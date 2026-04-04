દાદરા અને નગર હવેલી: ગોડાઉનમાં સિલિન્ડર ફાટવાથી પ્રચંડ વિસ્ફોટ; 4 લોકોના મોત, 8 ઘાયલ
સિલિન્ડર ફાટવાથી થયેલા વિસ્ફોટનો અવાજ એટલો જોરદાર હતો કે લોકોને ભૂકંપ જેવો આંચકો લાગ્યો.
Published : April 4, 2026 at 2:35 PM IST
સિલવાસા (દાદરા અને નગર હવેલી): કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવમાં સ્થિત સિલવાસા શહેરમાં શનિવારે સવારે એક મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ. દેમાણી રોડ પર આવેલા એક વેરહાઉસની અંદર નાઇટ્રોજન અને ઓક્સિજન ધરાવતા ગેસ સિલિન્ડર ફાટ્યા બાદ એક શક્તિશાળી વિસ્ફોટ થયો. આ અકસ્માતમાં ચાર લોકોના મોત થયા હતા, જ્યારે આઠ અન્ય લોકોને ગંભીર ઇજાઓ થઈ હતી.
ઘાયલોને નજીકની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, વિસ્ફોટ એટલો શક્તિશાળી હતો કે તે વેરહાઉસની છત અને દિવાલો ઉડી ગયો. વિસ્ફોટના અવાજો 30 મીટરના ત્રિજ્યામાં સંભળાયા હતા, જેના કારણે સ્થાનિક રહેવાસીઓને ભૂકંપ જેવો આંચકો લાગ્યો હતો. દરમિયાન, રસ્તા પર પડતા જોરદાર અવાજ અને કાટમાળને કારણે નજીકની શાળાના બાળકો અને સ્થાનિક રહેવાસીઓમાં ગભરાટ અને ચીસો ફેલાઈ ગઈ હતી.
Dadra and Nagar Haveli, Gujarat: A massive explosion occurred at a nitrogen and oxygen gas warehouse in Demni School Faliya, Dadra (Dadra and Nagar Haveli). Eight people were injured and rushed to hospital. Authorities confirmed that four victims later died, while the remaining… pic.twitter.com/sUcpS3HLgC— IANS (@ians_india) April 4, 2026
એક સ્થાનિક રહેવાસીએ જણાવ્યું કે વિસ્ફોટ સવારે 9:15 વાગ્યાની આસપાસ થયો હતો. વિસ્ફોટ એટલો તીવ્ર હતો કે 10 થી 15 મિનિટ સુધી દૃશ્યતા શૂન્ય થઈ ગઈ હતી. "વિસ્ફોટની તીવ્રતાએ અમારા ઘરમાં પાર્ક કરેલા વાહનની બારીઓના કાચ તોડી નાખ્યા હતા," તેમણે ઉમેર્યું.
Dadra and Nagar Haveli, Gujarat: Collector, Priyank Kishore says, " the investigation is underway, and an fsl team is arriving at the scene. this gas agency was operating here and supplying gas. an inquiry into the incident is currently in progress..." pic.twitter.com/5Lmnzmn44z— IANS (@ians_india) April 4, 2026
દરમિયાન, કલેક્ટર પ્રિયંક કિશોરે જણાવ્યું હતું કે, "તપાસ ચાલી રહી છે, અને ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી (FSL) ની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી રહી છે. આ ગેસ એજન્સી અહીં કાર્યરત હતી અને ગેસ સપ્લાય કરતી હતી. ઘટનાની તપાસ હાલમાં ચાલુ છે..."
ગેસ રિફિલિંગ દરમિયાન વિસ્ફોટ
પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે વેરહાઉસની અંદર ગેસ સિલિન્ડર રિફિલ કરવામાં આવી રહ્યા હતા ત્યારે આ અકસ્માત થયો હતો. રિફિલિંગ પ્રક્રિયા દરમિયાન, અચાનક એક સિલિન્ડર ફાટ્યો, જેનાથી આખા વેરહાઉસમાં વિસ્ફોટ થયો. ઘટનાની માહિતી મળતાં, પોલીસ અને ફાયર વિભાગની ટીમો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ અને રાહત કામગીરી શરૂ કરી દીધી.
