બેંગકોકથી મ્યાનમાર સુધી સાયબર સ્લેવરીનો ખેલ, સુરતના શખ્સોનું રેકેટ પકડાયું
તપાસમાં સુરતના બે મુખ્ય શખ્સો સહિત અનેક એજન્ટો યુવાનોને વિદેશમાં નોકરીના બહાને મોકલી સાયબર ઠગાઈ કરાવતા હોવાની હકીકત સામે આવી છે.
Published : March 6, 2026 at 12:29 PM IST
અમદાવાદ: વિદેશમાં સારી નોકરી અને ઊંચા પગારનું સપનું બતાવી ભારતીય યુવાનોને સાયબર ગુલામીમાં ધકેલતું એક મોટું આંતરરાષ્ટ્રીય રેકેટ સામે આવ્યું છે. ગાંધીનગર સ્થિત CID ક્રાઈમના સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ દ્વારા આ સમગ્ર કૌભાંડનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. તપાસમાં સુરતના બે મુખ્ય શખ્સો સહિત અનેક એજન્ટો યુવાનોને વિદેશમાં નોકરીના બહાને મોકલી સાયબર ઠગાઈ કરાવતા હોવાની હકીકત સામે આવી છે.
આરોપીઓ સોશિયલ મીડિયા તેમજ પોતાના એજન્ટો મારફતે યુવાનોને વિદેશમાં ડેટા એન્ટ્રીની નોકરી અપાવવાનો લાલચ આપતા હતા. દર મહિને લગભગ 75 હજાર રૂપિયાના પગારની ઓફર આપી તેઓને થાઈલેન્ડ, મ્યાનમાર, લાઓસ અને કંબોડિયા જેવા દેશોમાં મોકલવામાં આવતા હતા. યુવાનોને વિશ્વાસ અપાવવામાં આવતો કે ત્યાં સરળ ઓફિસનું કામ મળશે અને સારી આવક થશે.
પરંતુ વાસ્તવમાં યુવાનો વિદેશ પહોંચતા જ સમગ્ર પરિસ્થિતિ બદલાઈ જતી હતી. બેંગકોક પહોંચ્યા બાદ ચીની ગેંગના એજન્ટો ભોગ બનનારાઓના પાસપોર્ટ અને મોબાઈલ ફોન જપ્ત કરી લેતા હતા. ત્યારબાદ તેમને ગેરકાયદેસર રીતે સરહદ પાર કરાવી મ્યાનમારના ચાઈનીઝ સાયબર હબમાં લઈ જઈ બંધક બનાવી દેવામાં આવતા હતા. ત્યાં પહોંચ્યા બાદ યુવાનોને સાયબર ઠગાઈના કામમાં લગાડવામાં આવતા હતા. આરોપીઓ તેમને સોશિયલ મીડિયા પર યુવતીઓના નામે નકલી પ્રોફાઈલ બનાવવા મજબૂર કરતા હતા. આ નકલી પ્રોફાઈલ દ્વારા વિદેશી તેમજ ભારતીય નાગરિકો સાથે મિત્રતા કેળવી વિશ્વાસ જીતવામાં આવતો અને પછી ક્રિપ્ટોકરન્સી સ્કેમ તથા ડેટિંગ એપ ઠગાઈ મારફતે પૈસા પડાવવામાં આવતા હતા.
જો કોઈ યુવાન આ પ્રકારની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ કરવા માટે ના પાડે તો તેને શારીરિક તેમજ માનસિક ત્રાસ આપવામાં આવતો હતો. કેટલાક કેસોમાં તેમને મારપીટ કરીને અથવા ધમકી આપી ફરીથી કામ કરવા મજબૂર કરવામાં આવતા હતા. આ સમગ્ર પ્રક્રિયા સાયબર સ્લેવરી એટલે કે સાયબર ગુલામીના સ્વરૂપમાં ચાલી રહી હતી.
તપાસ દરમિયાન આ નેટવર્કમાં સુરતના મોટા વરાછા વિસ્તારના કૌશિક પેથાણી અને કામરેજના ધ્રુવ ડોબરીયા મુખ્ય આરોપી તરીકે સામે આવ્યા છે. ધ્રુવ ડોબરીયા પોતે લાઓસમાં ટીમ મેનેજર તરીકે કાર્યરત હતો અને તેની નીચે લગભગ 20 જેટલા લોકો આ પ્રકારની સાયબર ઠગાઈના કાર્યો કરતા હતા.
આ ઉપરાંત તપાસમાં સહ-આરોપી તરીકે ચેતન સોની અને મનીષ ભાનુશાળીના નામ પણ સામે આવ્યા છે. સમગ્ર કૌભાંડ ટેક્નિકલ એનાલિસિસ દરમિયાન બહાર આવતા ગાંધીનગર CID ક્રાઈમમાં ચારેય આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે, જેમાંથી બે મુખ્ય આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
આ મામલે વિવેક ભેડા, એસપી, સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સએ જણાવ્યું હતું કે, યુવાનોને વિદેશમાં નોકરીના બહાને ફસાવતી આવી આંતરરાષ્ટ્રીય ગેંગો સામે સતત કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. તેમણે યુવાનોને ચેતવણી આપતા જણાવ્યું કે સોશિયલ મીડિયા અથવા અજાણ્યા એજન્ટો દ્વારા મળતી નોકરીની ઓફર સ્વીકારતા પહેલા તેની સંપૂર્ણ તપાસ કરવી જરૂરી છે.
તપાસ એજન્સીઓ દ્વારા હવે આ નેટવર્કના અન્ય સભ્યો અને આંતરરાષ્ટ્રીય કનેક્શન અંગે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. સાથે જ વિદેશમાં ફસાયેલા ભારતીય યુવાનોને પરત લાવવાના પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો: