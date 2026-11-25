ગાંધીનગર-રાજકોટમાં OTP વગર ખાતામાંથી લાખો ઉપડ્યા: લિન્ક ખોલી નથી, OTP આપ્યો નથી, છતાં થઈ ઠગાઈ, જાણો ઠગોની નવી ટેકનિક
OTP દરેક ટ્રાન્ઝેક્શન માટે એકમાત્ર માધ્યમ નથી, બેંકો અલગ ઓથેન્ટિકેશન પદ્ધતિઓ વાપરે છે.APK ફાઇલ દ્વારા મોબાઇલનો અનધિકૃત એક્સેસ મેળવીને બેંકિંગ માહિતી ચોરાઈ શકે છે.
Published : November 25, 2026 at 5:29 PM IST
ભૂમિકા પરમાર, અમદાવાદ: તમારા મોબાઇલમાં કોઈ અજાણી લિન્ક આવી નથી, તમે કોઈને OTP પણ આપ્યો નથી, કોઈ અજાણી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી નથી, છતાં અચાનક બેંક ખાતામાંથી લાખો રૂપિયા ઉપડી જાય તો? સામાન્ય રીતે લોકો માને છે કે સાયબર ઠગાઈ ત્યારે જ થાય જ્યારે કોઈ લિન્ક પર ક્લિક કરે અથવા OTP શેર કરે. પરંતુ હવે સાયબર ગુનેગારોની પદ્ધતિઓ બદલાઈ રહી છે. મોબાઇલમાં રહેલી સુરક્ષાની ખામી, ચોરાયેલી બેંકિંગ વિગતો, SIM સ્વેપ, રિમોટ એક્સેસ અથવા અન્ય ટેકનિકલ માધ્યમોનો દુરુપયોગ કરીને પણ છેતરપિંડી થઈ શકે છે. ગાંધીનગર અને રાજકોટમાં OTP કે લિન્ક વગર બેંક ખાતામાંથી રકમ ઉપડી જવાની ઘટનાઓ સામે આવ્યા બાદ આ સવાલ ફરી ચર્ચામાં આવ્યો છે.
આ બંને ઘટનાઓ અંગે DCP સાયબર ક્રાઇમ લવિના સિંહાએ માહિતી આપી હતી. બીજી તરફ, આ પ્રકારની સાયબર ઠગાઈ પાછળ કઈ ટેકનિક કામ કરતી હોય છે અને મોબાઇલની સુરક્ષા કેવી રીતે જોખમમાં મુકાય છે તે સમજવા માટે ETV Bharat, Ahmedabad દ્વારા ફોરેન્સિક સાયબર ટેકના ફાઉન્ડર અને સાયબર ફોરેન્સિક નિષ્ણાત રૂચિત સોની સાથે ખાસ વાતચીત કરવામાં આવી હતી. ETV Bharat સાથેની વાતચીતમાં રૂચિત સોનીએ OTP વગર થતા બેંકિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન, APK ફાઇલ, મોબાઇલ એક્સેસ, ડિજિટલ ફોરેન્સિક્સ અને સાયબર ગુનાની બદલાતી પદ્ધતિઓ વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપી હતી.
ગાંધીનગર અને રાજકોટમાં OTP વગર લાખોની ઠગાઈ
ગાંધીનગરના રાયસણ વિસ્તારમાં રહેતા 60 વર્ષીય નિવૃત્ત જગદીશભાઈ સોલંકીના બેંક ખાતામાંથી કોઈ લિન્ક ખોલ્યા વિના કે OTP શેર કર્યા વગર રૂ. 95 હજાર ઉપડી ગયાની ઘટના સામે આવી હતી. બીજી તરફ રાજકોટમાં 40 વર્ષીય જીજાબેન ઉમરાણિયાના મોબાઇલમાં અચાનક ટેકનિકલ ખામી સર્જાઈ હતી. તેમનો ફોન હેંગ થતો હતો અને આપમેળે ચાલુ-બંધ થતો હતો. તેમણે પણ કોઈ લિન્ક પર ક્લિક કર્યું નહોતું કે કોઈને OTP આપ્યો નહોતો, છતાં તેમના બેંક ખાતામાંથી કટકે-કટકે અઢી લાખ રૂપિયા ઉપડી ગયા હતા.
