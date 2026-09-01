સાબરકાંઠામાં સાયબર ફ્રોડનો ખુલાસો, 14 કરોડથી વધુના ટ્રાન્જેક્શન; નવ આરોપી ઝડપાયા
સાબરકાંઠા પોલીસે સાયબર ક્રાઇમના ગુનામાં એક સાથે 9 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે.
Published : September 1, 2026 at 7:08 PM IST
સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠા સાયબર ક્રાઇમે મોટો ખુલાસો કર્યો છે. સાબરકાંઠા પોલીસે સાયબર ક્રાઇમના ગુનામાં એક સાથે 9 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. પોલીસ તપાસમાં 4 મ્યુલ બેન્ક એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરીને 14 કરોડથી વધુના શંકાસ્પદ ટ્રાન્જેક્શન થયા હોવાનું ખુલ્યું છે. સામાન્ય લોકોને 1 હજારથી 10 હજારની લાલચ આપી બેંક એકાઉન્ટ ભાડે લેવામાં આવતું હતું.
સાબરકાંઠામાં સાયબર ક્રાઇમનો મોટો ખુલાસો
સાબરકાંઠા જિલ્લા સાયબર ક્રાઇમે છેલ્લા કેટલાક સમયથી વધતા જતા ગુનાઓની સામે તપાસ હાથ ધરી હતી, જેના પગલે 4 એકાઉન્ટ મળી આવ્યા હતા જેમાં ગેરકાયદેસર નાણાકીય વ્યવહાર થયા હોવાનું સામે આવ્યું હતું. સાથો સાથ સાયબર ક્રાઇમ મામલે પોર્ટલ દ્વારા પણ વિવિધ ફરિયાદો મળતી રહી હતી જેના પગલે સાબરકાંઠા જિલ્લા ક્રાઇમ પોલીસે એક સાથે નવ જેટલા આરોપીઓની અટકાયત કરી હતી. ચાર એકાઉન્ટ થકી લાખો રૂપિયાના ટ્રાન્જેક્શન થયા હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. સાથો સાથ ટ્રાન્જેક્શન થકી અન્ય લોકોએ પણ સામાન્ય રકમની લાલચે પોતાના એકાઉન્ટ આપ્યા હોવાનું બહાર આવ્યું છે. મોટાભાગની આ રકમ ડબ્બા ટ્રેડિંગ સહિત ગેરકાયદેસર રીતે એકાઉન્ટમાં આવી હોવાનું પ્રાથમિક ધોરણે બહાર આવ્યું છે.
લોકોને 1 હજારથી 10 હજારની લાલચ આપવામાં આવતી હતી
સામાન્ય રીતે કોઇ પણ વ્યક્તિના એકાઉન્ટમાં ગેરકાયદેસર રીતે નાણાની હેરફેર થાય તો સાયબર ક્રાઇમના ધ્યાને આવે છે. જોકે, કેટલાક ગેરકાયદેસર રીતે પૈસા મેળવવા માટે ડબ્બા ટ્રેડિંગ સહિત અન્ય રીતે પૈસાની લેવડ-દેવડ કરતા હોય છે જેના માટે મ્યુલ એકાઉન્ટની જરૂર પડતી હોય છે. આવા મ્યુલ એકાઉન્ટ મેળવવા માટે કાયદાથી અજાણ હોય તેવા સામાન્ય લોકોને 1 હજારથી લઈ 10 હજાર જેટલા રૂપિયા આપી ભાડે ખરીદતા હોય છે. જોકે આવનારા સમયમાં ભાડે એકાઉન્ટ આપનારા સામે પણ હવેથી કડક કાર્યવાહી થઈ શકે છે. મ્યુલ એકાઉન્ટ ભાડે આપનારાઓ સામે પણ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેમ જિલ્લા પોલીસ વડાએ જણાવ્યું છે.
સાબરકાંઠાના જિલ્લા પોલીસ વડા પાર્થરાજસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, સાયબર ફ્રોડના નાણાં ઉચાપત કરવાનું ષડયંત્ર ડિટેક્ટ કરવા સૂચના આપવામાં આવી હતી. આ સૂચનાના આધારે NCRB પોર્ટલ પર અરજીઓનો અભ્યાસ કરતા ધ્યાનમાં આવ્યું કે સાબરકાંઠાના હિંમતનગર અને ઇડરના મ્યુલ એકાઉન્ટ ઓપન કરી મોટાપાયે ફ્રોડના નાણાનું ટ્રાન્જેક્શન થાય છે. આવા 12 મ્યુલ એકાઉન્ટ મળ્યા છે જેમાં ચાર અલગ અલગ ખાતા ધારકોના ખાતામાંથી 20 લાખથી વધુના ટ્રાન્જેક્શન થયા હતા. ચાર મ્યુલ એકાઉન્ટ ધારકો સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ ચાર લોકો પાસેથી જે લોકો નાણા ખરીદતા હતા તેવા પાંચ ઇસમોને ડિટેન કરી લોકો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
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