોનકનો પણ મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો.

સગા ભાઈ-બહેનના મોતથી પરિવારમાં જાણે ભૂકંપ આવી ગયો હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. બે માસુમ મોતથી ગામ આખું શોકમગ્ન થઈ ગયું હતું. પોલીસે અકસ્માત અન્વયે ગુનો નોધી બંને મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે મોકલી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

ઘટનાને પગલે ગ્રામ પંચાયત સહિત તંત્ર ઉપર ગ્રામજનોએ રોષ ઠાલવ્યો હતો. ગ્રામજનોની ઉગ્ર માંગ છે કે આવા ખુલ્લા કૂવાની આસપાસ કૂવાની દીવાલ અથવા અન્ય કોઈ સુરક્ષા કવચ રાખવું જોઈએ જેથી આવી ઘટના ફરી ના બને.

