દાહોદ: બોરડી ગામે ખાનગી બસ પલ્ટી જતા 10થી વધુ મુસાફરો ઇજાગ્રસ્ત, પોલીસ ઘટનાસ્થળે

10થી વધુ મુસાફરો ઘાયલ થતા 108 મારફતે દાહોદની ઝાયડસ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર અર્થે ખસેડાયા હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 18, 2026 at 3:53 PM IST

દાહોદ : સુરત થી મુસાફરો ભરી મધ્યપ્રદેશ જઈ રહેલી ખાનગી લક્ઝરી આજે દાહોદ થી પસાર થઈ મધ્યપ્રદેશ તરફ જઈ રહી હતી, તે દરમિયાન દાહોદ નજીક બોરડી ગામ નજીક ચાલકે સ્ટિયરિંગ ઉપર કાબુ ગુમાવતા બસ પલ્ટી ખાઇ નજીકના ખેતરમાં પડી હતી. જેમાં 10 થી વધુ મુસાફરો ઇજાગ્રસ્ત થતા દાહોદની ઝાયડસ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર અર્થે ખસેડાયા હતા.

લાંબી મુસાફરીના થાકથી બસમાં મુસાફરો ઉંઘ લઈ રહ્યા હતા, તે દરમિયાન હાઈવે ઉપર જઈ રહેલી બસના ચાલકે અચાનક સ્ટિયરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવતા બસે પલ્ટી મારી હતી. અચાનક બનેલી ઘટનાથી ઉંઘમાં રહેલા મુસાફરો થોડીક ક્ષણ તો સમજી ન શક્યા કે શું થયું, બસ પલ્ટી મારીને ખેતરમાં પહોંચી તો મુસાફરોની ચીસોથી વિસ્તાર ગુંજી ઉઠ્યો હતો. જેને પગલે આસપાસમાંથી લોકો દોડી આવ્યા હતા અને સ્થાનિકોએ બચાવ કાર્ય હાથ ધરી 108 અને પોલીસને જાણ કરી, સ્થાનિકોએ મુસાફરોને બહાર કાઢવાની કામગીરી હાથ ધરી હતી. જેમાં 10થી વધુ મુસાફરો ઘાયલ થતા 108 મારફતે દાહોદની ઝાયડસ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર અર્થે ખસેડાયા હતા.

બસમાં મોટેભાગે શ્રમિક પરિવારો જ સવાર હતા, જે મધ્યપ્રદેશમાંથી પોતાનું વતન છોડી સુરત જિલ્લા અને આસપાસના વિસ્તારોમાં મજૂરી કામ કરી પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા હતા. મજૂરી કામ ઉપરથી પોતાના વતન ઘરે જવાની ખુશી સાથે જઈ રહેલા શ્રમિકોને ક્યાં ખબર હતી, કે ઘરે પહોંચતા પહેલા તેઓ હોસ્પિટલમાં પહોંચશે.

મુસાફરોનું કહેવું છે કે અમે સુરતથી ઘરે જવા બેઠા હતા, અચાનક શું થયું કે ખબર જ નઈ પડી અને બસ પલ્ટી મારી ગઈ. બસમાં 40થી વધુ મુસાફરો સવાર હતા. જેમાં બાળકો સહિત પરિવારના સભ્યોને વાગ્યું છે, ઘણા મુસાફરોને ફ્રેકચર થયું છે અને ઘણા મુસાફરોને નાનીમોટી ઇજાઓ થઈ છે. આ બનાવને પગલે હાઈવે ઓથોરિટી અને કતવારા પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી આગળ ની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

