અરવલ્લીમાં 1.85 કરોડના સાયબર ફ્રોડ રેકેટનો પર્દાફાશ, ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના ખાતાનો દુરુપયોગ કરી કરોડોની ઠગાઈમાં એક આરોપી ઝડપાયો
નેશનલ સાયબર ક્રાઈમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલ (NCCRP) પર નોંધાયેલી 71 ફરિયાદોની તપાસ દરમિયાન સમગ્ર કૌભાંડ સામે આવ્યું
Published : May 30, 2026 at 9:51 PM IST
અરવલ્લી: જિલ્લામાં સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ દ્વારા મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી અંદાજે 1.85 કરોડ રૂપિયાના સાયબર ફ્રોડ રેકેટનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. નેશનલ સાયબર ક્રાઈમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલ (NCCRP) પર નોંધાયેલી 71 ફરિયાદોની તપાસ દરમિયાન સમગ્ર કૌભાંડ સામે આવ્યું હોવાનું પોલીસ સૂત્રો પાસેથી જાણવા મળ્યું છે.
તપાસ દરમિયાન બહાર આવ્યું કે એક ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના બેંક ખાતાનો ઉપયોગ સાયબર ફ્રોડના નાણાં ટ્રાન્સફર કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. આરોપીઓ દ્વારા કમિશનની લાલચ આપીને બેંક ખાતા, QR કોડ અને OTP જેવી મહત્વની માહિતી મેળવી ફ્રોડના નાણાંની લેવડદેવડ કરવામાં આવતી હતી.
પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે એક આરોપી 7 ટકા કમિશન અને અંદાજે 25 લાખ રૂપિયાના લાભની લાલચમાં આ સમગ્ર કાવતરામાં જોડાયો હતો. પોલીસ તપાસમાં વિષ્ણુ ઠાકોર, આઝાદ, જીગર ચૌધરી અને સચીન સહિતના અનેક શખ્સોની સંડોવણી સામે આવી છે. સાયબર ક્રાઈમ પોલીસને અત્યાર સુધીમાં 1.85 કરોડથી વધુના શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શનના પુરાવા મળ્યા છે. આ નાણાં વિવિધ સાયબર ઠગાઈના ગુનાઓમાંથી એકત્રિત કરીને અલગ-અલગ ખાતાઓ મારફતે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હોવાની આશંકા છે. તપાસ દરમિયાન એક સુવ્યવસ્થિત નેટવર્ક કાર્યરત હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે.
આ સમગ્ર મામલે અરવલ્લી સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. મુખ્ય સૂત્રધારો અને સમગ્ર નેટવર્ક સુધી પહોંચવા માટે પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આગામી દિવસોમાં વધુ ધરપકડો અને મહત્વના ખુલાસા થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
નાયબ પોલીસ અધિક્ષક જે.ડી.વાઘેલાએ જણાવ્યું હતું કે, અરવલ્લી સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે ભિલોડા વિસ્તારમાં મ્યુલ એકાઉન્ટ મારફતે ચલાવવામાં આવતા મોટા સાયબર ફ્રોડ રેકેટનો ભંડાફોડ કર્યો છે. NCCRP પોર્ટલ પર નોંધાયેલી 71 ફરિયાદોના આધારે તપાસ હાથ ધરતાં ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના બેંક ખાતાઓમાં રૂપિયા 1.85 કરોડથી વધુના શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શન સામે આવ્યા હતા.તપાસ દરમિયાન દધવાવના મનીષકુમાર ઉપાધ્યાયની સંડોવણી બહાર આવતા તેમની અટકાયત કરવામાં આવી છે. આરોપીએ કમિશનની લાલચે પોતાના બેંક ખાતા અન્ય લોકોને ઉપયોગ માટે આપ્યાનું પોલીસ તપાસમાં ખુલ્યું છે. પોલીસ અન્ય આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે વધુ તપાસ ચલાવી રહી છે.
