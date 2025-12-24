ETV Bharat / state

દાહોદમાં ચાઇનીઝ દોરીથી બાઈકસવાર યુવક ઘાયલ, ગળામાં આવ્યા 50 ટાંકા

રસ્તામાં અચાનક હવામાં લહેરાતી એક દોરી અહેમદના ગળા પર આવી અને સેકન્ડોમાં જ તેનું ગળું કપાઈ ગયું.

દાહોદમાં ચાઇનીઝ દોરીથી બાઈકસવાર યુવક ઘાયલ, ગળામાં આવ્યા 50 ટાંકા
દાહોદમાં ચાઇનીઝ દોરીથી બાઈકસવાર યુવક ઘાયલ, ગળામાં આવ્યા 50 ટાંકા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 24, 2025 at 5:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

દાહોદ: દાહોદના ઇન્દોર અમદાવાદ હાઇવે ગરબાડા ચોકડી નજીક બાઈક પર ઘરે જતા યુવકને પ્રતિબંધિત ચાઈનીઝ દોરી ગળાના ભાગે આવી જતા ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો.

ઉતરાયણ પર્વ નજીક આવતા જ પતંગ અને દોરી સાથે પતંગ રસિયાઓ જોવા મળી રહ્યા છે ત્યારે પતંગ કાપવા માટે પતંગ રસિયાઓ અવનવી દોરી લાવતા હોય છે. સાથે જ આ તબક્કે પ્રતિબંધિત ચાઇનીઝ દોરી પણ માર્કેટમાં જોવા મળતા તંત્ર દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવ છે અને ચેકીંગ હાથ ધરવામાં આવે છે. તેમ છતાં છુપી રીતે ચાઇનીઝ દોરીનો વેપલો યથાવત જોવા મળે છે અને દોરીના કારણે પક્ષીઓના જીવ જાય છે. સાથે જ વાહન ચાલકો પણ ઇજાગ્રસ્ત થાય છે. આવો જ કિસ્સો દાહોદમાં સામે આવ્યો છે, જેમાં યુવકનું આખું ગળું કપાઈ જતા તબીબે 50 જેટલા ટાંકા લઈ ભારે જહેમત બાદ યુવકનો જીવ બચાવ્યો હતો.

દાહોદમાં ચાઇનીઝ દોરીથી બાઈકસવાર યુવક ઘાયલ, ગળામાં આવ્યા 50 ટાંકા (ETV Bharat Gujarat)

દાહોદના ઇન્દોર-અમદાવાદ હાઇવે ઉપર ગરબાડા ચોકડી પાસેથી 20 વર્ષનો અહેમદ દાઉદ બાંડીબાર નામનો યુવક રોજની જેમ પોતાનું કામ પતાવીને ઘરે જઈ રહ્યો હતો. રસ્તામાં અચાનક હવામાં લહેરાતી એક દોરી અહેમદના ગળા પર આવી અને સેકન્ડોમાં જ તેનું ગળું કપાઈ ગયું હતું. આ ઘટના બાદ પાછળ આવતા મિત્રોના જીવ તાળવે ચોંટી ગયા હતા. ઈજાગ્રસ્તને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ બાઈક ઉપર બેસાડી લઈ જવાયો, જ્યાં ડોક્ટરએ ભારે જહેમત બાદ ગળાના ભાગે 50 જેટલા ટાંકા લઈને યુવકનો જીવ બચાવ્યો હતો.

દાહોદમાં ચાઇનીઝ દોરીથી બાઈકસવાર યુવક ઘાયલ, ગળામાં આવ્યા 50 ટાંકા
દાહોદમાં ચાઇનીઝ દોરીથી બાઈકસવાર યુવક ઘાયલ, ગળામાં આવ્યા 50 ટાંકા (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

DAHOD
YOUNG BIKE RIDER INJURED
50 STITCHES ON HIS NECK
CHINESE KITE STRING
INJURED BY CHINESE KITE STRING

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.