DCP સાયબર ક્રાઇમ લવિના સિંહાએ આ બંને કેસની વિગતો આપતાં OTP કે અજાણી લિન્ક વગર પણ બેંક ખાતામાંથી નાણાં ઉપડી જવાની ફરિયાદો સામે આવી હોવાની માહિતી આપી હતી. આ ઘટનાઓને પગલે માત્ર OTP શેર ન કરવો કે અજાણી લિન્ક ન ખોલવી એટલું જ સાયબર સુરક્ષા માટે પૂરતું નથી તે બાબત ફરી સામે આવી છે.
લિન્ક કે OTP વગર પૈસા કેવી રીતે ઉપડી શકે?
આવી ઘટનાઓમાં સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે જ્યારે વ્યક્તિએ OTP શેર જ નથી કર્યો તો ટ્રાન્ઝેક્શન થયું કેવી રીતે? રૂચિત સોનીના જણાવ્યા પ્રમાણે, OTP એ બેંક દ્વારા ઓળખ ચકાસવા માટે વપરાતી એક પદ્ધતિ છે, પરંતુ દરેક ટ્રાન્ઝેક્શન માટે OTP જ એકમાત્ર માધ્યમ હોય એવું નથી. બેંકો અલગ-અલગ પ્રકારની ડ્યુઅલ ફેક્ટર ઓથેન્ટિકેશન પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરે છે. તેથી OTP વગર પણ અમુક સંજોગોમાં ટ્રાન્ઝેક્શન થઈ શકે છે.
સાયબર ઠગાઈમાં ઘણીવાર હુમલો મોબાઇલ કે બેંકિંગ સિસ્ટમ પર થાય તે પહેલાં વ્યક્તિના મન પર થાય છે. કોઈ વ્યક્તિને ફોન કરીને ડરાવવામાં આવે છે, કાયદાકીય કાર્યવાહી કે બેંક ખાતું બંધ થઈ જવાની ધમકી આપવામાં આવે છે અથવા કોઈ લાલચ આપવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં વ્યક્તિ ઉતાવળમાં નિર્ણય લે છે અને ઠગો તેનો લાભ ઉઠાવે છે. આથી સાયબર ફ્રોડમાં ટેકનોલોજી જેટલી જ મહત્ત્વની ભૂમિકા માનસિક દબાણની પણ હોય છે.
APK ફાઇલથી મોબાઇલનો એક્સેસ જોખમમાં મુકાઈ શકે
રૂચિત સોનીના જણાવ્યા પ્રમાણે, એન્ડ્રોઇડ ફોનમાં APK ફાઇલ દ્વારા પણ સાયબર ઠગાઈનો પ્રયાસ થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, કોઈ વ્યક્તિને 'કંકોત્રી.apk', 'ઈ-ચલણ.apk' અથવા અન્ય કોઈ ઓળખીતી બાબતના નામે ફાઇલ મોકલવામાં આવે છે. આવી ફાઇલ વિશ્વસનીય લાગે એટલે વ્યક્તિ તેને ઇન્સ્ટોલ કરી દે છે. પરંતુ જો તેમાં માલવેર હોય તો તે મોબાઇલની સુરક્ષાને જોખમમાં મૂકી શકે છે.
કેટલાક માલવેર દ્વારા મોબાઇલની માહિતી, મેસેજ, નોટિફિકેશન અથવા અન્ય સંવેદનશીલ વિગતો સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ થઈ શકે છે. જો કોઈ રીતે મોબાઇલનો અનધિકૃત એક્સેસ મળી જાય તો બેંકિંગ વ્યવહારો માટે જરૂરી માહિતી પણ જોખમમાં મુકાઈ શકે છે.
સાયબર ક્રાઇમ ઇન્વેસ્ટિગેટર નેહાલે વોટ્સએપના ઓટો-ડાઉનલોડ ફીચર અંગે પણ સાવચેતી રાખવાની સલાહ આપી હતી. વોટ્સએપમાં ફોટો, વીડિયો અને ફાઇલ ઓટોમેટિક ડાઉનલોડ થવાની સુવિધા હોય છે. જોકે, માત્ર ફાઇલ ઓટોમેટિક ડાઉનલોડ થઈ એટલે મોબાઇલ હેક થઈ ગયો એવું માનવું યોગ્ય નથી. જોખમ ખાસ કરીને ત્યારે ઊભું થાય છે જ્યારે વ્યક્તિ શંકાસ્પદ ફાઇલ ખોલે, ઇન્સ્ટોલ કરે અથવા કોઈ સુરક્ષા ખામીનો દુરુપયોગ થાય.
