સાવલીમાં RTO ચલણના નામે સાયબર છેતરપિંડી, 54 વર્ષીય આધેડના ખાતામાંથી ₹14.90 લાખ ઉપડી ગયા
ઠગિયાઓએ RTO CHALLANના નામથી APK ફાઈલ મોકલી, આધેડે ડાઉનલોડ કરતા ફોનનો તમામ એક્સેસ લઈ પૈસા ઉપાડી લીધા
Published : September 12, 2026 at 3:38 PM IST
વડોદરા: સાવલીમાં RTO ચલણના નામે સાયબર છેતરપિંડીનો ગંભીર કિસ્સો સામે આવ્યો છે. સાયબર ભેજાબાજોએ વોટ્સએપના માધ્યમથી 54 વર્ષીય આધેડને ‘RTO CHALLAN’ નામની APK ફાઈલની લિંક મોકલી હતી. RTO ચલણ સંબંધિત હોવાનું માનીને આધેડે આ લિંક પર ક્લિક કરી હતી. ત્યારબાદ તેમના મોબાઈલમાં APK ફાઈલ ડાઉનલોડ થઈ હતી.
ફરિયાદ મુજબ, APK ફાઈલ મોબાઈલમાં ડાઉનલોડ થયા બાદ ભેજાબાજોએ આધેડના મોબાઈલનો એક્સેસ મેળવી લીધો હોવાનો આક્ષેપ છે. મોબાઈલનો કંટ્રોલ મળ્યા બાદ આરોપીઓએ આધેડના બેંક ખાતા સાથે સંકળાયેલી માહિતીનો ઉપયોગ કરી રકમ ઉપાડવાનું શરૂ કર્યું હતું. બેંક ખાતામાંથી એક જ વખતમાં મોટી રકમ ઉપાડવાને બદલે ટુકડે-ટુકડે કરીને અલગ-અલગ ટ્રાન્ઝેક્શન મારફતે પૈસા ઉપાડવામાં આવ્યા હોવાનું ફરિયાદમાં જણાવાયું છે.
આ રીતે આધેડના બેંક ખાતામાંથી કુલ ₹14 લાખ 90 હજારની રકમ ઉપાડી લેવામાં આવી હતી. બેંક ખાતામાંથી રકમ ઉપડી જતાં સમગ્ર મામલો આધેડના ધ્યાને આવ્યો હતો. ત્યારબાદ તેમણે આ અંગે સાવલી પોલીસ મથકનો સંપર્ક કરી સમગ્ર ઘટનાની જાણ કરી હતી. આ મામલે સાવલીના કેશવલાલ લધ્ધાભાઈ પટેલ સાથે છેતરપિંડી થયાની ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. ફરિયાદના આધારે પોલીસે અજાણ્યા મોબાઈલ ધારક વિરુદ્ધ ગુનો નોંધીને તપાસ હાથ ધરી છે. પોલીસે જે મોબાઈલ નંબર પરથી વોટ્સએપ પર લિંક મોકલવામાં આવી હતી તે સહિતના ટેક્નિકલ પુરાવાના આધારે તપાસ આગળ વધારી છે.
સાયબર છેતરપિંડીના આવા કિસ્સાઓમાં આરોપીઓ સામાન્ય રીતે કોઈ સરકારી વિભાગ અથવા જાણીતી સેવા સાથે જોડાયેલા હોવાનું દર્શાવીને લોકોને લિંક મોકલતા હોય છે. અહીં પણ ‘RTO CHALLAN’ના નામનો ઉપયોગ કરીને આધેડને APK ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે પ્રેરિત કરવામાં આવી હોવાનું ફરિયાદમાં સામે આવ્યું છે. જોકે, આ ઘટનામાં આરોપીઓએ ચોક્કસ કઈ રીતે મોબાઈલનો એક્સેસ મેળવ્યો અને બેંક ખાતામાંથી રકમ ઉપાડવા માટે કઈ ટેક્નિકલ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કર્યો તે અંગે પોલીસ તપાસ બાદ વધુ વિગતો સામે આવી શકે છે.
પોલીસ દ્વારા સમગ્ર ઘટનામાં વોટ્સએપ લિંક, APK ફાઈલ, મોબાઈલ નંબર અને બેંક ટ્રાન્ઝેક્શન સહિતની વિગતોની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. સાથે જ રકમ કયા ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર થઈ અને છેતરપિંડી પાછળ કોણ છે તે શોધવા માટે પણ તપાસ હાથ ધરાઈ છે. આ ઘટના ફરી એકવાર દર્શાવે છે કે, અજાણ્યા નંબર પરથી આવતી કોઈપણ APK ફાઈલ કે લિંક ડાઉનલોડ કરતી વખતે સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે. ખાસ કરીને RTO ચલણ, બેંક, વીજળી બિલ અથવા સરકારી સેવા સંબંધિત હોવાનું જણાવી મોકલવામાં આવતી અજાણી APK ફાઈલો અંગે તકેદારી રાખવી જરૂરી છે.
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