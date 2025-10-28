ETV Bharat / state

દાહોદમાં 50 લોકોના ટોળાએ કર્યો પોલીસકર્મી પર હુમલો, 18 લોકોની અટકાયત કરાઈ

ચાકલીયા પોલીસ મથના ASI પર 50 લોકોના ટોળાએ હુમલો કર્યો હતો, જેમાં પોલીસકર્મી ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા.

ટોળાએ કર્યો પોલીસકર્મી પર હુમલો
ટોળાએ કર્યો પોલીસકર્મી પર હુમલો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 28, 2025 at 9:26 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

દાહોદ : આમ તો પોલીસ પ્રજાની રક્ષક કહેવાય છે, પણ લોકોને સુરક્ષા પૂરી પાડનાર પોલીસ જવાનની સુરક્ષા સાથે સમાધાન થાય તો. દાહોદમાં 50 જેટલા લોકોના ઉશ્કેરાયેલા ટોળાએ ઝાલોદ ડિવિઝનના ચાકલીયા પોલીસ મથકના ASI સુભાષ નિનામા પર હુમલો કર્યો હતો. જેમાં તેઓ ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થતા સારવાર હેઠળ ખસેડાયા હતા.

દાહોદનો ચોંકાવનારો બનાવ : સમગ્ર મામલા અંગે ચાકલીયા પોલીસ સ્ટેશન PI સંદીપ વસાવાના જણાવ્યા અનુસાર ચાકલીયા પોલીસ મથકની હદમાં પેથાપુર ખાતે કાર અને બાઇક વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો હતો, જેમાં એક વ્યક્તિનું મોત નીપજ્યું હતું. બનાવની જાણ પોલીસને થતા ફરજ પર રહેલા ચાકલીયા પોલીસ મથકના ASI સુભાષ નિનામા ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા.

દાહોદમાં 50 લોકોના ટોળાએ કર્યો પોલીસકર્મી પર હુમલો (ETV Bharat Gujarat)

50 લોકોના ટોળાએ ભારે કરી : ASI સુભાષ નિનામાએ મૃતદેહનું પંચનામું સહિતની કાર્યવાહી કરી પેથાપુર સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડ્યો હતો. જોકે, આગળની કાર્યવાહી દરમિયાન મૃતકના પરિવારજનો સહિતનું ટોળું ત્યાં ધસી આવ્યું હતું.આશરે 50 લોકોના ટોળાએ ASI સુભાષ નિનામા સાથે બોલાચાલી શરૂ કરી હતી. અમને પૂછ્યા વગર મૃતદેહ અહીં કેમ લાવ્યા તેમ કહીને ટોળાએ પોલીસકર્માએ ઉગ્ર બોલાચાલી કરી હતી.

ટોળાએ કર્યો પોલીસકર્મી પર હુમલો : બોલાચાલી દરમિયાન ટોળું અચાનક ઉશ્કેરાયું હતું અને લગભગ 50 લોકોના ટોળાએ પોલીસકર્મી પર પથ્થરો, લાકડીઓ અને પાઇપો વડે હુમલો કરી માર મારવાનું શરૂ કર્યું હતું. આ હુમલો થતા પોલીસકર્મીના માથા તેમજ શરીરના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી. બનાવની જાણ ચાકલીયા પોલીસ મથકના PI સંદીપ વસાવાને થતા તેઓ પોલીસ કાફલા સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા.

18 લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી : ઈજાગ્રસ્ત પોલીસકર્મીને તાત્કાલિક ઝાલોદની ખાનગી હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર હેઠળ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. બીજી તરફ 50 થી વધુ લોકોના ટોળા વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરી સ્થળ પરથી 18 લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી છે. આ તમામ લોકોને જજ સમક્ષ રજૂ કરતા તમામના 24 કલાકના રિમાન્ડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે બાકી અન્ય લોકોની શોધખોળ હાથ ધરી ધરપકડના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

આ પણ વાંચો...

TAGGED:

ATTACK ON DAHOD POLICEMAN
DAHOD CHAKLIA POLICE
પોલીસકર્મી પર હુમલો
PETHAPUR GOVERNMENT HOSPITAL
DAHOD CRIME

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.