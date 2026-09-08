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દિવ્યાંગો, વિધવાઓ માટે બિહારના યુવકે ઝડપ્યું બીડું, સોમનાથથી દિલ્હી સુધી કરશે સાયકલ યાત્રા

બિહારના દિવ્યાંગ યુવક દીપકસિંહે સોમનાથથી સાયકલ યાત્રાનો પ્રારંભ કર્યો છે, દિવ્યાંગો, વિધવાઓના પ્રશ્નોને લઈને દિલ્હીમાં રજુઆત કરશે

સોમનાથ મહાદેવના ચરણોમાં શીશ ઝુકાવીને દીપકસિંહે દિલ્હી સુધીની સાયકલ યાત્રાનો પ્રારંભ કર્યો
સોમનાથ મહાદેવના ચરણોમાં શીશ ઝુકાવીને દીપકસિંહે દિલ્હી સુધીની સાયકલ યાત્રાનો પ્રારંભ કર્યો (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2026 at 5:10 PM IST

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ગીર સોમનાથઃ પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મંદિરમાં શીશ ઝુકાવીને એક યુવકે દિલ્હી સુધીના સાયકલ યાત્રાનો પ્રારંભ કર્યો છે. આ યુવકનું નામ દીપકસિંહ છે અને તે મૂળ બિહારનો વતની છે.

બિહારના દીપકસિંહનું લક્ષ્ય છે કે, દિવ્યાંગોને કોઈને સહારો લેવો ન પડે અને તે માટે જ તેમણે સોમનાથથી દિલ્હી સુધીની સાયકલ યાત્રાનો પ્રારંભ કર્યો છે. આ સાયકલ યાત્રા થકી તેઓ દિવ્યાંગો, વિધવા મહિલાઓના વિવિધ પ્રશ્નોને દિલ્હીમાં કેન્દ્ર સરકાર સુધી પહોંચાડશે.

સાયકલ યાત્રા શરૂ કરનારા દિવ્યાંગ દીપકસિંહની સૌથી મહત્વની માગ એ છે કે, સરકાર દ્વારા દિવ્યાંગજનો અને વિધવા મહિલાઓને દર મહિને 35 કિલો જેટલું રેશન આપવામાં આવે. જો સરકાર દર મહિને 35 કિલો રેશન આપશે તો તેમને કોઈના આશ્રિત બનીને રહેવું નહીં પડે.

દિવ્યાંગો, વિધવાઓને 35 કિલો રેશન આપવામાં આવે તેવી દીપકસિંહની માગ (Etv Bharat)

દીપકસિંહના જણાવ્યા મુજબ, દેશના દિવ્યાંગજનો અને જરૂરિયાતમંદ લોકો માટે રેશનના અધિકારનો મુદ્દો મહત્વપૂર્ણ છે. સોમનાથ મહાદેવ મંદિરથી શરૂ થયેલી આ યાત્રા દરમિયાન દીપકસિંહ રસ્તામાં દિવ્યાંગજનોના પ્રશ્નોને સાંભળશે અને તેઓમાં પણ જાગૃતિ લાવવાનો પ્રયાસ કરશે.

35 કિલો રેશન માટે સાંસદ પણ પત્ર લખી ચુક્યા છે
35 કિલો રેશન માટે સાંસદ પણ પત્ર લખી ચુક્યા છે (Etv Bharat)

તમને જણાવી દઈએ કે, દિવ્યાંગજનો અને મહિલાઓ માટે 35 કિલો રેશનની માગને લઈને અગાઉ પણ અનેકવખત ચર્ચાઓ થઈ ચૂકી છે. ઉપલબ્ધ ઓનલાઈન માહિતીમાં પણ સોમનાથથી દિલ્હી સુધીની આ દિવ્યાંગ સાયકલ યાત્રાને 35 કિલો રાશનની માંગ અને દિવ્યાંગજનોની સમસ્યાઓ સાથે જોડવામાં આવી છે. રાજ્યસભાના સાંસદ માનસિંહ પરમાર, જૂનાગઢના લોકસભાના સાંસદ રાજેશ ચુડાસમા અને સોમનાથ વિધાનસભાના ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમા પણ કેન્દ્ર સરકારને આ મામલે પત્ર લખીને રજુઆત કરી ચૂક્યા છે.

આ યાત્રા થકી દિવ્યાંગ દીપકસિંહ સરકાર સુધી પોતાની વાત રાખવા માગે છે અને કહેવા માગે છે કે, દિવ્યાંગો અને વિધવાઓ માટે રાશનના મુદ્દે યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં આવે. તેમની આ પહેલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ દિવ્યાંગજનોના પ્રશ્નોને જાહેર ચર્ચામાં લાવવાનો અને સરકારનું ધ્યાન ખેંચવાનો છે. સાયકલ પર આટલી લાંબી મુસાફરી કરીને પોતાની માંગ સરકાર સમક્ષ રજૂ કરવાનો દીપકસિંહનો પ્રયાસ દિવ્યાંગજનોના અધિકારો માટેના સંઘર્ષ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે.

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