એકવાર કોઈ વ્યક્તિના મોબાઇલ અથવા વોટ્સએપ એકાઉન્ટનો અનધિકૃત કબજો મેળવી લેવામાં આવે તો તેના કોન્ટેક્ટ્સનો દુરુપયોગ કરીને અન્ય લોકોને પણ શંકાસ્પદ મેસેજ કે ફાઇલ મોકલવાનો પ્રયાસ થઈ શકે છે. આ રીતે એક વ્યક્તિને નિશાન બનાવતી છેતરપિંડી તેના સંપર્કમાં રહેલા અન્ય લોકો સુધી પણ પહોંચી શકે છે.
UPIની એક લાખની લિમિટ હોવા છતાં મોટી રકમ કેવી રીતે ઉપડે?
ઘણા લોકો માને છે કે UPIમાં ટ્રાન્ઝેક્શનની મર્યાદા હોવાથી એક લાખ રૂપિયાથી વધુની રકમ ઉપડી શકે નહીં. પરંતુ દરેક પ્રકારના ડિજિટલ બેંકિંગ વ્યવહારની મર્યાદા એકસરખી હોતી નથી. UPI, NEFT, RTGS અને અન્ય બેંકિંગ માધ્યમો માટે અલગ નિયમો અને મર્યાદાઓ હોય છે.
સાયબર એક્સપર્ટ નેહાલના જણાવ્યા પ્રમાણે, જો કોઈ ઠગને બેંકિંગ એપ અથવા સંબંધિત એકાઉન્ટનો અનધિકૃત એક્સેસ મળી જાય તો તે બેનિફિશિયરી ઉમેરવા અથવા અન્ય બેંકિંગ માધ્યમોનો દુરુપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. બેનિફિશિયરી ઉમેર્યા બાદ બેંકની નીતિ પ્રમાણે વેઇટિંગ પિરિયડ અને ટ્રાન્ઝેક્શનની મર્યાદા લાગુ થઈ શકે છે. ત્યારબાદ NEFT કે RTGS જેવા માધ્યમોથી પણ મોટી રકમના વ્યવહાર થઈ શકે છે.
આથી માત્ર UPIની લિમિટ પર આધાર રાખવો પૂરતો નથી. બેંકની મોબાઇલ એપ અથવા નેટબેંકિંગમાં દૈનિક ટ્રાન્ઝેક્શન લિમિટ નક્કી રાખવી, બિનજરૂરી બેનિફિશિયરી દૂર કરવા અને બેંક તરફથી મળતા ટ્રાન્ઝેક્શન એલર્ટ ચાલુ રાખવા જરૂરી છે. મોટી રકમના વ્યવહારો માટે વધારાની ચકાસણી રાખવાથી પણ જોખમ ઘટાડી શકાય છે.
ફોન હેક થયો હોય તો કયા સંકેતો મળી શકે?
મોબાઇલમાં કોઈ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ થઈ રહી હોય તો કેટલાક ફેરફારો જોવા મળી શકે છે. જોકે, આમાંથી એકાદ લક્ષણ દેખાય એટલે ફોન હેક જ થયો છે એવું નક્કી કરી શકાય નહીં. બેટરી ખરાબ હોવી, સ્ટોરેજ ભરાઈ જવું કે કોઈ એપમાં ખામી હોવાને કારણે પણ ફોન ધીમો પડી શકે છે.
સાયબર ક્રાઇમ ઇન્વેસ્ટિગેટર નેહાલે ખાસ કરીને નીચેના સંકેતો પર ધ્યાન આપવા જણાવ્યું છે:
કોલ દરમિયાન ક્લિકનો અવાજ આવવો કે કેમેરા-માઇકનો સૂચક દેખાવવો એ એકલું હેકિંગનું પ્રમાણ નથી. પરંતુ કોઈ અજાણી એપ કેમેરા, માઇક કે અન્ય પરમિશનનો ઉપયોગ કરતી હોય તો તેની તપાસ કરવી જરૂરી છે.
મોબાઇલની સેટિંગ્સમાં શું ચેક કરવું?
રૂચિત સોનીના જણાવ્યા પ્રમાણે, એન્ડ્રોઇડ અને iOS બંનેમાં સુરક્ષા માટેની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે. જોકે, ફોન સુરક્ષિત રહે તે માટે વપરાશકર્તાએ પણ કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખવું પડે છે.
