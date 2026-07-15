મોરબીમાં સ્કૂલ વાલીઓના વ્હોટ્સએપ ગ્રુપ હેક કરી લાખોની ખંડણી માંગતો સાયબર ઠગ ઝડપાયો
આરોપીએ અગાઉ પણ આવા ૧૩ ગુનાહો કર્યા હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
Published : July 15, 2026 at 7:10 PM IST
મોરબી: મોરબી સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે એક કુશળ સાયબર ઠગને ઝડપી પાડ્યો છે, જેણે સ્કૂલના વાલીઓના વ્હોટ્સએપ ગ્રુપ હેક કરીને ભાવુક મહિલાઓને ઇમોશનલી બ્લેકમેલ કરીને લાખો રૂપિયાની ખંડણી માંગી હતી. આરોપીએ અગાઉ પણ આવા ૧૩ ગુનાહો કર્યા હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
મોરબી સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા ફરિયાદ પ્રમાણે, આરોપીએ મોરબીના નાલંદા વિદ્યાલય અને ઈ-ઝોન સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરતા બાળકોના વાલીઓના વ્હોટ્સએપ ગ્રુપ હેક કર્યા હતા. તેણે સ્કૂલ સંચાલકના નામથી ફોન કરીને માતાઓ પાસેથી OTP મેળવી લીધો અને તેમના વ્હોટ્સએપ એકાઉન્ટ પર કાબુ મેળવી લીધો.
આરોપીએ ગ્રુપમાં જોડાઈને વાલીઓને સ્કૂલ ફી, બાળકોની સુરક્ષા વગેરેના નામે ભય પેદા કર્યો. એક કેસમાં તેણે ફરિયાદીની પત્નીને ૩૦ હજાર રૂપિયા કઢાવ્યા હતા, જ્યારે અન્યને રાત્રે જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપીને ૧૦ લાખ રૂપિયાની ખંડણી માંગી હતી. તેણે બ્યુટી પાર્લર સાથે જોડાયેલા વ્યક્તિઓના ગ્રુપ પણ ટાર્ગેટ કર્યા હતા.
આરોપીની ઓળખ અને તેની રીત
આરોપી પ્રિતેશ ઉર્ફે ગોગી મહેશભાઇ પ્રજાપતીને પોલીસે અટક કરી છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે તે Truecallerની મદદથી ખાસ કરીને મહિલાઓના નંબર મેળવતો અને તેમને “તમારા નંબર પર ભૂલથી OTP આવ્યો છે, તે આપો” કહીને છેતરતો. OTP મળતા જ વ્હોટ્સએપ હેક કરી લેતો.
પોલીસ તપાસ અનુસાર, આરોપી અગાઉ ૧૩ આવા ગુનાહો કરીને ગોવા ભાગી જતો અને મોટેભાગે ટ્રેનના જનરલ ડબ્બામાં મુસાફરી કરતો. મોરબી સાયબર ક્રાઇમ પોલીસના ઇન્સ્પેક્ટર અને ટીમે ટેક્નિકલ તપાસ અને માનવ સ્ત્રોતોની મદદથી તેને ઝડપી પાડ્યો છે.
નામદાર કોર્ટે આરોપીને ત્રણ દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે. પોલીસ તેના અગાઉના ગુનાહો, તેમણે વાપરેલી મોડસ ઓપરેન્ડી અને આવા ગુનાહો ક્યાંથી શીખ્યો તેની વિગતો મેળવવામાં જોડાઈ છે.
જાગૃતિ અભિયાનની તૈયારી
મોરબી સાયબર સેલના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, ટેક્નોલોજીની સુવિધાઓ સાથે દુષ્ટતા પણ વધી રહી છે. આ મામલાને લઈને આગામી દિવસોમાં વાલીઓ માટે જાગૃતિ કાર્યક્રમ અને ડ્રાય રન યોજવામાં આવશે. તેમાં વ્હોટ્સએપ હેક કેવી રીતે થાય છે તેનું ડેમોસ્ટ્રેશન આપીને લોકોને સાવચેત કરવામાં આવશે.
પોલીસની સલાહ:
- અજાણ્યા નંબર પરથી આવેલા OTP કોઈને જણાવવા નહીં.
- બે-સ્ટેપ વેરિફિકેશન ચાલુ રાખવું.
- શંકાસ્પદ મેસેજ અથવા કોલ આવે તો તુરંત સાયબર પોલીસને જાણ કરવી.
આ કેસમાં વધુ તપાસ ચાલુ છે અને અન્ય સંડોવાયેલા આરોપીઓની શોધમાં પોલીસ જુદી જુદી ટીમો કામ કરી રહી છે.