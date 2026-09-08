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અમરેલીમાં સાયબર ફ્રોડ કેસનો પર્દાફાશ: અલગ-અલગ 15 બેન્ક ખાતામાં 534 કરોડના ટ્રાન્જેક્શન; 6 આરોપી ઝડપાયા

'SD Pay' અર્થાત 'Apna Pay' નામની એપ્લિકેશન મારફતે દૈનિક ઊંચા વળતર અને રેફરલ બોનસની લાલચ આપી લાખો રોકાણકારો સાથે કરોડો રૂપિયાની ઠગાઈ આચરવામાં આવી છે.

અમરેલીમાં સાયબર ફ્રોડ કેસનો પર્દાફાશ
અમરેલીમાં સાયબર ફ્રોડ કેસનો પર્દાફાશ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2026 at 3:27 PM IST

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Updated : September 8, 2026 at 5:26 PM IST

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અમરેલી: અમરેલીમાં કરોડો રૂપિયાના ચર્ચિત સાયબર ફ્રોડ કેસમાં પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. 'SD Pay' અર્થાત 'Apna Pay' નામની મોબાઇલ એપ્લિકેશન મારફતે દૈનિક ઊંચા વળતર અને રેફરલ બોનસની લાલચ આપી ગુજરાતના લાખો રોકાણકારો સાથે કરોડો રૂપિયાની ઠગાઈ આચરવામાં આવી છે. આ મહાકૌભાંડની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખી અમરેલી પોલીસ અધિક્ષક દ્વારા ASP જયવીર ગઢવીના નેતૃત્વ હેઠળ ખાસ SITની રચના કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન પોલીસે સુરત, મહેસાણા અને ગાંધીનગરથી આ કૌભાંડમાં સંકળાયેલા 6 જેટલા મુખ્ય આરોપીઓની ધરપકડ કરી લીધી છે.

મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા મારફતે ઊંચા વળતરની લાલચ આપી લૂંટ કરતી ગેંગ ઝડપાઇ

ઝડપી નાણાં બમણા કરવાની અને રોકાણ પર દૈનિક અસાધારણ કેશબેક આપવાની લાલચ આપીને આચરવામાં આવેલા આ સાયબર કૌભાંડના તાર સમગ્ર રાજ્યમાં ફેલાયેલા છે. આરોપીઓએ 'SD Pay' એપ્લિકેશન બનાવી પ્લે સ્ટોર પર મુકી હતી, જેના 10 લાખથી પણ વધુ ડાઉનલોડ્સ અને યુઝર્સ હોવાનું સામે આવ્યું છે. પ્રાથમિક તપાસમાં જણાવા મળ્યા મુજબ, પકડાયેલા આરોપીઓએ પોતાના રેફરલથી જ દોઢથી પોણા બે લાખ લોકોને આ નેટવર્કમાં જોડ્યા હતા. આ કૌભાંડ આચરવા માટે આરોપીઓએ 'SD હબ', 'શિવ ધરતી કોમ્યુનિકેશન' અને 'ઉપાય ડિજી' જેવી કુલ 7 બોગસ કંપનીઓ ઉભી કરી હતી. આ કંપનીઓના અલગ-અલગ 15 બેંક ખાતાઓમાં રૂ. 534 કરોડ જેટલી માતબર રકમના ટ્રાન્ઝેક્શન અને જમા રકમ મળી આવી છે. આ સિવાય NCCRP પોર્ટલ પર પણ આ કંપનીઓના ખાતાઓ વિરૂદ્ધ દેશભરમાંથી 83 જેટલી સાયબર ફ્રોડની ફરિયાદો નોંધાઈ ચૂકી છે...

અમરેલીમાં સાયબર ફ્રોડ કેસનો પર્દાફાશ (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આરોપીઓ 1,000થી લઈને 5 લાખ કે તેથી વધુના રોકાણ પર રોજના 0.15%થી 0.30% સુધીનું વળતર આપવાની લાલચ આપતા હતા. આ ઉપરાંત 15 લેવલ સુધીના રેફરલ કમિશનની લાલચ આપી લોકોને જાળમાં ફસાવવામાં આવતા હતા. હાલ SIT દ્વારા પકડાયેલા તમામ 6 આરોપીઓના 30થી 35 જેટલા બેંક ખાતાઓની બારીકાઈથી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. પોલીસની પ્રાથમિક ધારણા મુજબ તપાસ આગળ વધતા આંકડો હજુ પણ મોટો થઈ શકે છે તેમજ વધુ આરોપીઓ અને બેંક ખાતાઓના ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.

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Last Updated : September 8, 2026 at 5:26 PM IST

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