ચિત્રગુપ્ત: ભારતમાં બનેલું મોબાઇલ ફોરેન્સિક સોફ્ટવેર
સાયબર ગુનાની તપાસમાં માત્ર ગુનેગારને શોધવો જ નહીં, પરંતુ ડિજિટલ પુરાવા એકત્રિત કરવા અને તેનું વિશ્લેષણ કરવું પણ મહત્ત્વનું છે. આ ક્ષેત્રમાં ફોરેન્સિક સાયબર ટેકના ફાઉન્ડર રૂચિત સોનીએ 'ચિત્રગુપ્ત' નામનું મોબાઇલ ફોરેન્સિક સોલ્યુશન તૈયાર કર્યું છે.
રૂચિત સોનીના જણાવ્યા પ્રમાણે, તેમણે 2020માં કંપનીની સ્થાપના કરી હતી. તે પહેલાં તેઓ લૉ એન્ફોર્સમેન્ટ ક્ષેત્રમાં કામ કરતા હતા. કંપનીની સ્થાપના બાદ વિવિધ લૉ એન્ફોર્સમેન્ટ એજન્સીઓ, સેન્ટ્રલ એજન્સીઓ અને કોર્પોરેટ કંપનીઓ સાથે સાયબર ક્રાઇમ, ડિજિટલ ફોરેન્સિક્સ અને સાયબર સિક્યોરિટી ક્ષેત્રે કામ શરૂ કર્યું હતું.
તેમણે જણાવ્યું કે 2023માં મિનિસ્ટ્રી ઓફ ડિફેન્સ તરફથી ગ્રાન્ટ મળી હતી અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ હોમ અફેર્સ હેઠળના ઇન્ડિયન સાયબર ક્રાઇમ કોઓર્ડિનેશન સેન્ટર (I4C)ના પ્રોજેક્ટ સાથે જોડાવાની તક મળી હતી. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે, આ પ્રોજેક્ટનો હેતુ ભારતમાં મોબાઇલ ફોરેન્સિક્સ માટે સ્વદેશી સોફ્ટવેર વિકસાવવાનો હતો.
'ચિત્રગુપ્ત' સોફ્ટવેર અંગે રૂચિત સોનીએ જણાવ્યું કે તેનો ઉપયોગ વિવિધ સરકારી એજન્સીઓ, સાયબર સેલ્સ અને FSL દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો છે. તેમના દાવા મુજબ, ઇન્ડિયન આર્મી સહિત વિવિધ એજન્સીઓએ પણ તેનો ઉપયોગ કર્યો છે. આ સોફ્ટવેરને વિવિધ કેસોમાં ઉપયોગમાં લેવાયા બાદ પ્રશંસાપત્રો મળ્યા છે અને કેટલીક એજન્સીઓએ તેની ખરીદી પણ કરી છે. મિનિસ્ટ્રી ઓફ હોમ અફેર્સ દ્વારા આ મેડ ઇન ઇન્ડિયા સોફ્ટવેરની ખરીદી કરવામાં આવી હોવાની વાતને તેમણે કંપની માટે ગૌરવની બાબત ગણાવી હતી.
કંબોડિયાથી ચાલતા ડિજિટલ અરેસ્ટના નેટવર્કનો પર્દાફાશ
સાયબર ક્રાઇમ હવે માત્ર મોબાઇલમાં લિન્ક મોકલીને પૈસા પડાવવા પૂરતો સીમિત નથી. યુવાનોને વિદેશમાં સારી નોકરી અપાવવાની લાલચ આપીને વિદેશ મોકલવામાં આવે અને ત્યાંથી જ તેમને ભારતમાં સાયબર ગુનાઓ કરવા માટે દબાણ કરવામાં આવે તેવી ગંભીર પ્રવૃત્તિઓ પણ સામે આવી છે.
રૂચિત સોનીએ ETV Bharat સાથેની વાતચીતમાં કંબોડિયા સાથે જોડાયેલા એક મોટા સાયબર ક્રાઇમ કેસનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે, યુવાનોને નોકરીની ખોટી લાલચ આપીને કંબોડિયા મોકલવામાં આવતા હતા. ત્યાં પહોંચ્યા બાદ તેમને ડિજિટલ અરેસ્ટ સહિતની સાયબર છેતરપિંડી કરવા માટે ટાર્ગેટ આપવામાં આવતા હતા. તેમણે દાવો કર્યો કે આશરે છથી આઠ મહિના પહેલાં 1500થી 2000 જેટલા લોકોને ત્યાંથી પકડીને ભારત પરત લાવવામાં આવ્યા હતા.
