'સાયબર ક્રાઇમ એઝ અ સર્વિસ' (CaaS) ગેંગની ધરપકડ: વર્ચ્યુઅલ નંબર અને OTP પ્રોવાઇડ કરતા આરોપીઓ પકડાયા
Published : January 27, 2026 at 5:38 PM IST
ગાંધીનગર: પોલીસે સાયબર ક્રાઇમના એક નવા અને વધુ જોખમી પ્રકારના ગુન્હાના ગેંગને પકડી પાડ્યો છે. આ ગેંગ 'Cyber Crime as a Service' (CaaS) તરીકે જાણીતી સેવા પ્રદાન કરતો હતો, જેમાં અપરાધીઓને ધમકીભર્યા ફોન કોલ્સ, ઇ-મેઇલ્સ અને ઓનલાઇન છેતરપીંડી માટે વર્ચ્યુઅલ મોબાઇલ નંબર તથા OTP (એક-વખતનો પાસવર્ડ) પૂરા પાડવામાં આવતા હતા. આ સેવા બેકએન્ડ સપોર્ટ તરીકે કાર્ય કરતી હતી અને તેના માધ્યમથી અનેક સાયબર ક્રાઇમની ઘટનાઓને સરળ બનાવવામાં આવી હતી.
પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આરોપીઓએ OTPBUY.COM અને OTPCHINA.SOLUTION નામની વેબસાઇટ્સ બનાવી હતી. આ વેબસાઇટ્સ દ્વારા વર્ચ્યુઅલ મોબાઇલ નંબર અને OTP માત્ર 15 થી 25 રૂપિયામાં પ્રોવાઇડ કરવામાં આવતા હતા. આ સેવાનો ઉપયોગ ઇ-કોમર્સ પ્લેટફોર્મ્સ પર છેતરપીંડી અને અન્ય સાયબર ગુનાઓ માટે થતો હતો. આરોપીઓએ ટેલિગ્રામ પર @otpbuycom અને @otpbuysupport નામની ચેનલ્સ પણ ચલાવી હતી.
આરોપીઓની વિગતો:
- અબ્દેશ પુત્ર મહેતાબ સિંહ રાવત (ઉંમર 23), રહેવાસી: બાલાજી પુરમ કોલોની, ગુડા ગુડીનું નાકું, ગ્વાલીયર
- શિવમ પુત્ર કપ્તાન સિંહ રાવત (ઉંમર 18), રહેવાસી: બાલાજી પુરમ કોલોની, ગુડા ગુડીનું નાકું, ગ્વાલીયર
આ બંને સાથે સહ-આરોપીઓ કેન્ડી ઉર્ફે બિટ્ટુ અને સોનું ઉર્ફે જતીન ત્રિપાટી પણ સંડોવાયેલા હતા. તપાસ દરમિયાન આરોપીઓના બેંક એકાઉન્ટમાંથી રૂ. 17,54,265ના નાણાકીય વ્યવહારો અને રૂ. 20,00,000 ના USDT (ક્રિપ્ટોકરન્સી) વ્યવહારોની વિગતો મળી આવી છે. આરોપીઓએ 7 અલગ-અલગ વેબસાઇટ્સ વિદેશી સર્વર્સ પર હોસ્ટ કરી હતી.
કબજે મુદ્દામાલ:
- મોબાઇલ ફોન: 04
- UPI ID: 11
- ક્રિપ્ટો વોલેટ: 2
મોડસ ઓપરેન્ડી:
આરોપીઓએ આર્થિક લાભ મેળવવા માટે અન્ય સાયબર અપરાધીઓને વર્ચ્યુઅલ નંબર અને OTP પ્રોવાઇડ કરીને તેમના ગુનાઓમાં સહયોગ આપ્યો હતો. આ નવી પ્રકારની 'બેકએન્ડ સર્વિસ' દ્વારા ધમકીભર્યા કોલ્સ અને ઇ-મેઇલ્સ મોકલવાનું સરળ બન્યું હતું.
આ ધરપકડ સાયબર ક્રાઇમના વધતા જતા જોખમો સામે પોલીસની સફળતા દર્શાવે છે. તપાસ હજુ ચાલુ છે અને વધુ આરોપીઓને પકડવાની શક્યતા છે.
