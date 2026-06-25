સાયબર ઠગાઈના દેશવ્યાપી રેકેટનો પર્દાફાશ: 18 બેંકોના નામે APK બનાવી લાખોની છેતરપિંડી કરનાર માસ્ટરમાઈન્ડ ઝડપ્યો
DCP લવિના સિન્હાએ જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા કેટલાક સમયથી અમદાવાદમાં APK ફાઈલ મારફતે બેન્કિંગ ફ્રોડની અનેક ફરિયાદો મળી રહી હતી.
Published : June 25, 2026 at 4:51 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચને ઓનલાઈન બેન્કિંગ ફ્રોડ અને APK આધારિત સાયબર છેતરપિંડીના એક મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ કરવામાં મહત્વની સફળતા મળી છે. પોલીસએ APK ફાઈલ બનાવી લોકોના મોબાઈલ ફોનમાં મેલવેર ઇન્સ્ટોલ કરાવી બેન્કિંગ અને વ્યક્તિગત માહિતી ચોરીને ઠગાઈ આચરતા મુખ્ય માસ્ટરમાઈન્ડ પુનાનંદ તિવારીની ધરપકડ કરી છે.
સાયબર ક્રાઈમ DCP લવિના સિન્હાએ જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા કેટલાક સમયથી અમદાવાદમાં APK ફાઈલ મારફતે બેન્કિંગ ફ્રોડની અનેક ફરિયાદો મળી રહી હતી. આ ફરિયાદોની ટેક્નિકલ અને માનવ આધારિત તપાસ દરમિયાન એક સંગઠિત ગેંગ કાર્યરત હોવાની માહિતી મળી હતી. તપાસ દરમિયાન મુખ્ય સૂત્રધાર પુનાનંદ તિવારી સુધી પહોંચવામાં સફળતા મળી હતી.પોલીસ તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું હતું કે આરોપી પશ્ચિમ બંગાળ તરફ ભાગવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો. ચોક્કસ બાતમીના આધારે કોલકાતાથી કિશનગંજ જતી ટ્રેનમાં તેની હિલચાલ પર નજર રાખવામાં આવી હતી. રેલવે પોલીસના સહયોગથી આરોપીને ટ્રેનમાંથી જ ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો.
DCP લવિના સિન્હાએ જણાવ્યું હતું કે આરોપીની ઓળખ કરવામાં હાથ પર બનાવેલા વિશિષ્ટ ટેટૂએ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. ટેક્નિકલ સર્વેલન્સ ઉપરાંત આ ટેટૂના આધારે પણ આરોપીની ઓળખની પુષ્ટિ થઈ હતી.પોલીસ તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે પુનાનંદ તિવારી વર્ષ 2025થી APK ફાઈલ ડેવલપર તરીકે કામ કરી રહ્યો હતો. તે વિવિધ બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓના નામે નકલી મોબાઈલ એપ્લિકેશન તૈયાર કરતો હતો, જે દેખાવમાં અસલી બેન્કિંગ એપ જેવી લાગતી હતી.આરોપીએ અત્યાર સુધીમાં ઓછામાં ઓછી 18 જેટલી જાણીતી બેંકોના નામે APK ફાઈલો બનાવી હતી. આ APK ફાઈલો લોકોને વિવિધ લિંક્સ, સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ અને મેસેજિંગ એપ્સ મારફતે મોકલવામાં આવતી હતી.આરોપી દ્વારા બનાવવામાં આવેલી એક APK ફાઈલ સરેરાશ 10 હજાર જેટલા લોકો સુધી પહોંચાડવામાં આવતી હતી. ફાઈલ ડાઉનલોડ થતાં જ મોબાઈલમાં રહેલી સંવેદનશીલ માહિતી, OTP, બેન્કિંગ વિગતો અને અન્ય ડેટા સાયબર ગુનેગારો સુધી પહોંચતો હતો.
તપાસમાં વધુ ખુલાસો થયો છે કે પુનાનંદ તિવારી 300થી વધુ ક્લાયન્ટને આવી APK ફાઈલો વેચતો હતો. તેના ગ્રાહકો દેશના વિવિધ રાજ્યોમાં સક્રિય સાયબર ઠગો હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે.
આ કેસમાં ઝડપાયેલા અન્ય બે આરોપીઓ APK ફાઈલના વિતરણ અને સપ્લાય ચેઈનનું કામ સંભાળતા હતા. તેઓ તૈયાર કરાયેલી APK ફાઈલો વિવિધ સાયબર ફ્રોડ ગેંગ સુધી પહોંચાડતા હતા.
પોલીસ તપાસમાં ત્રણેય આરોપીઓ એક જ ગામના રહેવાસી હોવાનું બહાર આવ્યું છે. પ્રાથમિક તપાસ મુજબ તેઓ લાંબા સમયથી એકબીજાના સંપર્કમાં રહી સંગઠિત રીતે આ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ ચલાવતા હતા.
ઝડપાયેલા આરોપીઓ સામે અગાઉ પણ સાયબર ફ્રોડ અને ઓનલાઈન છેતરપિંડીના ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. તેમના ગુનાહિત ઇતિહાસની વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.હાલ સુધીમાં અમદાવાદ શહેરમાં આ મોડસ ઓપરેન્ડીથી સંબંધિત પાંચ ફરિયાદો નોંધાઈ છે. પ્રાથમિક તપાસમાં માત્ર અમદાવાદમાં જ અંદાજે ₹17 લાખથી વધુની છેતરપિંડી આચરાઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે.
પોલીસને આશંકા છે કે દેશના અન્ય રાજ્યોમાં પણ આ જ ગેંગ દ્વારા મોટી સંખ્યામાં લોકોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હોઈ શકે છે. આરોપીઓના મોબાઈલ, લેપટોપ, સર્વર એક્સેસ અને ડિજિટલ વોલેટ્સની ફોરેન્સિક તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
સાયબર ક્રાઈમ DCP લવિના સિન્હાએ જણાવ્યું હતું કે, APK ફાઈલ આધારિત સાયબર ફ્રોડના કેસોની ગંભીરતાથી તપાસ કરવામાં આવી રહી હતી. ટેક્નિકલ ઇન્ટેલિજન્સ અને માનવ સૂત્રોના આધારે મુખ્ય આરોપી સુધી પહોંચવામાં સફળતા મળી છે. આ માત્ર અમદાવાદ પૂરતો મર્યાદિત કેસ નથી, પરંતુ દેશવ્યાપી સાયબર છેતરપિંડીના નેટવર્ક સાથે સંકળાયેલો હોઈ શકે છે. આરોપીઓ પાસેથી મળેલા ડિજિટલ પુરાવાઓના આધારે વધુ મહત્વના ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.
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