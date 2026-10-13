વડોદરામાં લોન ટોપ-અપના નામે લાખોની ઠગાઈ, દિલ્હીથી બે આરોપી પકડાયા, કેવી રીતે કરતા હતા ટાર્ગેટ?
વડોદરા સાયબર ક્રાઈમની ટીમે લોન ટોપ-અપના નામે 23.67 લાખ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરનારા બે આરોપીની ધરપકડ કરી છે.
Published : October 13, 2026 at 6:58 PM IST
વડોદરાઃ શહેરના બે નાગરિકો સાથે બેંક લોન અપાવવાના નામે કૂલ 23.67 લાખ રૂપિયાની છેતરપિંડીના અલગ અલગ બે કેસ નોંધાયેલા હતા. સાયબર ક્રાઈમે આ બંને કેસની તપાસ કરતા તેનું પગેરું છેક દિલ્હી સુધી પહોંચ્યું ગતું. વડોદરા સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે દિલ્હીથી બે આરોપીઓની ધરપકડ કરીને વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
જરૂરિયાતમંદ લોકોને જાળમાં ફસાવતા
વડોદરા સાયબર ક્રાઈમના ACP એમ.એમ. રાજપૂતના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીઓ નાણાની જરૂરિયાત મંદ લોકોને પોતાના જાળમાં ફસાવતા હતા. જરૂરિયાતમંદ લોકોને ફોન કરીને આરોપીઓ લોન મંજૂર થઈ ગઈ હોવાનું કહેતા હતા અને ત્યારબાદ ટોપ-અપના નામે તેમની પાસેથી નાણાં પડાવતા હતા.
લોન ટોપ-અપના નામે કરતા હતા ટાર્ગેટ
ACP એમ.એમ. રાજપૂતે વધુમાં કહ્યું કે, લોન અપાવવાના બહાને થયેલી છેતરપિંડીના બે અલગ-અલગ ગુનામાં કુલ 23.67 લાખ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. ટેકનિકલ તપાસના આધારે દિલ્હીથી બે આરોપીઓને પકડી પાડવામાં આવ્યા છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીઓએ સામેથી ફરિયાદીનો સંપર્ક કર્યો હતો અને તેમને ફોન કરીને એવું કહ્યું હતું કે, તમારી લોન પાસ થઈ ગઈ છે. આ પાસ થયેલી લોન પર ટોપ-અપ કરાવવાના નામે આરોપીઓએ છેતરપિંડી આચરી હતી.
ગેંગના બે સભ્યો દિલ્હીથી દબોચાયા
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, સાયબર ક્રાઇમની ટીમે ટેકનિકલ તપાસ દરમિયાન ઇમેઇલ આઇડી સહિતની વિગતોના આધારે આરોપીઓ સુધી પહોંચવા માટે તપાસ આગળ ધપાવી હતી. આ ગેંગનું સંચાલન દિલ્હીથી થતું હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં ખૂલ્યું હતું. હાલ દિલ્હીથી બે આરોપીઓની ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે. પોલીસે બંને આરોપીઓ પાસેથી 7 મોબાઈલ ફોન, 2 લેપટોપ, બે રાઉટર, 6 સીમકાર્ડ, 2 પાસબૂક અને એક ચેકબૂક સહિતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. આ સાધનોનો ઉપયોગ છેતરપિંડીના નેટવર્કમાં કઈ રીતે કરવામાં આવતો હતો તે દિશામાં પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
સાયબર ક્રાઈમની જનતાને અપીલ
સાયબર ફ્રોડના વધતા કેસને લઈને ACP એમ.એમ. રાજપૂતે જનતાને પણ અપીલ કરી હતી કે, તેઓ અજાણ્યા ફોન અને મેસેજથી સાવચેત રહે તથા અજાણી APK ફાઇલ ડાઉનલોડ ન કરવાની અપીલ કરી છે. સાયબર ફ્રોડનો ભોગ બનનાર વ્યક્તિએ વિલંબ કર્યા વગર હેલ્પલાઇન નંબર 1930 પર જાણ કરવી જોઈએ, જેથી સમયસર કાર્યવાહી થઈ શકે.
વડોદરા સાયબર ક્રાઇમની આ કાર્યવાહીમાં લોનના નામે છેતરપિંડીના બે ગુનામાં બે આરોપીઓની દિલ્હીથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે. બંને કેસમાં કુલ રૂ. 23.67 લાખની છેતરપિંડી થઈ હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. પોલીસે ડિજિટલ સાધનો સહિતનો મુદ્દામાલ કબજે કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
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