રૂચિત સોનીના જણાવ્યા પ્રમાણે, તેમની કંપની આ સંયુક્ત કામગીરીમાં ખાનગી કંપની તરીકે જોડાઈ હતી. આ કાર્યવાહી દરમિયાન માત્ર ત્યાં કામ કરાવવામાં આવતા લોકો સુધી જ નહીં, પરંતુ ભારતમાંથી તેમને ખોટી નોકરીની લાલચ આપીને મોકલનારા એજન્ટો સુધી પહોંચવાનો પણ પ્રયાસ થયો હતો. તેમણે આ કામગીરીમાં I4Cની ભૂમિકાની પ્રશંસા કરી હતી અને તેને ભારત માટેની મોટી સફળતા ગણાવી હતી.
સાયબર ઠગાઈ પહેલાં વ્યક્તિના મન પર હુમલો કરે છે
રૂચિત સોનીએ ખાસ ભાર મૂક્યો કે સાયબર ગુનેગારો ઘણીવાર ટેકનિકલ હુમલા પહેલાં વ્યક્તિને માનસિક રીતે દબાણમાં લાવે છે. કોઈ પોતાને પોલીસ, સરકારી અધિકારી કે બેંકનો કર્મચારી ગણાવીને ફોન કરે છે. પછી કોઈ કેસમાં નામ હોવાની, ખાતું બંધ થવાની કે તાત્કાલિક કાર્યવાહી થવાની વાત કરીને ડર ઊભો કરે છે. આવી સ્થિતિમાં વ્યક્તિ ગભરાઈને પોતાની અંગત માહિતી આપી દે છે અથવા ઠગની વાતમાં આવીને ખોટું પગલું ભરે છે.
આથી કોઈ પણ અજાણ્યા ફોન પર પોતાની બેંકિંગ વિગતો, પાસવર્ડ, PIN કે OTP આપવો નહીં. કોઈ સરકારી તપાસના નામે વીડિયો કોલ પર ડરાવે કે પૈસા ટ્રાન્સફર કરવાનું કહે તો તરત વિશ્વાસ ન કરવો. સંબંધિત વિભાગ કે બેંકનો સંપર્ક તેમની સત્તાવાર વેબસાઇટ અથવા જાણીતા નંબર મારફતે જ કરવો.
ફોન હેક થયો હોવાની શંકા હોય તો શું કરવું?
મોબાઇલમાં શંકાસ્પદ એપ્લિકેશન, અજાણી પ્રવૃત્તિ અથવા બેંક ખાતામાં અનધિકૃત ટ્રાન્ઝેક્શન જણાય તો સમય બગાડવો નહીં.
ફોન હેક થયો હોય તો માત્ર SIM બદલવાથી માલવેર કે મોબાઇલનો અનધિકૃત એક્સેસ દૂર થઈ જાય એવું નથી. તેથી બેંક, મોબાઇલ સર્વિસ પ્રોવાઇડર અને સાયબર પોલીસને સમયસર જાણ કરવી જરૂરી છે.
સાયબર સુરક્ષા માટે એક ભૂલ પણ ભારે પડી શકે
મોબાઇલ હવે માત્ર વાતચીતનું સાધન નથી. તેમાં બેંક ખાતાની વિગતો, અંગત ફોટા, સંપર્કો, ઇમેઇલ અને અનેક મહત્ત્વની માહિતી હોય છે. આથી મોબાઇલમાં આવતી દરેક ફાઇલ કે એપ્લિકેશનને વિશ્વાસપૂર્વક સ્વીકારી લેવી જોખમી બની શકે છે. ફોનમાં અજાણી એપને પરમિશન આપવી, એક જ પાસવર્ડ દરેક જગ્યાએ વાપરવો અથવા અજાણ્યા ફોન પર ગભરાઈને નિર્ણય લેવો જેવી ભૂલો સાયબર ઠગોને તક આપી શકે છે.
ગાંધીનગર અને રાજકોટની ઘટનાઓએ ફરી એકવાર બતાવ્યું છે કે સાયબર સુરક્ષા માત્ર OTP છુપાવવા પૂરતી નથી. મોબાઇલની સેટિંગ્સ, એપ્લિકેશનની પરમિશન, બેંકિંગ લિમિટ, દરેક એકાઉન્ટ માટે અલગ અને મજબૂત પાસવર્ડ રાખવા તથા શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ અંગે સતત સાવચેત રહેવું જરૂરી છે. કારણ કે સાયબર ગુનેગાર માટે તમારા મોબાઇલમાં રહેલી એક નાની બેદરકારી પણ મોટું જોખમ ઊભું કરી શકે છે.
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