અમદાવાદમાં સાયબર ઠગે CEOનું રૂપ ધારણ કરી ₹90 લાખની ઠગાઈ આચરી

ભેજાબાજે કંપનીના મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારીનું રૂપ ધારણ કરીને કર્મચારી સાથે વોટ્સએપ પર સંપર્ક સાધ્યો અને કંપનીના ખાતામાંથી ₹90 લાખ પોતાના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરાવી લીધી.

અમદાવાદ સાયબર ક્રાઇમ
અમદાવાદ સાયબર ક્રાઇમ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 18, 2025 at 4:37 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદમાં સાયબર ક્રાઇમની વધુ એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે, જેમાં એક ભેજાબાજે કંપનીના મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી (CEO)નું રૂપ ધારણ કરીને કર્મચારી સાથે વોટ્સએપ પર સંપર્ક સાધ્યો અને કંપનીના ખાતામાંથી ₹90 લાખની મોટી રકમ RTGS દ્વારા પોતાના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરાવી લીધી. આ ઘટનાએ 'બિઝનેસ ઈમેલ કોમ્પ્રોમાઈઝ' (BEC) ફ્રોડના જોખમને ફરી એકવાર ઉજાગર કર્યું છે.

કંપનીના લોગોનો દુરુપયોગ કરી વિશ્વાસ મેળવ્યો

અલ્પેશ ધરમસિંહ દેસાઈએ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવેલી ફરિયાદ મુજબ, આ ગુનો 15 ઓક્ટોબર, 2025થી 17 ઓક્ટોબર, 2025 દરમિયાન આચરવામાં આવ્યો. ગુનેગારે પોતાની ચાલાકીભરી રીતે મોડસ ઓપરેન્ડી અમલમાં મૂકી. આરોપીએ સૌપ્રથમ ફરિયાદીની કંપનીનો સત્તાવાર લોગો મેળવીને પોતાના વોટ્સએપના ડિસ્પ્લે પિક્ચર (DP) તરીકે સેટ કર્યો, જેથી ફરિયાદીને ખાતરી થઈ કે સંપર્ક કરનાર વ્યક્તિ કંપનીનો ઉચ્ચ અધિકારી છે.

વોટ્સએપ પર તાત્કાલિક ફંડ ટ્રાન્સફરનો આદેશ

ઓળખની ચોરી કરીને આરોપીએ વોટ્સએપ દ્વારા ફરિયાદીનો સંપર્ક સાધ્યો. ગુનેગારે કંપનીના ફંડની વિગતો મેળવી અને 'અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ અને ગુપ્ત ટ્રાન્ઝેક્શન'ના નામે તાત્કાલિક ફંડ ટ્રાન્સફર કરવાનો આદેશ આપ્યો. અધિકારીના આદેશની વિશ્વસનીયતા માનીને ફરિયાદીએ કોઈ ચકાસણી વિના સૂચનાનું પાલન કર્યું. આ મોડસ ઓપરેન્ડીનો મુખ્ય હેતુ કર્મચારીને તાત્કાલિકતાના દબાણ હેઠળ રાખી શંકા ન થવા દેવાનો હતો.

બે દિવસમાં ₹90 લાખનું ટ્રાન્સફર

આરોપીએ ફરિયાદી પાસેથી ₹90,00,000ની રકમ RTGS દ્વારા ટ્રાન્સફર કરાવી, જે રાજ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટના નામે ICICI બેંક એકાઉન્ટમાં જમા થઈ. આ ટ્રાન્ઝેક્શન ફરિયાદીના ઘાટલોડિયા સ્થિત નિવાસસ્થાન અને સિંધુભવન રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ ખાતે આવેલી કંપનીની ઓફિસમાંથી ઓનલાઈન ઈન્ટરનેટના માધ્યમથી કરવામાં આવ્યું.

સાયબર ક્રાઇમ પોલીસની કાર્યવાહી

આ ગુનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. આરોપી વિરુદ્ધ ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (BNSS)ની કલમ 318(4), 319(2), 61(2) તેમજ માહિતી ટેકનોલોજી (IT) એક્ટની કલમ 66(c) (ઓળખની ચોરી) અને 66(d) (પરરૂપ ધારણ કરીને છેતરપિંડી) હેઠળ ગુનો નોંધાયો છે. પોલીસે આરોપીની ધરપકડ અને ટ્રાન્સફર થયેલી રકમને ફ્રીઝ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

સાયબર ક્રાઇમ નિષ્ણાતોની સલાહ

સાયબર ક્રાઇમ નિષ્ણાતોએ કંપનીઓને સલાહ આપી છે કે વરિષ્ઠ અધિકારીઓ તરફથી આવતા તાત્કાલિક ફંડ ટ્રાન્સફરના આદેશોની હંમેશાં ફોન કોલ અથવા વ્યક્તિગત રીતે ચકાસણી કરવી જરૂરી છે, ખાસ કરીને જ્યારે તે વોટ્સએપ અથવા ઈમેલ દ્વારા આવે.

